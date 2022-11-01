«Сатана был в этом чуваке». Боец ММА так слетел с катушек, что вырвал спарринг-партнеру сердце и язык

У Джеррода Уайетта все еще есть шанс выйти на свободу.

Одна из самых страшных историй, связанная со смешанными единоборствами, произошла 21 марта 2010 года. В ту ночь боец ММА Джеррод Уайетт и его спарринг-партнер Тейлор Пауэлл зависали с приятелями в доме в устье реки Кламат, штат Калифорния. Спортсмены принимали галлюциногенные препараты, а наутро их посетила полиция.

Когда офицеры вошли в дом, они обнаружили залитый кровью и изувеченный труп Пауэлла. Его грудь была вскрыта — кто-то проделал там 45-сантиметровую дыру и достал сердце. Кроме того, Пауэллу вырвали язык и содрали кожу с лица. Сердце позже нашли обгоревшим в дровяной печи. Экспертиза выявила, что органы извлекали, когда Пауэлл еще был жив.

Тэйлор Пауэлл. Фото Соцсети

Убийцу искать не пришлось: когда полицейские вошли в дом, полностью голый Уайетт сидел рядом с Пауэллом. «Я убил его», — сказал боец. По словам Уайетта, он, Пауэлл и еще двое знакомых пили чай с галлюциногенными грибами. Под влиянием этого психоделического препарата он убил и расчленил Пауэлла — Уайетт не сомневался, что миру вот-вот придет конец, а его друг и спарринг-партнер был дьяволом.

«Сатана был в этом чуваке», — сказал Уайетт сержанту полиции Элвуду Ли, который приехал на вызов. «В какой-то момент он спросил, были ли мы богом, пришедшим спасти его», — рассказывал Ли Times Standart. Офицер отметил, что Уайетт жарил отрубленные части тела Пауэлла в дровяной печи, потому что думал, что тот все еще жив.

Полицию вызвал один из участников чаепития, Джастин Дэвис, который сначала находился в доме, но потом на время уехал. Когда Дэвис вернулся, чтобы забрать собаку, то обнаружил, как один из его товарищей оседлал другого в гостиной и кричал, что срежет ему татуировку. Сообщается, что именно тогда Дэвис пошел звонить в полицию.

Джеррод Уайетт.

В доме также присутствовала бывшая девушка Уайетта, Билли Джо Бэйли, которую офицеры нашли в спальне. Во время допроса она все еще находилась в состоянии наркотического опьянения, поэтому с трудом могла упорядочить события ночи. Бэйли сказала, что вечер 20 марта начался в баре, где она встретила Уайетта и поехала с ним в дом — позже там появились Пауэлл и Дэвис. Бейли сказала, что раньше видела Пауэлла трижды и никогда не встречалась с Дэвисом.

По словам Бэйли, изначально Уайетт был в хорошем настроении. Когда приехали Пауэлл и Дэвис, трое мужчин начали варить грибной чай, и все попробовали его. Девушка считает, что поведение Пауэлла изменилось после этого — он чересчур резко отреагировал на просьбу Уайетта принести гитару. Затем она услышала звуки борьбы на кухне между Уайеттом и Пауэллом. Бэйли поняла, что случилось что-то страшное, когда увидела Уайетта, свернувшегося калачиком рядом с Пауэллом.

Окружной прокурор Джон Александр обвинил Уайетта в убийстве первой степени и пытках, а также добавил особые обстоятельства в виде жестокости и изощренности, с которыми боец совершил преступление. Если бы обвиняемого признали виновным по всем трем пунктам, ему грозило бы до трех пожизненных заключений подряд. Уайетт признался в убийстве, но под влиянием адвоката Джеймса Фольмана заявил о своей невиновности, а затем — о невиновности в силу невменяемости.

Джеррод Уайетт. Kiem-TV

В мае 2012 года судья округа Дель-Норте выслушал мнение группы психиатров и постановил, что Джеррод Уайетт психически дееспособен и готов предстать перед судом за убийство и сопутствующие обвинения. Судья назначил разбирательство на 3 сентября 2012 года, но всего за четыре дня до начала процесса окружной прокурор и защита договорились о сделке о признании вины.

Уайетт получил 50 лет заключения. При этом он не получит права на условно-досрочное освобождение до 2062 года. Первый шанс выйти на свободу у бойца появится в возрасте 79 лет. После того как сделка состоялась, прокурор Джон Александр объяснил, почему вообще пошел на нее. «Мы спасли семью Тейлора Пауэлла от агонии, которую пришлось бы пережить заново на суде», — сказал он в интервью CBS News. Окружной прокурор отметил, что, по его мнению, убийство было преднамеренным, а не результатом наркотического опьянения.

Джеррод Уайетт. Фото Соцсети

Адвокат Уайетта продолжал настаивать на своем — он убежден, что клиент не мог заранее обдумать преступление, так как был не в себе. «Мы искали соглашение, которое дало бы ему возможность хоть когда-нибудь получить условно-досрочное освобождение. Как бы плохо ни звучало 50 лет жизни, это лучше, чем отсутствие возможности УДО», — отметил Фольман.