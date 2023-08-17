Деметриус Джонсон: «Я бы живьем съел Алджамейна Стерлинга»

Действующий чемпион One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) уверен, что слабая сторона чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (22-3) — это клинч.

«Сомневаюсь, что я когда-нибудь подерусь со Стерлингом, — сказал Джонсон в эфире The MMA Hour. — В его стиле есть сложности, которые, как мне кажется, я могу решить, он — крупная звезда здесь, в Америке, а я — крупная звезда в Азии. Я бы даже провел тренировочный лагерь для этого боя.

Я думаю, что слабая сторона Стерлинга — это клинч. Он не умеет работать в клинче. Я бы его съел. Мне кажется, что я двигаюсь гораздо лучше, чем он. Он наносит джебы, фанки-кики. Я ему скажу: «Отлично. Иди сюда, я хочу показать тебе одну штуку, которая называется муай-тай клинч». Я просто уверен, что в клинче я съем его живьем.

Давай устроим спарринг! Я с удовольствием померяюсь силами. Мне нравится эта идея».

Стерлинг и Шон О’Мэлли (16-1) подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.