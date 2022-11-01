Грузинский боец UFC ненавидит Сталина. «Он позор Грузии, мы не гордимся им!»

Не может простить вождю репрессии.

Мераб Двалишвили (15-4) — самый успешный грузинский боец UFC. Он идет на восьми победах подряд в легчайшем весе, недавно отправил на пенсию Жозе Альдо и в ближайшие несколько боев вполне может подраться за титул.

Есть, правда, несмотря на эти успехи, кое-какие факторы, которые могут помешать грузину. Во-первых, пояс сейчас держит его близкий друг и спарринг-партнер Алджамейн Стерлинг, с котор ы м он не будет драться. Во-вторых, слабая медийность (119 тысяч подписчиков в главной соцсети) . И , в-третьих, низкая зрелищность боев. Вроде бы в один момент грузин слез с ничейной серии, ярко победил Марлона Мораеса, но затем выдал усыпляющее выступление против Жозе Альдо и снова понизил свою стоимость.

Хоть образ Мераба и не привлекает пока большую аудиторию, парень он яркий и максимально откровенный. Часто высказывается по поводу политики, личной жизни (как-то упоминал, что у него пять девушек в США), говорит без всяки х увиливаний и смягчений. Вот и недавно, во время пребывания на UFC 280 в Абу-Даби, он поговорил с «СЭ» на тему Сталина и жестко раскритиковал советско го вожд я.

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— Какое у вас отношение к Иосифу Сталину?

— Мне лично не нравится Иосиф Сталин. Я знаю, что он родился в Грузии, но я не думаю, что он был грузином. То, что он делал с людьми — он убивал их, был диктатором. Может быть, он и выиграл войну против фашистов, но он был диктатором и уничтожал людей, отправлял их в Сибирь [в лагеря]. Он убил столько людей, его политика убила столько людей... Мне он не нравится, грузинам он не нравится. Только очень, очень небольшое количество людей любит его, и они завзятые коммунисты, не демократы. Я считаю, что все люди должны быть свободными, политика Иосифа Сталина была неправильной, он был плохим человеком, убивал людей. Я не люблю его, грузины не любят его. Мы не гордимся им, я не горжусь им. Пусть он и родился в Грузии, но я не горжусь им, это позор [что он сделал]. Он делал очень плохие дела, это позор, он убил много людей.

Мераб Двалишвили. Фото Соцсети

— Я был в Грузии, в музее Сталина в городе Гори и...

— Конечно, сотрудники музея расскажут тебе, какой Сталин был отличный, выиграл войну. Разумеется, людям, которые работают там, нужно рассказывать тебе что-то хорошее о Сталине. Но он не был хорошим человеком, он убивал и уничтожал людей. Коммунизм — это нехорошо. Что тогда происходило — это было плохо. Много людей умерло от голода, люди надрывались на работе, обязаны были быть рабами всю свою жизнь. Все люди должны быть свободными, всем должно быть дозволено въезжать в страну и работать там.

— Скажем, в 2035 году ваша карьера заканчивается. Где вы будете жить — в США или Грузии?

— Это хороший вопрос. Думаю, в 2035 году я буду жить на две страны. США — хорошая страна, если ты работаешь здесь усердно, ты заработаешь много денег, здесь много возможностей в бизнесе. Я хочу заработать хорошие деньги в США и затем вложить их в Грузию. Я хочу открыть там зал, бизнес, хочу дать работу людям. Чтобы грузины не были вынуждены покидать свою страну, ехать в Турцию или Польшу, даже в США, на работу. Чтобы они оставались дома, я приложу все усилия для этого. Не вижу себя каким-то там прям супербизнесменом, но я приложу все усилия для открытия бизнеса, чтобы хотя бы у пары грузин была работа в своей стране. Я определенно не покину США, буду жить на две страны. Пока я молод, США очень хорошая страна для молодых, если ты хочешь зарабатывать. Тут демократия, неважно, откуда ты приехал, если ты усердно работаешь, если ты умен, ты сможешь зарабатывать, и никто не будет тебе указывать на то, откуда ты — из Грузии или России. Тут ты свободен.