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Сегодня, 19:54

Бои Исмаилов vs Шлеменко и Ковалев vs Ярд признаны лучшими за последнее пятилетие

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Церемония награждения RCC Awards.
Фото Пресс-служба RCC
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14 декабря в Екатеринбурге прошла первая церемония награждения RCC Awards, где были подведены итоги не только уходящего бойцовского года, но и всего пятилетия.

Сейчас в систему RCC входит уже четыре направления: ММА, бокс, кулачные бои и кикбосинг. За пять лет работы столица Урала превратилась в настоящую столицу единоборств России, в которой прошло невероятное количество громких событий.

В числе победителей Сергей Ковалев, Александр Шлеменко, Сергей Кратос, Евгений Тищенко и другие бойцы и боксеры организации.

Бой Магомеда Исмаилова против Александра Шлеменко признан поединком пятилетия в ММА, бой Сергея Ковалева против Энтони Ярда — в боксе.

Иван Штырков, Мамука Усуябян и Шавкат Рахимов признаны лучшими спортсменами пятилетия в своих дисциплинах. Евгений Тищенко, Борис Медведев, Камрян Набати и Валерий Мясников — спортсмены года.

Представляем всех лауреатов RCC Awards 2023:

Лига смешанных единоборств RCC MMA

Боец 2023 года — Борис Медведев

Открытие 2023 года — Рахим Мидаев

Боец пятилетия — Иван Штырков

Бой года — Рахим Мидаев vs Евгений Игнатьев

Нокаут года — Темирхан Темирханов vs Виктор Азатян

Сабмишен года — Мишель Сильва (бой против Александр Васильева)

Бой пятилетия — Александр Шлеменко vs Магомед Исмаилов

Сабмишен пятилетия — Александр Шлеменко vs Дэвид Бранч

Нокаут пятилетия — Александр Илич vs Александр Шлеменко

Апсет пятилетия — Александр Илич vs Александр Шлеменко

Лига кулачных поединков RCC HARD

Бой года — Сергей Кратос vs Кристиано Фролич

Нокаут года — Валерий Мясников vs Дауд Стхански

Боец года — Валерий Мясников

Открытие года — Вячеслав Мещеркин

Промоутерская компания RCC BOXING

Боксер года — Евгений Тищенко

Боксер пятилетия — Шавкат Рахимов

Бой года — Оганес Устян vs Георгий Челохсаев

Нокаут года — Георгий Юновидов vs Арслан Яллыев

Бой пятилетия — Сергей Ковалев vs Энтони Ярд

Лига профессионального кикбоксинга RCC FAIR FIGHT

Боец пятилетия — Мамуука Усубян

Боец 2023 года — Кямран Набати

Открытие 2023 года — Эдуард Саик

Бой года — Владимир Кузьмин vs Даха Динчер

Нокаут года — Сергей Веселкин vs Ахмад Багужаев

Нокаут пятилетия — Никита Козлов vs Фабио Альберто

Бой пятилетия — Дмитрий Меньшиков vs Максим Сульгин

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RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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