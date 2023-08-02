«У Ислама чувство юмора лучше, чем у Хабиба». Этот парень провел сотни раундов с чемпионами UFC из Дагестана

Блиц-интервью.

На днях «Спорт-Экспресс» сделал большое интервью с американским бойцом из зала AKA Кайлом Дрисколлом.

Это человек нулевой известности в российских ММА, но при этом обладающий бесценной информацией. Пройдя сотни раундов спаррингов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, Кайл узнал об этих ребятах столько всего, что это хватит на книгу, не то что на интервью.

Мы проговорили с ним полтора часа, и разговор этот появится на сайте «СЭ» в ближайшие дни, а пока анонсируем его небольшим любопытным отрывком. В нем Кайл в формате блица сравнивает дагестанских чемпионов по ряду параметров: от силы удара до чувства юмора.

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— Кто бьет сильнее — Хабиб или Ислам?

— Ислам. Если мы берем все, кики... У Ислама одни из самых жестких киков, которые я когда-либо чувствовал на себе. Кто бьет сильнее... Я все равно назову Ислама.

— У Ислама кики жестче, чем у Люка Рокхольда?

— У Люка [жестче].

— Кто физически сильнее?

— Хабиб.

— У кого лучше кардио?

— У Хабиба.

Кайл Дрисколл и Ислам Махачев. Фото Соцсети

— У кого крепче подбородок?

— У Хабиба. (Смеется.) Вы хотите, чтобы у меня потом были проблемы с Исламом, мне нравится Ислам!

— Кто сильнее ментально?

— Ох, думаю, они псы одной породы. Это одна порода. Вам придется убить их, чтобы победить. Убить или выключить свет. Это псы одной породы под руководством одного наставника.

— Кто дает более эффективные бойцовские советы?

— Хабиб. Хотя... Тяжело сказать, тяжело. После каждого спарринга мы садились на кушетку, и Хабиб говорил: «Вот это ты сделал хорошо, но тебе нужно сделать это и это в следующий раз». Ислам же после тренировок любит пробовать что-то новое, показать тебе что-то. Я не знаю... Тяжело выбрать.

- У кого лучше чувство юмора?

— У Ислама, сто процентов (смеется). Если ты узнал Ислама, не под камеру, вне зала... он один из самых забавных ребят, кого я знаю. Вы знаете термин «roast» [стебать]? Вот он стебет всех, выставляет на смех. Он с юмором, веселый, показывает видео со своим котом, видео, как он гоняет на мотоцикле. Он очень забавный. А Хабиб такой консервативный, он тренируется, а когда тренировка заканчивается, на этом всё.

А Ислам... Самые забавные во всей команде — это Ислам и Усман.

— А Абубакар?

— О, Абубакар! Точно, тогда Абубакар на первом месте, Ислам и Усман делят второе.