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Сегодня, 14:09

Молдавский рассказал, в чем Немков лучше Нганну

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский (12-3) считает, что первый номер рейтинга Bellator вне зависимости от категории Вадим Немков (18-2) разнообразнее экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Вадик точно более разнообразен, но у Нганну мощь. Он даже вскользь попадает, людей уже шатает, а если плотно попадет, то это все. У Вадика арсенал больше, но у Нганну есть удар», — сказал Молдавский в интервью «РБ Спорт».

Немков победил Бруно Каппелоззу (15-7) сабмишном во втором раунде. Поединок состоится 24 февраля в совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: РБ Спорт
Вадим Немков
Валентин Молдавский
Франсис Нганну
ММА
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