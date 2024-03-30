Алексеева: «Надеюсь, что в бою Шлеменко и Хамитова будет заруба»

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала грядущий бой Александра Шлеменко и Куата Хамитова.

«Первая эмоция после анонса их боя была — ого, ничего себе. Чаще всего соперников Шлеменко привозили из заграницы, а тут он проведет бой с представителем соседской, братской страны Куатом Хамитовым. Куат — казахстанская звезда MMA, а Шлеменко и вовсе звезда мировая. Конечно, немного смущает их разница в весе, но, я думаю, что в этом поединке сыграла роль финансовая составляющая. Бой пройдет в России, и все придут поболеть за «Шторма».

Я надеюсь, что в этом бою будет заруба. Бывает, когда люди получают хорошие гонорары, они уже выходят и просто проводят своеобразный аналог спарринга. Такое неинтересно смотреть. У Шлеменко есть большой плюс — когда он дерется, то всегда идет вперед и пытается нокаутировать соперника. Несмотря на то, что возраст у Александра уже немаленький, не факт, что за счет скорости и передвижений Хамитов сможет Шлеменко измотать. Будем надеяться, что соперники подойдут к бою «голодными» и покажут яркий бой", — цитирует MMA.Metaratings.ru Алексееву.

Бой Шлеменко и Хамитова пройдет 4 мая в Челябинске на турнире RCC 19.