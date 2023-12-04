Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 13:05

Шлеменко объяснил, почему попросил не ставить бой Сарнавского в кард турнира RCC 17

Давид Хачатрян
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) рассказал «СЭ», что больше не хочет видеться с Александром Сарнавским (40-8).

«Говорю еще раз для людей, чтобы просто было понимание, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Есть у нас балаболы, которые меня обвиняют, вернее говорят неправду за меня. Я говорю только потому, чтобы люди знали правду, потому что все адекватные люди, которые следят за мной, они и так понимают, как я скажу. Меня обвиняют, что я якобы поставил ультиматум: либо я, либо он [Сарнавский], но мне просто смешно это слушать. Я позвонил Николаю [Клименко] со своей просьбой. Буквально две секунды и вопрос решился.

Считаю, что я Саше очень сильно помог. Он в силу своих комплексов или желания кому-то что-то доказать хотел выйти на коротком уведомлении против сильного соперника [Маккашарипа Зайнукова]. Если бы он этот бой проиграл, он бы лишился возможности драться за титул Fight Nights. Его друзья ему в уши напели, и он отказался драться за титул ACA. И я по старой дружбе захотел ему помочь, чтобы он от этой возможности не ушел своими глупыми движениями. Пускай готовится, дерется.

Я всегда ему оказывал помощь, оказываю и буду оказывать. При этом я всегда буду виноватым и крайним. Это же нормальная ситуация. Это все предсказуемо. У Булгакова в «Собачьем сердце» это все описано. Прочитайте. Не любите читать? Посмотрите фильм, прекрасный фильм. И все станет понятно. Одна фраза: «Профессор, а я не просил из меня делать человека». Понятно? Так же здесь. Профессор отдыхает.

Я сказал Николаю: «Мы с вами столько сотрудничаем, я что плохого вам сделал? Зачем вы делаете для меня такие сложные условия?» Он сказал: «Ну хорошо, не будет таких сложных условий». Все. В чем сложные условия? Вот будет пресс-конференция... Мы приехали говорить об Иличе, и каждый из вас спрашивает про этот вопрос [с Сарнавским]. А что было бы, если бы он там дрался? Вы бы все меня дергали этим человеком. А зачем? Зачем мне это нужно? Ты пойми, я с этим человеком провел очень много времени в своей жизни. Я ему заложил фундамент, я его направил. Этот человек отвалился. Это было не спонтанное решение, оно долго вынашивалось. Сейчас все закончено. Я не хочу с ним пересекаться, я не хочу, чтобы меня с ним ассоциировали. Я не хочу находиться с ним в одном помещении, не хочу драться на одном турнире».

Шлеменко и Александр Илич (15-5) проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.

Александр Сарнавский
Александр Шлеменко
0
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол
В «Локомотиве» уверены, что Дзюба останется в клубе после этого сезона
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Токов — о реванше Шлеменко и Илича: «Саша уже всех не раз удивлял. Когда его списывали, он возвращался!»

Шлеменко: «У меня есть личная неприязнь к Иличу»