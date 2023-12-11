Пронзающий удар Кадырова и падение лицом вниз. Топ-10 самых жестких нокаутов недели

Сегодня, 16:30
Новая неделя подарила много ярких нокаутов, но большинство из них могли остаться незамеченными просто потому, что случились в локальных промоушенах разных стран мира. Исправляем эту ситуацию и рассказываем о 10 самых жестких нокаутах недели.
В боксе редко случаются зрелищные нокауты, но в прелимах турнира в Борнмуте, Англия, 26-летний местный боксер Бен Уиттакер вырубил итальянца Стивена Леонетти Дредая. В четвертом раунде Дредай попытался разорвать дистанцию, но нарвался на двойку от Уиттакера: правый боковой и левый прямой. После пропущенных ударов боксер упал на настил и долго не мог подняться.
В Токио на турнире DEEP 117 в поединке между Сунтой Номурой и Юки Ивакурой все закончилось в первом же раунде. Бойцы динамично передвигались по клетке и оба имели удачные моменты, но лучше получалось у Номуры, который за две минуты до перерыва поймал Ивакуру правым прямым, отправив соперника на канвас.
Во втором по значимости поединке турнира UFC Fight Night Халил Раунтри жестко нокаутировал ветерана Энтони Смита, в первую очередь известного благодаря титульному поединку против Джона Джонса. С Боунсом Смит смотрелся лучше, чем с малоизвестным Раунтри, который пришел в ММА, чтобы похудеть, а теперь ворвался в топ-10 полутяжелого дивизиона.
Бой завершился на первой минуте третьего раунда, когда у Раунтри зашла комбинация правый апперкот — левый прямой. Смита пошатнуло, после чего боец оказался в состоянии грогги, стал пятиться назад, но никак не мог упасть. Раунтри уже замахнулся, чтобы добить, но рефери мудро прервал бой, чтобы Смит не понес дополнительного урона.
Бельгиец Лосене Кейта по прозвищу Черная Пантера завоевал вакантный титул промоушена OKTAGON в полулегком весе благодаря победе над Нико Самсонидзе из Германии. Бой закончился в начале второго раунда: после пропущенного левого джеба бельгиец ответил ударом наотмашь, который получился нокаутирующим. Самсонидзе упал, а Кейта добил жестоким апперкотом.
Российский тайбоксер Дмитрий Меншиков снова впечатлил на турнире ONE, где нокаутировал второго соперника подряд. В этот раз пострадал марокканец Мухсин Шафи, который, похоже, чересчур поверил в себя и недооценил Дмитрия, начав кривляться и расставив руки в стороны. Ответ был молниеносным: комбинация из трех ударов, и Шафи лежит на канвасе.
Еще один красивый нокаут также показали бойцы ONE. Представитель Англии Эллис Барбоза и таец Тонгпоон Петчпорторор открывали кард турнира ONE Fight Night 17. Бой закончился в конце третьего раунда, когда таец не дотянулся до корпуса Барбозы боковым, а тот в ответ выбросил жесткий локоть, которым снес челюсть Тонгпоона.
На турнире PFL Europe 4 в Дублине узбекистанец из Германии Хуршед Кахоров завоевал пояс в легчайшем весе, одолев южноафриканца Франса Мламбо. Поединок завершился в середине второго раунда, когда Кахоров и Мламбо зарубились у сетки, но удачливее оказался Хуршед, который пронзил челюсть соперника точным боковым. Стоит отметить, что пояс Кахорова не имеет ничего общего с титулами большого «Гран-при» — это награда за победу в европейской сетке промоушена PFL.
Турниры АСА редко обходятся без красивых финишей, и в этот раз зрителей в Уфе порадовал Сайфулла Джабраилов, которому хватило 63 секунды, чтобы разобраться с представителем Киргизии Бактыбеком Дуйшобаевым. Джабраилов умело защитился от прохода в ноги, после чего не стал долго думать и сразу удивил Дуйшобаева апперкотом с хуком. Бакытбек рухнул на канвас лицом вниз.
Промоушены в Польше размножаются не менее быстро, чем в России. Уже седьмой турнир проводит организация Krwawy Sport, а мы узнали о ней благодаря красивому нокауту в исполнении Лукаша Шмайды, который за 13 секунд до конца первого раунда с одного удара вырубил Роберта Марушака. Соперник очутился в глухом нокауте, а рефери сразу остановил бой.
Турнир Ural FC 5 в Москве прошел как будто незаметно, но один из нокаутов точно запомнился зрителям. Не только по той причине, что его выдал боец с серьезной фамилией, но и потому что Жонибек Кадыров вырубил соперника действительно красиво.
В первом раунде таджикский боец зарубился с Тамерланом Меджидовым и вышел из ближнего боя победителем благодаря хлесткому оверхенду, прилетевшему из ниоткуда. Меджидов упал на канвас без сознания, а Кадырову оставалось только пожать плечами.