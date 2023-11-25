Главное воспоминание Дэна Хендерсона от визита в Белый дом — это то, что дочка Клинтона пялилась ему между ног

До сих пор не может забыть.

Легенда ММА Дэн Хендерсон дважды участвовал в Олимпийских играх в соревнованиях по греко-римской борьбе, но без особых успехов. На играх в Барселоне-1992 он занял 10-е место, а через четыре года в Атланте выступил еще хуже — стал только тринадцатым.

Несмотря на эти неудачи, Дэна дважды звали после Игр в Белый дом вместе с другими олимпийцами. Оба визита получились для него запоминающимися, и он рассказал о них в своей книге Hendo:The American Athlete.

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«Как только мы вернулись из Барселоны, большинство олимпийцев полетели частным рейсом в Вашингтон. В аэропорту нас рассадили в гигантские автобусы и повезли в Белый дом. У меня было ощущение, как будто я в фильме про Джеймса Бонда: на въезде в Белый дом нам пришлось показать охране олимпийские бейджики и пройти через металлодетекторы.

Нам сказали, что президент Джордж Буш — старший устроит в нашу честь пикник на лужайке Белого дома. Когда мы зашли на территорию, я сразу же увидел расположенные в идеальной симметрии красивые белые столики, уже сервированные — все это выглядело как в пятизвездочном ресторане. Я не мог поверить, что нахожусь в самой известной резиденции США, я даже моргнул, чтобы убедиться, что не сплю.

Потом я вдруг обнаружил, что стою рядом с Арнольдом Шварценеггером и жму ему руку. «Он гораздо меньше, чем казался по телевизору», — подумалось мне. Я не знал, чего ожидать от него. На тот момент он был крупнейшей звездой блокбастеров, и я в какой-то степени ожидал, что он сейчас включит режим Терминатора. Я был удивлен, что он выше меня всего на дюйм. При этом руки у него были толстенные, как питоны.

Я чувствовал себя никем. Я ничего из себя не представлял. Я не выиграл медаль на Играх, при этом они все равно решили позвать в Белый дом бросившего колледж парня со стрижкой маллет. Повара в Белом доме наготовили бургеры, хот-доги, картофельные салаты и картошку фри, и это было невообразимо вкусно. Когда я был занят едой, кто-то подошел ко мне: «Хей, как дела?» Я обернулся, чтобы посмотреть, кто там, и увидел, что передо мной президент Буш. Он протянул руку, я по-быстрому протер ее салфеткой от соли и всякий фигни и поздоровался: «Рад встрече, господин президент». — «Все хорошо?» — «Да, спасибо». Он пожал мне руку, хотя я даже не выиграл медаль.

Фото Олимпийский комитет

...Четыре года спустя, когда мы приехали в Белый дом после Атланты-1996, там уже все было не то. Даже другой интерьер по сравнению с временами администрации Буша. Я надеялся на пикник, но ничего подобного не было. Вся атмосфера в этом месте стала прохладнее и гораздо формальнее. Вместо Джорджа Буша, который подходил ко всем, шутил и пожимал руки, мы теперь должны были выстроиться в линейку, чтобы сделать фото с Биллом, Хилари и Челси Клинтон. У многих олимпийцев на шее сверкали медали, у меня же опять ни хера не было. Снова разочарование.

Визит не получился таким запоминающимся. Когда очередь фоткаться с Клинтонами дошла до меня, Челси что-то шепнула на ухо матери. Потом она спросила меня, как дела, мы обменялись любезностями и сделали фото. Оно до сих пор у меня есть. Может, это был безобидный взгляд, но на этом фото отчетливо видно, как Челси смотрит на мою выпуклость между ног.

У меня была встреча с Челси еще в Олимпийской деревне на Играх. Соревнования закончились, я набухался на вечеринке и проснулся с сильным похмельем, у меня шумела голова. Я не собирался вставать рано, но спонсор пообещал нам, что за завтраком будет выступление Джимми Баффета. Я всегда любил его музыку, поэтому решил сходить. В итоге никакого Баффета не было, он не приехал, и когда я уже собирался уходить, то услышал женский голос:

— Эй, как дела?

Я обернулся и увидел дочь президента, Челси Клинтон. «Неужели я так накидался? Что тут делает дочь президента?»

— Все хорошо, как сама?

— Хорошо. Ты в каком виде спорта соревновался?

— Борьба (я старался не отвечать грубо, хотя в голове у меня шумело, я был уверен, что она понятия не имела, что такое борьба).

— О, круто. У меня несколько друзей боролись в школе. А какой стиль борьбы?

«Блин, да эта телка сечет немного». Я был впечатлен, честно говоря. Большинство девчонок в то время даже не знали Халка Хогана, не что классическую борьбу. Я сказал ей, что у меня греко-римская борьба, и тут она удивила меня снова.

Фото Соцсети

— Это где не проходят в ноги?

— Верно.

Я не мог понять, помогло или нет моему похмелью то, что она в курсе про греко-римскую борьбу, но в любом случае я не выиграл медаль, поэтому это явно была не та встреча, о которой она могла написать своему отцу".