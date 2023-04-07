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«Александр раскаивается и приносит извинения». Емельяненко справил нужду в аэропорту — в неположенном месте

Отдел единоборств «СЭ»
Александр Емельяненко.
Фото Соцсети
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Боец помочился при посторонних людях, а потом пофоткался с полицейскими.

В конце марта Александр Емельяненко дал интервью и сообщил, что планирует вернуться. Боец выглядел относительно свежо и анонсировал следующих соперников, среди которых фигурировали Михаил Кокляев, Боб Сапп и Джефф Монсон. Также Александр заявил, что хочет реваншировать Вячеслава Дацика и что во втором поединке он бы по-другому защищался. Казалось, очередное возвращение Феникса скоро состоится, но появилась вероятность, что его придется отложить.

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Емельяненко-средний (теперь Александра надо называть так, ведь скоро в ММА дебютирует младший из братьев Емельяненко, Иван) попал в новую историю во время полета из Екатеринбурга в Москву. Одним рейсом с бойцом летела блогер Анна Данилова, которая в соцсетях именует себя как «главная Барби Урала». Девушка сообщила, что из-за Емельяненко самолет, летевший рейсом «Уральских авиалиний», пришлось задержать.

Александр Емельяненко.
Фото Соцсети

Данилова рассказала, что инцидент начался в лестничном проходе, который ведет из аэропорта к автобусу. «Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду». Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это было в помещении, там плитка лежит. Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверями и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф», — приводит слова Даниловой сайт Е1.

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Девушка отметила, что на слова охранника Емельяненко ответил фразой «Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]», после чего зашел в автобус. На место вызвали сотрудников полиции, но ситуация закончилась благоприятно для Александра. Полицейские узнали бойца и принялись селфиться с ним. Емельяненко не только не сняли с рейса — он даже не получил штраф.

«Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили. Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. В 19:00 должны были вылететь, но задержали нас. 20 минут стояли в автобусе, мерзли», — отметила Данилова, которая записала происходящее на видео.

Девушка добавила, по бойцу было видно, что он был очень пьян: «Мне его даже жалко — он еле ходит, как зомби, и такой запах перегара! Но надо отдать должное, в самолете он вел себя очень прилично. Как только самолет взлетел, он пошел просить алкоголь, но экипаж отказал. Никто его не видел, не слышал, зато со всеми фотографировался».

Всего несколько месяцев назад в интернете гуляли и другие видео с Емельяненко. На одном он, пошатываясь, выходил из магазина, а на втором решил заняться уборкой: сгребал снег во дворе дома лопатой. По поводу первого ролика Александр говорил, что шатался из-за банальной усталости, но в этот раз, после случившегося в аэропорту, отрицать очевидное не стал.

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«Александр подтверждает случившееся, раскаивается и приносит извинения за задержку рейса, — сказал менеджер Емельяненко Никита Бурчак «СЭ». — У правоохранительных органов никаких претензий к Александру нет. Да и по видео, выложенным в соцсетях, это видно. Спасибо полицейским за понимание и содействие. Александр прилетел в Москву, я встретил его в аэропорту, все хорошо».

Александр Емельяненко
ММА
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