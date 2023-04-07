Комик с ТНТ подрался с профессионалом по безумным правилам. Дорохов продержался до третьего раунда

Резидент шоу «Однажды в России» хотел зарегистрировать руки как холодное оружие.

Смешанные единоборства набрали такую популярность, что в клетке уже давно выступают не только профессиональные бойцы, но и звезды. Правда, обычно знаменитости дерутся против таких же плохо подготовленных популярных людей. Комик Денис Дорохов, известный по команде КВН «Сборная Камызякского края» и шоу «Однажды в России», пошел дальше. Он решил подраться сразу против профессионального бойца, правда, с некоторыми оговорками.

В шоу «Бро против про» Дорохов пробует себя в различных видах спорта, и в шестом выпуске пришла очередь ММА. Шоу напоминает программу «Дублер» Дмитрия Шнякина, но уклон в юмор у Дорохова все же намного заметнее. Ролик начинается с похода Дениса в некое государственное учреждение, где он потребовал зарегистрировать его кулаки как холодное оружие. Дорохову не отказали, но предложили принести документы: копию паспорта, выписку из домовой книги, фото кулаков 3х4 и справку о выигранном бое по правилам ММА. Такого комик не ожидал — пришлось идти на тренировки.

Дорохов пришел в зал «Львиное сердце», где познакомился с тренером Арменом Гуляном. Гулян — непобежденный боец с рекордом 9-0. Правда, Армен не выступал больше трех лет — сейчас он сосредоточен на тренировочной деятельности и работе спортивным директором в промоушене «Наше дело». На подготовку у комика было всего 24 часа, по истечении которых должен состояться его первый бой по правилам смешанных единоборств.

После разминки и растяжки Гулян показал Дорохову несколько базовых элементов, а затем боец и комик поработали на лапах. Армен отметил, что у Дениса есть понимание техники, он быстро прогрессировал в ударах ногами и вообще с ним оказалось приятно работать.

После легких отработок Дорохов провел спарринг против бойца Аркадия Осипяна (8-4 в ММА), известного по выступлениям в ACA. Погруженный в ММА Дорохов уже видел выступления Аркадия, но это не помогло. Напротив, комик признался, что ему стало страшно. Но Осипян вообще не выбрасывал удары — он позволил Дорохову перевести его на землю и провести рычаг локтя.

Бой Дорохова состоялся на следующий день, но имя соперника он не знал до последней минуты. Им оказался Армен Гулян. Поединок проходил по формуле «три раунда по три минуты», и первый отрезок Денис пережил, несмотря на тотальную доминацию Гуляна, который к тому же наверняка поддавался. Во втором раунде Дорохову немного облегчили задачу и завязали Гуляну глаза черной повязкой. Даже с таким условием Армен не понес серьезного урона, и бой дошел до третьего отрезка, где с Гуляна сняли повязку, но надели гигантские перчатки.

Денис Дорохов.

Такая экипировка должна была осложнить жизнь Гуляну, но сделала ее проще: Армен просто отмахивался от Дорохова, который не понимал, как защититься от таких ударов. В середине раунда Денис упал, а Гулян без труда его добил — судья не стал испытывать здоровье комика и остановил бой.

Зарегистрировать кулаки как холодное оружие у комика не получилось, зато не исключено, что таким выступлением Денис откроет себе дорогу в поп-ММА. Мало того что он сам раньше говорил о желании попробовать себя в боях, так еще и показал свой уровень напрямую спортивному директору «Нашего дела».