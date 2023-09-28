Александр Емельяненко извинился перед Федором и подарил ему на день рождения «свою трезвость»

Александр покрасил волосы и бороду, и теперь его снова подозревают в принятии ислама.

28 сентября 47-й день рождения отмечает Федор Емельяненко — с этим праздником его поздравил младший брат Александр, с которым Федор не общается уже не один год. Емельяненко-младший сейчас проходит реабилитацию в Ингушетии — и, судя по всему, плодотворно. На видео он не только поздравил Федора, но и попросил у него прощения.

«Федор, брат мой, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всех благ мирских и благодати божьей, — сказал Александр на ролике, опубликованном в его телеграм-канале. — Я хочу извиниться перед тобой. Извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни. Сейчас я нахожусь в Ингушетии в центре восстановления личности «Иман». Прохожу здесь реабилитацию, исправляюсь от своих пагубных и вредных поступков и привычек. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость. С днем рождения тебя!»

На видео можно заметить непривычный внешний вид Александра: ровная борода без усов и электронные четки в правой руке — такими обычно пользуются мусульмане для подсчета прочитанных рака'атов в намазе. Более того, судя по видео, Емельяненко покрасил в темный цвет и волосы, и бороду. Несмотря на уже опровергнутые слухи о принятии ислама, многие болельщики продолжают считать, что Александр решил поменять вероисповедание. По информации «СЭ», Емельяненко-младший ислам не принимал.

На реабилитации в Ингушетии Александр находится больше трех месяцев. В конце июля на его YouTube-канале выходил фильм, в котором показывали, как Емельяненко живет в центре: где спит, как тренируется, о чем размышляет. Уже по тем рассуждениям Александра было заметно, что центр влияет на него позитивно. Осталось понять, сможет ли боец сохранить такой настрой на длинной дистанции.