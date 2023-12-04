Шлеменко объяснил, почему попросил не ставить бой Сарнавского в кард турнира RCC 17

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) рассказал «СЭ», что больше не хочет видеться с Александром Сарнавским (40-8).

«Говорю еще раз для людей, чтобы просто было понимание, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Есть у нас балаболы, которые меня обвиняют, вернее говорят неправду за меня. Я говорю только потому, чтобы люди знали правду, потому что все адекватные люди, которые следят за мной, они и так понимают, как я скажу. Меня обвиняют, что я якобы поставил ультиматум: либо я, либо он [Сарнавский], но мне просто смешно это слушать. Я позвонил Николаю [Клименко] со своей просьбой. Буквально две секунды и вопрос решился.

Считаю, что я Саше очень сильно помог. Он в силу своих комплексов или желания кому-то что-то доказать хотел выйти на коротком уведомлении против сильного соперника [Маккашарипа Зайнукова]. Если бы он этот бой проиграл, он бы лишился возможности драться за титул Fight Nights. Его друзья ему в уши напели, и он отказался драться за титул ACA. И я по старой дружбе захотел ему помочь, чтобы он от этой возможности не ушел своими глупыми движениями. Пускай готовится, дерется.

Я всегда ему оказывал помощь, оказываю и буду оказывать. При этом я всегда буду виноватым и крайним. Это же нормальная ситуация. Это все предсказуемо. У Булгакова в «Собачьем сердце» это все описано. Прочитайте. Не любите читать? Посмотрите фильм, прекрасный фильм. И все станет понятно. Одна фраза: «Профессор, а я не просил из меня делать человека». Понятно? Так же здесь. Профессор отдыхает.

Я сказал Николаю: «Мы с вами столько сотрудничаем, я что плохого вам сделал? Зачем вы делаете для меня такие сложные условия?» Он сказал: «Ну хорошо, не будет таких сложных условий». Все. В чем сложные условия? Вот будет пресс-конференция... Мы приехали говорить об Иличе, и каждый из вас спрашивает про этот вопрос [с Сарнавским]. А что было бы, если бы он там дрался? Вы бы все меня дергали этим человеком. А зачем? Зачем мне это нужно? Ты пойми, я с этим человеком провел очень много времени в своей жизни. Я ему заложил фундамент, я его направил. Этот человек отвалился. Это было не спонтанное решение, оно долго вынашивалось. Сейчас все закончено. Я не хочу с ним пересекаться, я не хочу, чтобы меня с ним ассоциировали. Я не хочу находиться с ним в одном помещении, не хочу драться на одном турнире».

Шлеменко и Александр Илич (15-5) проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.