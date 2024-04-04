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Сегодня, 12:41

PFL 1: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир PFL 1 пройдет в ночь на 5 апреля в Сан-Антонио
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Валентин Молдавский
Валентин Молдавский.
Фото Global Look Press
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Турнир PFL 1, в главном событии которого Анте Делия встретится с Валентином Молдавским, пройдет в ночь с 4 на 5 апреля. Вечер боев пройдет в Сан-Антонио, США, на стадионе Boeing Center. Начало трансляции запланировано на 5 апреля в 1.30 по московскому времени. Бой Валентина Молдавского ожидается не раньше 6 утра.

Официальная трансляция всех поединков PFL 1 в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

В карде пройдет еще три поединка с участием россиян: Денис Гольцов сразится с Линтоном Васселлом, Сергей Билостенный подерется с Благоем Ивановым, а Олег Попов сойдется со Стивом Моури. Всего в карде турнира ПФЛ против Bellator значатся 12 боев, 4 из них — в основном.

В турнире PFL 1 не будут разыграны пояса. Система проведения соревнований предполагает «Гран-при» с регулярным сезоном, и турнир в ночь на 5 апреля станет первым в новом сезоне.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Денис Гольцов, Валентин Молдавский и&nbsp;Сергей Билостенный. Русский десант тяжеловесов в PFL: главная информация о первом турнире нового сезона

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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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