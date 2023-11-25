Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 21:25

Главное воспоминание Дэна Хендерсона от визита в Белый дом — это то, что дочка Клинтона пялилась ему между ног

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Дэн Хендерсон
Дэн Хендерсон.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
До сих пор не может забыть.

Легенда ММА Дэн Хендерсон дважды участвовал в Олимпийских играх в соревнованиях по греко-римской борьбе, но без особых успехов. На играх в Барселоне-1992 он занял 10-е место, а через четыре года в Атланте выступил еще хуже — стал только тринадцатым.

Несмотря на эти неудачи, Дэна дважды звали после Игр в Белый дом вместе с другими олимпийцами. Оба визита получились для него запоминающимися, и он рассказал о них в своей книге Hendo:The American Athlete.

***

«Как только мы вернулись из Барселоны, большинство олимпийцев полетели частным рейсом в Вашингтон. В аэропорту нас рассадили в гигантские автобусы и повезли в Белый дом. У меня было ощущение, как будто я в фильме про Джеймса Бонда: на въезде в Белый дом нам пришлось показать охране олимпийские бейджики и пройти через металлодетекторы.

Нам сказали, что президент Джордж Буш — старший устроит в нашу честь пикник на лужайке Белого дома. Когда мы зашли на территорию, я сразу же увидел расположенные в идеальной симметрии красивые белые столики, уже сервированные — все это выглядело как в пятизвездочном ресторане. Я не мог поверить, что нахожусь в самой известной резиденции США, я даже моргнул, чтобы убедиться, что не сплю.

Дэн Хендерсон. Дэн Хендерсон вспоминает поездку в СССР: ужасная еда, одинаковые люди и первоклассная борьба

Потом я вдруг обнаружил, что стою рядом с Арнольдом Шварценеггером и жму ему руку. «Он гораздо меньше, чем казался по телевизору», — подумалось мне. Я не знал, чего ожидать от него. На тот момент он был крупнейшей звездой блокбастеров, и я в какой-то степени ожидал, что он сейчас включит режим Терминатора. Я был удивлен, что он выше меня всего на дюйм. При этом руки у него были толстенные, как питоны.

Я чувствовал себя никем. Я ничего из себя не представлял. Я не выиграл медаль на Играх, при этом они все равно решили позвать в Белый дом бросившего колледж парня со стрижкой маллет. Повара в Белом доме наготовили бургеры, хот-доги, картофельные салаты и картошку фри, и это было невообразимо вкусно. Когда я был занят едой, кто-то подошел ко мне: «Хей, как дела?» Я обернулся, чтобы посмотреть, кто там, и увидел, что передо мной президент Буш. Он протянул руку, я по-быстрому протер ее салфеткой от соли и всякий фигни и поздоровался: «Рад встрече, господин президент». — «Все хорошо?» — «Да, спасибо». Он пожал мне руку, хотя я даже не выиграл медаль.

Дэн Хендерсон на Играх-1992
Фото Олимпийский комитет

...Четыре года спустя, когда мы приехали в Белый дом после Атланты-1996, там уже все было не то. Даже другой интерьер по сравнению с временами администрации Буша. Я надеялся на пикник, но ничего подобного не было. Вся атмосфера в этом месте стала прохладнее и гораздо формальнее. Вместо Джорджа Буша, который подходил ко всем, шутил и пожимал руки, мы теперь должны были выстроиться в линейку, чтобы сделать фото с Биллом, Хилари и Челси Клинтон. У многих олимпийцев на шее сверкали медали, у меня же опять ни хера не было. Снова разочарование.

Визит не получился таким запоминающимся. Когда очередь фоткаться с Клинтонами дошла до меня, Челси что-то шепнула на ухо матери. Потом она спросила меня, как дела, мы обменялись любезностями и сделали фото. Оно до сих пор у меня есть. Может, это был безобидный взгляд, но на этом фото отчетливо видно, как Челси смотрит на мою выпуклость между ног.

У меня была встреча с Челси еще в Олимпийской деревне на Играх. Соревнования закончились, я набухался на вечеринке и проснулся с сильным похмельем, у меня шумела голова. Я не собирался вставать рано, но спонсор пообещал нам, что за завтраком будет выступление Джимми Баффета. Я всегда любил его музыку, поэтому решил сходить. В итоге никакого Баффета не было, он не приехал, и когда я уже собирался уходить, то услышал женский голос:

— Эй, как дела?

Я обернулся и увидел дочь президента, Челси Клинтон. «Неужели я так накидался? Что тут делает дочь президента?»

Дэн Хендерсон (справа) и&nbsp;Федор Емельяненко. «С братом Федора мы могли и водки выпить». Дэн Хендерсон был в России 25 раз и даже учил русский с репетитором

— Все хорошо, как сама?

— Хорошо. Ты в каком виде спорта соревновался?

— Борьба (я старался не отвечать грубо, хотя в голове у меня шумело, я был уверен, что она понятия не имела, что такое борьба).

— О, круто. У меня несколько друзей боролись в школе. А какой стиль борьбы?

«Блин, да эта телка сечет немного». Я был впечатлен, честно говоря. Большинство девчонок в то время даже не знали Халка Хогана, не что классическую борьбу. Я сказал ей, что у меня греко-римская борьба, и тут она удивила меня снова.

Дэн Хендерсон с женой
Фото Соцсети

— Это где не проходят в ноги?

— Верно.

Я не мог понять, помогло или нет моему похмелью то, что она в курсе про греко-римскую борьбу, но в любом случае я не выиграл медаль, поэтому это явно была не та встреча, о которой она могла написать своему отцу".

Олимпиада
Арнольд Шварценеггер
Дэн Хендерсон
8
Обсудить
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Ирина Винер сравнила места тренировок для спортсменок в США с овощными базами
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Звонил его родственникам, вытаскивал на встречу». Мирзаев рассказал свою версию конфликта с Лахмой, который обернулся избиением