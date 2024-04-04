Сегодня, 12:45
Турнир PFL 1 пройдет в ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио, США, на стадионе Boeing Center. Начало трансляции запланировано на 5 апреля в 1.30 по московскому времени.
В главном событии турнира Анте Делия встретится с Валентином Молдавским. В карде пройдет еще три поединка с участием россиян: Денис Гольцов сразится с Линтоном Васселлом, Сергей Билостенный подерется с Благоем Ивановым, а Олег Попов сойдется со Стивом Моури.
Всего в карде турнира ПФЛ против Bellator значатся 12 боев, 4 из них — в основном.
Анте Делия (Хорватия) — Валентин Молдавский (Россия)
Денис Гольцов (Россия) — Линтон Васселл (США)
Лиз Кармуш (США) — Джулиана Веласкес (Бразилия)
Дакота Дитчева (Англия) — Лиза Маулдин (США)
Благой Иванов (Болгария) — Сергей Билостенный (Россия)
Таила Сантос (Бразилия) — Илара Джоанне (Бразилия)
Дэниел Джеймс (США) — Марсело Голм (Бразилия)
Стив Моури (США) — Олег Попов (Россия)
Кэна Ватанабе (Япония) — Шэнна Янг (США)
Челси Хэкетт (Австралия) — Джена Бишоп (США)
Лукас Бреннан (США) — Димитр Иви (США)
Брюс Мередит (США) — Тай Калиста (США)
Официальная трансляция всех поединков PFL 1 в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».