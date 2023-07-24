«Встал на колено перед боссом? Готов его на руках носить!» Откровенное интервью с Анатолием Малыхиным

Двойной чемпион ONE — о бедности, богатстве, Петре Яне и России.

В конце июня Анатолий Малыхин победил Арджана Буллара и стал неоспоримым двойным чемпионом промоушена ONE Championship — в тяжелом и полутяжелом дивизионах (103 и 120 кг). Теперь российский боец нацелен на третий пояс, чтобы стать первым в истории трипл-чемпом. В интервью «СЭ» Анатолий рассказал не только об этом, но и о том, зачем после победы встал на колено перед владельцем ONE Чатри Ситйодтонгом, как покупал сладости бездомным тайцам, почему Петр Ян говорил не отдавать долг Мерабу и многом другом.

«Когда узнал, что будут подписывать Нганну, каждый день писал мистеру Чатри»

— Насколько ожидания по поводу Буллара совпали с реальностью?

— Многие мне писали: «Это будет легкий бой для тебя, посмотри, у него пузико». Многие оценивали его по внешнему виду, но я заглянул намного глубже. Я неплохо изучил его с тренером, он много тренировался в АКА с такими звездами, как Веласкес, Кормье, и эти люди всегда близко держали его при подготовках. Плюс он олимпийский борец: на Олимпиаду, неважно, за какую страну, просто так не попасть. Потом, в UFC у него три победы. И, знаешь, меня это насторожило. Я отнесся к нему даже серьезнее, чем к Де Риддеру. Я где-то чуть-чуть себя подзагнал, и мои травмы небольшие вылезли наружу. Где-то я его немножко даже переоценил. Наверное, надо было полегче отнестись, и тогда бой прошел бы легче, но я сильно его превознес, и бой прошел не очень хорошо.

Я ждал, что бой будет тяжелый, что он очень терпеливый, что его ни разу не отправляли в нокдаун. Я побился уже со многими людьми, и по любителям дрался с хорошими ребятами, и в профи со многими столкнулся, и пока что я ставлю его по навыкам на первое место. Но мне кажется, что я немножко сломал его ментально до боя, и это мне помогло. Он такой зажатый, испуганный вышел в ринг. Если бы эту работу я не провел перед боем, если бы он душка набрался, думаю, бой вышел бы еще тяжелее.

— Ты считаешь, что по навыкам он даже выше, чем Де Риддер?

— Да, конечно. Де Риддер — это, наверное, самый переоцененный людьми боец. Арджан был переоценен мной, а Де Риддер — людьми. Мне перед боем все: «Вот, он хороший борец». Ребят, что в нем хорошего? У него только джиу-джитсу, но до джиу-джитсу еще надо дойти — бой-то начинается в стойке. Все от оппозиции. Да, он выиграл у многих неплохих ребят, не хочу принижать их навыки, но у него нет вольной борьбы, он плохо переводит. Если ты сам в партер не спускаешься, не делаешь какие-то ошибки, если четко в стойке, у тебя хорошая защита от тейкдаунов, то он большой угрозы не представляет. А Арджан все равно чувствительный, неплохо дышит, он бился три раунда по пять минут, пять по пять.

— Недавно в Бангкоке Амир Алиакбари выиграл нокаутом, а после боя ты вышел в ринг и устроил с ним небольшую стычку. Получается, ты вызвал Де Риддера и теперь возможен реванш с Алиакбари. А тебе зачем это, если ты обоих уже вырубал?

— Де Риддер — это история, это третий пояс, еще не было в мире такого бойца, кто держал бы три пояса. Этот момент меня завораживает, мотивирует приходить в зал, вставать в пять утра. Если бы пояс был не у Де Риддера, неважно, кто держал бы его. Просто я хочу спуститься в 93 кг и подраться за третий пояс. Так уж волей случая вышло, что пояс у Де Риддера, поэтому я его вызываю.

Рематч с Амиром — это крутая история. Амира многие знают, очень медийный боец, много ребят за него болеют в Иране, у него много подписчиков. И сейчас все бойцы заняты. Так-то, конечно, надо с Бучечей уже подраться, но Бучеча дерется 4 августа. Думаю, потом он возьмет перерыв. Если он выйдет без травм — да, но мы не знаем, как пройдет бой. Месяца три он точно будет отдыхать, а я отдыхать не хочу, у меня время идет, мне уже 35, у меня каждый день часы тикают, мне надо кормить семью, зарабатывать на пенсию, поэтому я вызываю всех. Я готов драться с любым, лишь бы была работа, — неважно, Алиакбари, Бучеча или Де Риддер.

— А с Чатри Ситйодтонгом (владелец ONE. — Прим. «СЭ») не было у тебя разговора? Не просил подписать для тебя какого-нибудь известного тяжа с именем?

— Мы разговаривали с мистером Чатри на эту тему. Вот пытались Нганну подписать — не получилось. Вот тяж с именем — мне многие говорят: «Подерись с кем-нибудь с именем». Я считаю, что у Алиакбари неплохое имя, Арджан тоже известный. Возьмем даже топ-5 UFC — Сережа Павлович, Миочич, Блейдс, Сирил Ган. По медийности не скажу, что они сильно где-то звучат. Если бы это не был UFC... Они не так уж и шумят. Я считаю Бучечу для меня намного опаснее, чем Сирил Ган и [Кертис] Блейдс. Сережа — да, он сейчас очень хорошую набрал [форму]... Но я Сережу уважаю, я бы не стал с ним драться. Миочич уже сорокалетний, после поражения, не дрался. Рассуждать, кто хорошая оппозиция, кто плохая... Конечно, если подпишут кого-то с именем, я только за.

Когда я узнал, что будут подписывать Нганну, я мистеру Чатри каждый день писал. Я там обрывал просто, писал ему, звонил: «Мистер Чатри, наконец-то, давайте, это будет супершоу, супербой». Но, видишь, не срослось. Если бы Нганну подписали, было бы просто сумасшедшее шоу.

— Следующий бой будет именно с Де Риддером в 93 кг?

— Еще не знаю точно. Мы решили немного успокоиться, у меня есть парочка травм, которые хочу залечить, потому что я три года без отдыха. Надо чуть со здоровьем разобраться. Думаю, в ближайшее время будет анонс — или Де Риддер в 93 кг, или Алиакбари. Может быть, еще кого-то подпишут. Пока сам в неведении нахожусь, но к холодильнику уже пореже хожу, веса уже придерживаюсь 103-104 кг, похудел. Сам хочу попробовать в 93, хоть мне многие говорят: не надо, зачем тебе рисковать? Но внутри очень хочется попробовать.

— Как думаешь, при сгонке в 93 не потеряешь в тоннаже ударов?

— Мне то же самое Джонни (тренер Джон Хатчинсон. - Прим. «СЭ») говорит каждый день: «Не надо, не надо! Сила удара упадет». Но сегодня после тренировки я встал [на весы], 102,9 — я чувствую себя великолепно. Я стал намного быстрее, выносливее, свежее. Подвигался, бой с тенью — ручки летели. Чувствую энергию, что это мой вес. Еще надо убрать девять килограммов — думаю, что это не проблема. Если даже я потеряю в силе удара, зато другие мои качества улучшатся: скорость, выносливость, перемещения, все время буду дергать. Самому интересно, как я буду чувствовать себя в 93. А после боя позвонишь мне, скажешь: «Толян, ну, я же говорил, тоннаж удара пропадет. Куда ты полез?» Или скажешь: «Толян, вот это скорость, братишка! Вот это выносливость!» Так что после боя посмотрим.

«Встал на колено перед боссом? Я готов его на руках носить!»

— Ты зарабатываешь очень серьезные деньги для мировых ММА. За бой с Булларом, ты говорил, заработал в два раза больше, чем за Де Риддера, то есть около 50 млн рублей. Если переводить, это около 600 тысяч долларов.

— Где-то в районе. Мне сейчас менеджер запретил говорить суммы, я просто говорю «около этого». Я зарабатываю хорошие деньги.

— Не у всех чемпионов UFC такие гонорары. Как думаешь, ты самый высокооплачиваемый боец ONE?

— Думаю, Деметриус Джонсон... Не знаю его гонорары, но так думаю, он все-таки сейчас звезда номер один, на него делается большая ставка. Он и заслужил это, я не претендую. Думаю, у него хорошие гонорары. Знаю, что Родтанг получает хорошие деньги. Наверное, наша тройка: Родтанг, Деметриус Джонсон и я. Я не знаю гонорары ребят. Думаю, [у меня] больше, чем у Родтанга. Короче, в тройке держусь.

Фото Соцсети

— А у тебя есть понимание, зачем мистер Чатри вкладывает столько денег в промоушен, который, вероятно, не приносит ему чистую прибыль?

— Дело не в деньгах. У меня сейчас много денег, и я стараюсь помогать людям. Я всегда мечтал, что, когда у меня будут деньги, я смогу просто идти, увидеть бездомного, купить ему много еды и просто подарить ему еду. Или у меня сейчас няня — мы ей купили байк, телефон, полностью помогаем ей, когда она летит домой к своей семье. Я думаю, что мистер Чатри в этом похож на меня. Общаясь с ним, я вижу, что он просто хочет сделать людей лучше. Он делает мою жизнь лучше, и я его руками делаю лучше жизнь других людей. Думаю, здесь идея больше не заработать, а отдать, помочь.

А дальше посмотрим, может, сильные спонсоры придут, и ONE Championship будет плюсовать. Я не силен в этих вещах, в плюс ONE работает или в минус, но, общаясь с боссом, я вижу его ценности. Космический заработок, но он очень прост в общении. Всегда напишет, поинтересуется, как дела. Мне друзья-то сейчас многие пишут: «Толян, помоги, выручи» — не узнают даже, как у меня дела, здоровье. Босс же всегда напишет: «Как сын? Как жена? Как здоровье? Нужна ли какая-то помощь?» Вот в этом весь мистер Чатри. Мы пришли на встречу — он сидит в шлепанцах. Обычных, не каких-то Gucci. Обычные шлепанцы, самые простенькие штаны, маечка. Ты смотришь на него, как он разговаривает, какие у него ценности. Я после каждой встречи с ним мотивируюсь — очень сильный человек. Дай бог ему здоровья, что он меня вытащил из такой ямы. Я очень многим ему обязан.

— После победы над Булларом ты обратился к Чатри и встал перед ним на колено. В России этот жест многие не поняли, посчитали, что выглядит унизительно. Можешь объяснить, почему ты так сделал?

— Я много лет своей жизни тренировался в родной стране, добивался хороших для себя и Кузбасса результатов. Первый чемпион Европы по грэпплингу, чемпион России и мира по любителям, первый среди славян, скажем так, не с Кавказа. Я призер России по вольной борьбе, чемпион международных турниров. По профи потом у меня было без поражений. Помню, Европу выиграл по грэпплингу, пришел домой, думаю: «Ну, сейчас, наверное, жизнь должна наладиться, кушать нечего». Прихожу в зал — три раза мне хлопнули и все. Я прихожу домой, сажусь на стул — пустота такая внутри.

Кушать нечего было, сейчас я не смотрю на цены, а тогда у меня кроссовки порвались, мне друг, Кирилл, привез свои поношенные. На, говорит, Толян. А мне и стремно взять, и, с другой стороны, я понимаю, что ходить не в чем. Сейчас мой сын ни в чем не нуждается, может есть любую еду, моя жена может летать бизнес-классом. А когда я приехал только в Таиланд, сын родился, и Сладкая (так Анатолий называет супругу. - Прим. «СЭ») говорит: «Давай сыну возьмем коляску. Я смотрю на цену, на свою карту и понимаю, что у меня денег не хватает. Я пришел домой, мы ушли спать, я в подушку слезы пустил. Думаю: «Ну как так? Как такое возможно?»

И кто бы что ни говорил, я на руках его готов нести, босса. Я готов встать на колени, на руках его нести. Это просто дань уважения человеку, который в меня поверил, который мой труд ценит, мои вставания в пять утра, мою самоотдачу, мою преданность. Встать, отдать ему какую-то дань — самое малое, что я могу для него сделать. Видя радостные глаза моей жены каждый день, моей жены, моей мамы. Когда я ей [говорю]: «Мама, иди, возьми что хочешь, не смотри больше на цены. Съезди отдохни в санаторий». Я много прошел труда, у меня не самая легкая карьера, тяжелые времена были. Что я вижу сейчас, что происходит с моей жизнью благодаря мистеру Чатри. Не знаю, у людей своей видение, у меня свое. Я очень сильно ему благодарен.

Анатолий Малыхин и Чатри Ситиодтонг. Фото Соцсети

— Ты сказал, что вдохновляешься им, тоже отдаешь, можешь купить еду бездомным. Для тебя это вполне обычно, нормально — купить что-то бездомному человеку?

— Я сейчас заработал реально большие деньги. У меня стоит эска, в России мы заказали большую машину. Я живу в доме у моря. И это все не приносит мне такой радости, чем... Мы недавно с любимой ездили в Бангкок, шли, и я увидел там детей бездомных под мостом. Мы купили им тортики, шоколадок пакеты. Я отдал им эти пакеты — и в их глазах увидел такую радость... Я сам внутри был настолько рад, что могу зайти и порадовать другого человека. Для меня это мелочи, а для него — они, может, этот торт не пробовали. Я когда распаковал этот торт, им дал, они когда увидели — знаешь, слезы детские...

Когда я жене подарок делаю, еще кому-то... От этого я получаю удовольствие, что могу жизнь другого человека сделать лучше. Я когда эску купил, не испытал большей радости. Даже когда пояс выиграл. Мы сейчас были в Бангкоке, детей собрали маленьких из неблагополучных районов, тайцев. Они пришли, мы их покормили, с поясом пофоткались, я тренировку провел. И эти дети, когда брали этот пояс, они настолько были рады меня видеть, обнимали меня. И я в этот момент был счастливее, чем когда пояс выиграл. Сегодня на байке еду, смотрю в небо и думаю: «Боженька, за что же ты мне дал такие возможности, такую жизнь?»

Мы все тренируемся. Сегодня зашел в зал, с пацанами разговариваю. Говорю: «Пацаны, нас же тут 100 человек тренируются, но почему-то единицы зарабатывают деньги в ММА». Про себя думаю: «Я же как-то попал в эту стезю». Благодаря боссу! Люди говорят: «Вот, на колено...» Ты представляешь, сколько крутых вещей я могу сделать благодаря мистеру Чатри! В жизни не думал, что так завернет меня.

— Благодаря всем победам в ONE насколько ты популярен именно в пределах Азии? Часто подходят местные сфоткаться?

— Пока не подрался на «Люмпини», меня в Таиланде слабо узнавали. Все тайцы смотрят «Люмпини», это история для Таиланда, это культовый стадион. Мы сейчас в джунгли, ко мне прилетели друзья. Чтобы ты понимал, там слоны дикие ходят, телевизор, может, в одном доме из десяти есть. Мы заехали в кафешку какую-то. Только зашел — тайцы вылетают. А они «Малыхин» не могут выговорить — просто вылетают этой ватагой: «Маликин, Маликин!» Я говорю: «Йес, йес». Они рады были. У них, наверное, нет чувства зависти к успеху. Они понимают, что это труд, не просто кто-то принес — на, возьми, кайфуй. И их радость — она неподдельная, такая детская.

— Не так давно Федор хорошо отозвался о тебе в интервью. Ты, по сути, второй русский боец в Азии, который получил тут серьезную известность. Как думаешь, получится когда-нибудь достичь того уровня популярности, что был в свое время у Федора в Японии?

— Я был бы не против, но Федор — это такая единица, это легенда, первопроходец. Человек, который привез ММА в Россию. На тот момент не было так много бойцов — сейчас ММА немного замылились, людям уже более-менее приелись ММА, а раньше это была новинка, тем более для азиатов. И, представляешь, русский богатырь, который всех сносит, — Федя, бум-бум, на движухе. Они, конечно, балдели. Я думаю, если Бог даст, хотя бы процентов 50 от того, как Федю узнавали в Азии, уже мне будет за глаза. Сейчас проводили опрос российские журналисты, кто из бойцов на каком месте.

— Да, рейтинг «Ушатайки», топ-15.

— Да, и меня там поставили в десятку. Я смотрю и глазам своим поверить не могу. Что я лет шесть назад сидел, думать не мог, что я буду в одном ряду стоять с Петей Яном, с Махачевым, с Волковым, с Павловичем, с Гончаровым. Думать не думал! Пацаны все топы, и я там тоже. И я обрадовался, реально круто.

«Петр шутил, когда говорил не отдавать Мерабу долг»

— Не так давно ты записал видео в поддержку Шовхала Чурчаева. Он потом с тобой связывался, благодарил за слова поддержки?

— Да, он написал мне: «Спасибо за поддержку». Но, знаешь, я сказал то, что видел. Я не придумывал. Я стараюсь передать, что вижу. Не накидывать пуха. Он реально приходил к нам в зал, пахали они, была целая команда, приходили к нам в «Добрыню» (новый зал Малыхина на Пхукете. - Прим. «СЭ»), спарринговались реально очень мощно, сильно выкладывались. Поэтому я и сказал — если человек знает, что не будет драться, он не будет так выкладываться. Потому что пахали они реально. Я зашел, раз посмотрел, потом второй раз пришел, на эти рубки посмотрел — пацаны рубятся без шлемов, без всего. И вообще мы все люди не без греха. Мы все, бывает, ошибаемся. И вот так топить...

— Ты сказал, что это всего лишь спорт, не стоит задевать честь и достоинство человека. С этим нельзя не согласиться, но тебе не кажется, что такие площадки, как Hardcore, — это не просто спорт, и весь интерес построен на том, чтобы бойцы задевали друг друга, оскорбляли?

— В UFC тоже задевают, но UFC считается спортом. Конор как взлетел? Ты помнишь, что он писал, например, про Хабиба? Страшные вещи. Я считаю, что даже Hardcore — лига все равно про спорт. Да, там есть еще склоки, но тем интереснее людям смотреть. Вот все говорят, что надо чем-то заинтересовывать. Многие наши бойцы российские в медиа совсем не шумят, я могу кучу ребят назвать, которые топы мирового уровня, но про которых никто не знает, никто не говорит. Потому что они просто спокойненько выходят, делают свою работу без всякого шума.

Так что бои сейчас не заканчиваются только на том, что ты вышел в клетку, 15 минут отбился и ушел тихонько. Тогда ты и будешь тихонько получать средненькие денежки. Ты должен... я не говорю, что задевать честь. Ты должен правильно шуметь, драться и делать хорошие заявления. Говорить «вырублю во втором раунде», как-то людей заинтересовывать. Это модно делать красиво, не обязательно папу, маму задевать. Вот Мага [Исмаилов], я всегда всем в пример его привожу. Красавец же? Красавец! Все технично, на юморке, и людям нравится. Чтобы тебя везде звали, ты должен быть интересен. Вот даже сейчас Алиакбари взять. Мне многие пишут: «Толян, так интересно стало, теперь интересно смотреть». А что стоило? Выпрыгнуть в ринг и чуть за шею взять! И все начали: «Толян, вау! Вот это шум! Вот это движуха!»

Фото Соцсети

— Один из наших бойцов, которые почти не общаются с журналистами, — это Петр Ян. Недавно он дал интервью в Санкт-Петербурге. Видел его?

— Нет, не видел. Я так, видел, знаешь, нарезки, что там Петя как-то плохо ответил кому-то, но пока что я отдыхал, не дошел до ютуба. Так что полностью не видел.

— Хотел об этом поговорить, потому что в этом интервью я как раз с ним общался, и диалог как-то не завязался...

— Может, просто не в настроении был. Так-то Петя добрейшей души пацан. Очень прост в общении, с очень хорошим чувством юмора, но у каждого бывают моменты такие: ты не в настроении или не с той ноги, где-то подустал. Может, такой момент там произошел.

— А как думаешь, почему Петр раньше с удовольствием давал интервью, а сейчас закрылся от прессы?

— Ну, почему? Сейчас все равно инстаграм (соцсеть запрещена на территории РФ. - Прим. «СЭ»), я смотрю, Петя ведет активно.

— Это инстаграм, а от прессы именно? Я так понимаю, на вопросы журналистов он не готов отвечать.

— Я, во-первых, не Петя, только свои мысли скажу. Я думаю, Петя просто взял паузу, сейчас ему надо немножечко восстановиться, залечить травмы, перезагрузиться, вернуться и разнести всех. У меня тоже были такие моменты в жизни, когда я брал паузы на осмысление, на обдумывание каких-то своих действий. Я тоже становился чуть-чуть закрытый, сфокусированный, думал, предпринимал какие-то действия. Я думаю, Петя сейчас взял паузу, чтобы сфокусироваться, побыть с семьей. Мы — профессиональные бойцы и очень много времени проводим на сборах. Мы все время тренируемся, все время уставшие. Просто, бывает, времени нет на семью. Думаю, он всем все доказал, сейчас просто взял небольшую паузу. У него два сына прекрасных, и я думаю, что он просто захотел провести с ними время. Увидеть, как они растут, научить их чему-то.

Сейчас очень много накинуто пуха на бойцов: «Нельзя проиграть, не дай бог ты проиграешь». Люди стали забывать, что боец — такой же чей-то отец, муж, сын. Я думаю, Петя сейчас намного счастливее, когда берет сыновей, когда он гуляет [с ними], чем когда ему этот пояс UFC надевали. Так что пацан уже всем все доказал, пускай кайфанет. Он заработал нормально бабок, у него счастливая жена, дети, мама прекрасная — она сюда прилетала, в Таиланд. Мама — вообще душа, шутка за шуткой, прекрасная женщина. Может, в тот момент, когда ты брал интервью... знаешь, бывает такое. Я у тебя прошу прощения, если что не так, за Петю.

Петр Ян и Анатолий Малыхин. Фото Соцсети

— Петр сказал в этом интервью, что будет что-то менять в подготовке, но не конкретизировал. Ты как считаешь, что Петру надо изменить?

— Я считаю, что ему просто нужно отдохнуть. Проголодаться и отдохнуть. Пацанчик кучу лет в обойме. Я духовитее пацана не видел. Он переломанный идет на спарринги. Я говорю: «Петя, восстановись, отдохни». Он говорит: «Нет, нет, надо». Он без отдыха уже кучу лет, много травм накопилось — и рука, и спина, и плечо. Ему надо восстановиться, отдохнуть, чтобы он мог бить хорошо двумя руками, чтобы не думал в бою: «Этой рукой боюсь ударить, не дай бог надломится».

Взять мой бой с Арджаном — защемило нерв, и у меня все мысли были об этом, что я не могу на ногу опереться. Не могу на ногу встать и достать до него. Вроде бы мелочь какая-то, а все, дискомфорт в бою. Уже не могу показать на 100% себя. Так я вообще хорошо сохранился, а у Пети — я знаю, что там травма, тут травма. Пете надо залечить травмы и проголодаться. Ему всего лишь 30 лет, он еще молодой пацан, который с его возможностями, восстановлением может еще пять лет воевать. Думаю, мы еще увидим прежнего Петю.

— По поводу того спора с Мерабом Двалишвили. Какой-то логический конец у этой истории был?

— Да, конечно, мы договорились, я перевожу ему деньги. Знаешь, многие задают Пете вопрос — типа Петя сказал, чтобы я деньги не отдавал.

— Такое сказал Мераб про Петра.

— Да это Пети шутка, он знает, мы здесь были в «Тайгере», и он говорит: «Да не отдавай»... Когда мы с ним сидим, я говорю: «Петя, я отдам эти деньги, для меня это небольшие деньги». Мы договорились с Мерабом, нашелся третий человек. Единственное, в чем претензия у меня к нему, я бы эти деньги начал переводить намного раньше, но он не мог скинуть чеки. Когда нашелся третий человек, Лиана Джоджуа, грузинка, сразу все скинулось! После того как Петин бой прошел, шум он поднял... Сразу все скинулось, наладилось, он доволен, трансферы пошли. Это все можно было сделать и раньше — я думаю, что небольшой был план, чтобы как-то на Петю подействовать.

Но спор между Мерабом и мной был. Даже если Петя сказал «Мерабу не отдавать», он здесь при чем? Не Петя же спорил. И с Пети здесь спрос никакой. Даже если скажет так хоть кому, это его мнение. И он точно так не считает, это в режиме шутки — «да не отдавай ему вообще деньги». С Мерабом никаких проблем нет. Думаю, следующую подготовку к бою я ему оплатил, так что он должен будет выиграть — 100%.

«Совру, если скажу, что сильно вникаю в новости из России. Сосредоточен на других вещах»

— У тебя недавно супруга и сын летали в Россию. Если судить по фото в соцсетях, в России в последний раз ты был в 2020 году. Потом еще получалось ездить?

— Нет, не был, все время работал, бой за боем, и вот сейчас хочу слетать. Скоро прилечу, не хочу тебе говорить цифру, потому что хочу сделать сюрприз для многих людей. Мне тоже немножко надо выдохнуть, уже охота на родину слетать, все равно заскучал. Все хорошо в Таиланде, здесь прекрасная жизнь, но охота пройтись по дворам, где я рос, поностальгировать, в школу сходить, где учился. В зал сходить, с ребятами поговорить. У нас у одного парня, Вани Кириллова, результаты неплохие. Хочу как-то ему помочь, поговорить с ним, какие у него мысли на будущее. Есть дела в России — хочу в ближайшее время слетать, душа просит.

— После завершения карьеры где хотел бы остаться жить — в России или в Таиланде?

— У нас такая семья — мы как кочевники, мы себя стараемся не привязывать квартирами, домами, еще чем-то. Мы всегда мечтали, чтобы мы не были привязаны к одному месту. Так что не знаю — где пойдет, мы об этом не думаем. Лететь до России 6,5 часа. Захотели — дома побыли, захотели — в Москве, захотели — в Таиланде. Пока что здесь хорошо, пока есть работа. Люди меняются, меняется их внутреннее состояние с годами. Не знаю, куда меня потянет через пять лет. Может, в деревню, где я вырос, может, в Кемерово, может, в Москву.

Фото Соцсети

— Новостную ленту, наверное, читаешь.

— Я стараюсь быть сфокусированным только на правильных вещах для меня. Сейчас это моя семья в приоритете, второе — это моя работа, третье — это, по возможности, помогать людям. Что я смотрю на ютубе — это бойцовские шоу, какие-то интервью, если есть время. В основном мой день распределен так: я встаю в 5-6 утра, иду тренироваться, у меня прогулка или пробежка двухчасовая. Прихожу, забираю сына, провожу с сыном время, наверное до обеда, потом прихожу, отдыхаю, иду на вторую тренировку, и вот сейчас время я провожу со своей любимой женой вечером. Так что сказать, что я слежу за чем-то, захожу в новостные ленты... Я сейчас совру, если скажу, что я за этим слежу и сильно вникаю. Сосредоточен чуть-чуть на других вещах.

— Уже известно, что Фрэнсис Нганну проведет бой по боксу с Тайсоном Фьюри. У Нганну есть шансы?

— Про шансы даже говорить не буду, куча людей высказалась про эти шансы. Я скажу, что Нганну — красавчик! Парень из какой-то африканской деревушки, рыл камни, грунт — и сейчас за бой десятку зелени получит?

— Это минимум.

— Думаю, двадцатку-пятнашку утянет он к себе в берлогу. Выйдет, побоксирует в перчатках больших, шоу сделают пацаны, шум-гам поднимут пацаны, бабки заработают. Я уверен, что после боя как Конор с Мейвезером обнимутся, фоточку сделают. Кто с вискариком — Тайсон Фьюри, знаю, любит пригубить. Сделают пару красивых фоток и разбегутся кто куда — все будут рады. Мы все это посмотрим.

— Ты после боя с Де Риддером такую фразу сказал в микрофон: «Какой же я красавчик!» Когда в последний раз себе это говорил?

— Какой же я красавчик! Хорошая фраза. Так и есть. Реально я красавчик — сейчас на каком уровне моя семья. Сейчас сказал бы не «я красавчик», а «какие мы красавчики» со Сладкой, потому что она огромную роль имеет в моей жизни. Когда твоя девушка всегда рядом, поддерживает тебя, смотрит с тобой в одну сторону, реально все по плечу. Когда с тобой грамотная, умная девушка, которая может найти нужные слова, не лезть на рожон, когда ты все время находишься в спокойствии, когда на тебя не повышают голос, ты можешь только результат показывать. И неважно, это спорт, бизнес, пишешь ты какие-то поэмы. Мне досталась самая лучшая, поэтому такой результат.