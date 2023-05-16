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ММА

16 мая, 08:00

«Будем ждать от Олейника красивого сабмишена». Известные бойцы ММА — о возвращении Удава в Россию

Отдел единоборств «СЭ»
Боксер Алексей Олейник
Алексей Олейник.
Фото Соцсети
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Вадим Немков надеется, что Алексей будет выступать как можно дольше.

Вечером 26 мая состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Олейник встретится с Оли Томпсоном. Легендарный Удав проведет первый поединок после ухода из UFC, где он провел 17 боев, а его соперником станет англичанин, который тоже выступал в промоушене Даны Уайта, а также заезжал в Bellator и KSW. «СЭ» поговорил с другими известными бойцами и узнал, ждут ли они бой Олейника.

Афиша боя Олейник — Томпсон
Фото Соцсети

Чемпион Bellator в полутяжелом дивизионе Вадим Немков планирует посмотреть бой Алексея. О сопернике Олейника Вадим знает немного, но думает, что легко не будет.

«Бой будет интересно посмотреть — возвращение Алексея в Россию, — сказал Немков «СЭ». — Его выступление посмотрю. Тренировался с Олейником в октябре? Он тогда был после боя, мы не тренировались с ним. Он больше помогал советами, что-то подсказывал, свои приемы показывал коронные. Такого, чтобы спарринговать с ним, не получилось.

Томпсон? Сейчас все соперники тяжелые, я особо не следил за ним. Но сейчас такое время, что все умеют боксировать, бороться. Сколько Алексей сможет биться на серьезном уровне? По мне — чем больше, тем лучше. Чтобы радовать болельщиков такими боями. Пока есть порох в пороховницах, надо выступать".

Алексей Олейник, Вадим Немков и Сергей Павлович.
Алексей Олейник, Вадим Немков и Сергей Павлович.
Фото Соцсети

Боец Bellator Рустам Хабилов, ранее выступавший в UFC, отдает должное возрасту Олейника и не сомневается, что Алексей еще способен выступать на высоком уровне:

«Бои Олейника всегда интересно смотреть, — сказал Хабилов «СЭ». — Ему большое уважение, что он в таком возрасте показывает такие хорошие бои. Он конкурировал с серьезными соперниками, и нет сомнений, что еще сможет с ними конкурировать. Оли Томпсон? Я видел его, но особо за ним не наблюдал».

Экс-боец UFC Рамазан Эмеев отмечает дух Олейника и, конечно, его удушающие. Эмеев тоже тренировался с Алексеем в Америке: Рамазан почувствовал, что Удав заряжен для возвращения.

«Олейник хоть и возрастной боец, он всегда показывает свой дух, хорошие бои, досрочно выигрывает интересными такими удушающими, — сказал Эмеев «СЭ». — Думаю, это любому интересно. Готов ли Олейник в 45 лет выступать на серьезном уровне? Думаю, он еще на пять лет заряжен! Главное, стремление есть у него. Я разговаривал с ним, когда в последний раз виделись. Он очень заряжен, хочет ворваться заново. Я надеюсь, у него получится, будем кулаки держать. Мы в American Top Team в прошлом году пересекались. Он тренируется, пашет».

Боец ACA Альберт Туменов, который ранее выступал в UFC, считает Олейника легендой, а в предстоящем поединке ждет от Олейника победу сабмишеном.

«Алексея я знаю хорошо, вместе тренировались, — сказал Туменов «СЭ». — Он уже легенда, в нашей стране все его знают, поэтому, конечно, интересно будет посмотреть. Правда, соперника его не знаю, но интересно посмотреть, в каких кондициях Алексей. Все мы знаем, у него хорошие сабмишены. Будем ждать какого-нибудь красивого сабмишена от Олейника.

Последние пять-шесть боев готовился в Майами, в American Top Team, и Алексей тоже [готовился], когда он дрался. Мы пересекались уже пять-шесть раз, когда я готовлюсь, когда он готовится. Остался ли огонь во время тренировок? Это уже опытный спортсмен. Что отличает любителя от профессионала, ты понимаешь, для чего это делаешь. Если будешь плохо заниматься, это скажется в бою. Среди профессионалов я редко вижу, что кто-то сачкует, все работают на полную. И Алексей тоже постоянно в зале работает. Не замечал за ним, что он сачкует".

Алексей Олейник
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