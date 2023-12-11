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Сегодня, 16:30

Пронзающий удар Кадырова и падение лицом вниз. Топ-10 самых жестких нокаутов недели

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Бой Жонибека Кадырова и Тамерлана Меджидова/Сайфулла Джабраилов против Бакытбека Дуйшобаева.
Фото Скриншот трансляции
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Кто и как вырубал людей по всему миру в течение последних семи дней.

Новая неделя подарила много ярких нокаутов, но большинство из них могли остаться незамеченными просто потому, что случились в локальных промоушенах разных стран мира. Исправляем эту ситуацию и рассказываем о 10 самых жестких нокаутах недели.

Бен Уиттакер — Стивен Дредай

В боксе редко случаются зрелищные нокауты, но в прелимах турнира в Борнмуте, Англия, 26-летний местный боксер Бен Уиттакер вырубил итальянца Стивена Леонетти Дредая. В четвертом раунде Дредай попытался разорвать дистанцию, но нарвался на двойку от Уиттакера: правый боковой и левый прямой. После пропущенных ударов боксер упал на настил и долго не мог подняться.

Сунта Номура — Юки Ивакура

В Токио на турнире DEEP 117 в поединке между Сунтой Номурой и Юки Ивакурой все закончилось в первом же раунде. Бойцы динамично передвигались по клетке и оба имели удачные моменты, но лучше получалось у Номуры, который за две минуты до перерыва поймал Ивакуру правым прямым, отправив соперника на канвас.

Халил Раунтри — Энтони Смит

Во втором по значимости поединке турнира UFC Fight Night Халил Раунтри жестко нокаутировал ветерана Энтони Смита, в первую очередь известного благодаря титульному поединку против Джона Джонса. С Боунсом Смит смотрелся лучше, чем с малоизвестным Раунтри, который пришел в ММА, чтобы похудеть, а теперь ворвался в топ-10 полутяжелого дивизиона.

Бой завершился на первой минуте третьего раунда, когда у Раунтри зашла комбинация правый апперкот — левый прямой. Смита пошатнуло, после чего боец оказался в состоянии грогги, стал пятиться назад, но никак не мог упасть. Раунтри уже замахнулся, чтобы добить, но рефери мудро прервал бой, чтобы Смит не понес дополнительного урона.

Скриншот. Финиш за 5 секунд от призера Олимпиады, хлесткий хай-кик из России. Топ-10 самых жестких нокаутов недели

Лосене Кейта — Нико Самсонидзе

Бельгиец Лосене Кейта по прозвищу Черная Пантера завоевал вакантный титул промоушена OKTAGON в полулегком весе благодаря победе над Нико Самсонидзе из Германии. Бой закончился в начале второго раунда: после пропущенного левого джеба бельгиец ответил ударом наотмашь, который получился нокаутирующим. Самсонидзе упал, а Кейта добил жестоким апперкотом.

Дмитрий Меншиков — Мухсин Шафи

Российский тайбоксер Дмитрий Меншиков снова впечатлил на турнире ONE, где нокаутировал второго соперника подряд. В этот раз пострадал марокканец Мухсин Шафи, который, похоже, чересчур поверил в себя и недооценил Дмитрия, начав кривляться и расставив руки в стороны. Ответ был молниеносным: комбинация из трех ударов, и Шафи лежит на канвасе.

Эллис Барбоза — Тонгпоон Петчпорторор

Еще один красивый нокаут также показали бойцы ONE. Представитель Англии Эллис Барбоза и таец Тонгпоон Петчпорторор открывали кард турнира ONE Fight Night 17. Бой закончился в конце третьего раунда, когда таец не дотянулся до корпуса Барбозы боковым, а тот в ответ выбросил жесткий локоть, которым снес челюсть Тонгпоона.

Хуршед Кахоров — Франс Мламбо

На турнире PFL Europe 4 в Дублине узбекистанец из Германии Хуршед Кахоров завоевал пояс в легчайшем весе, одолев южноафриканца Франса Мламбо. Поединок завершился в середине второго раунда, когда Кахоров и Мламбо зарубились у сетки, но удачливее оказался Хуршед, который пронзил челюсть соперника точным боковым. Стоит отметить, что пояс Кахорова не имеет ничего общего с титулами большого «Гран-при» — это награда за победу в европейской сетке промоушена PFL.

Сайфулла Джабраилов — Бакытбек Дуйшобаев

Турниры АСА редко обходятся без красивых финишей, и в этот раз зрителей в Уфе порадовал Сайфулла Джабраилов, которому хватило 63 секунды, чтобы разобраться с представителем Киргизии Бактыбеком Дуйшобаевым. Джабраилов умело защитился от прохода в ноги, после чего не стал долго думать и сразу удивил Дуйшобаева апперкотом с хуком. Бакытбек рухнул на канвас лицом вниз.

Лукаш Шмайда — Роберт Марушак

Промоушены в Польше размножаются не менее быстро, чем в России. Уже седьмой турнир проводит организация Krwawy Sport, а мы узнали о ней благодаря красивому нокауту в исполнении Лукаша Шмайды, который за 13 секунд до конца первого раунда с одного удара вырубил Роберта Марушака. Соперник очутился в глухом нокауте, а рефери сразу остановил бой.

Жонибек Кадыров — Тамерлан Меджидов

Турнир Ural FC 5 в Москве прошел как будто незаметно, но один из нокаутов точно запомнился зрителям. Не только по той причине, что его выдал боец с серьезной фамилией, но и потому что Жонибек Кадыров вырубил соперника действительно красиво.

В первом раунде таджикский боец зарубился с Тамерланом Меджидовым и вышел из ближнего боя победителем благодаря хлесткому оверхенду, прилетевшему из ниоткуда. Меджидов упал на канвас без сознания, а Кадырову оставалось только пожать плечами.

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