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Сегодня, 11:21

Штырков подерется с Вагабовым по правилам кикбоксинга 24 февраля в RCC

Давид Хачатрян
Афиша боя Иван Штырков — Вагаб Вагабов.
Фото Пресс-служба RCC
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Российский боец Иван Штырков (22-2) проведет бой в рамках кикбоксинга против чемпиона AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаба Вагабова (30-1) 24 февраля в лиге RCC, сообщает пресс-служба лиги.

Штырков в прошлом бою по правилам кикбоксинга проиграл Владимиру Минееву (16-1) единогласным решением судей. Поединок состоялся 18 ноября 2023-го на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».

Вагабов в прошлом бою победил Алекса Николсона (15-10) в бою по правилам бокса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок, который прошел 1 октября 2022-го, проходил в перчатках для ММА и завершился в первом раунде досрочной победой Вагабова нокаутом.

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