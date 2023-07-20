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«При встрече будешь бледно выглядеть...» Камил Гаджиев провел жесткий телефонный разговор со стримером Лахмой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент AMC Fight Nights ответил дагестанскому геймеру, который участвовал в избиении Расула Мирзаева в 2016 году.

В ночь на 14 июля проживающий в Стамбуле дагестанский геймер Камиль Аллахвердиев, известный по никнейму Лахма, опубликовал на YouTube видео, где изложил свою версию событий конца 2016-го, когда у него случился конфликт с блогером Гусейном Гасановым и бойцом ММА Расулом Мирзаевым в московском ночном клубе «Облака». По словам Лахмы, Гасанов его оскорбил, а Мирзаев ударил — после того, как он (Лахма) пожелал разобраться с блогером-миллионником.

Итогом конфликта стало жестокое избиение Мирзаева Лахмой и его двумя товарищами — прямо в квартире бойца (случилось это спустя две недели после инцидента в ночном клубе). В итоге Аллахвердиев и один из участников избиения Мирзаева (его имя неизвестно) покинули Россию. А третий нападавший, Магомед Манилов, получил 3 года и 4 месяца колонии общего режима.

Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Камиль Аллахвердиев. 7 лет назад Расула Мирзаева жестоко избил товарищ Хабиба. Нападавший рассказал свою версию событий

Вечером 14 июля президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, который в прошлом вел дела Мирзаева, отреагировал на видео Аллахвердиева, в целом согласившись со стримером. 18 июля Гаджиев на своем YouTube-канале развил тему, сказав, что у него остался один вопрос к стримеру — что стало с его друзьями (Маниловым и другим бежавшим в Турцию)? Аллахвердиев отреагировал жестко, в частичности, сказав:

«Ты копаешь под меня по указанию. Знаю кого. Но не они за это будут отвечать. Ты за это будешь отвечать. Может, ты до сих пор думаешь, что у меня кишка тонка. Ты до сих пор не понял, что моя кишка не тонка? Что она потолще твоей будет?»

Утром 19 июля Гаджиев в беседе с «СЭ» отреагировал на критику блогера, отметив, что тот бросил друзей. А затем провел с ним жесткий телефонный разговор. Его запись оказалась в нашем распоряжении.

Камил: — В жизни реальной я тебе сначала дам пару подзатыльников, а потом ты расскажешь, почему переходишь на оскорбления. Ты, по сути же, не рассуждаешь! По сути, я тебе задал вопрос, а ты на него не отвечаешь, правильно? И уходишь в оскорбления: «Камил такой-сякой, к косметологам ходит» и так далее. Ты, по сути, не отвечаешь, хотя мы оба знаем, что у тебя на самом деле произошло с твоими друзьями.

Короче, ты чисто на аудиторию работаешь. А один на один ты и с Расулом не смог, и со мной не сможешь — даже разговаривать. Даже когда в эту хату зашли, не ты там исполнял. Мы это знаем. Понял, да? Поэтому я тебе звоню, чтобы просто сказать, что наша встреча в любом случае не за горами. Ты приедешь, или я приеду. При этой встрече ты будешь бледно выглядеть!

Вот так. А дальше что? Я тебе не звоню, чтобы мусолить, обсуждать, в словесном жанре соревноваться. В этом деле ты тоже неплох. Я тебе конкретно говорю, что мы увидимся!

Теперь по поводу того, что мне придется за это отвечать: после этих слов ты должен мне охрану нанимать. Знаешь почему? Потому что завтра если со мной где-то по какой-то ситуации что-то случится, и если она даже с тобой не связана, отвечать за это будешь ты! Потому что ты вслух говоришь, что я должен за что-то ответить. У меня вообще-то это вызывает смех, но так как всякое случается — не от тебя, а от других людей, — то ты за это будешь отвечать! Я тебя предупредил.

Лахма: — Семь лет назад это у тебя тоже смех вызывало...

Камил: — Да-да. А ты семь лет назад чего-то обожрался, заскочил в хату — и даже исполнял не ты! Мы это знаем. Исполняли твои кенты, у них душка побольше. Кто такой ты, я знаю со слов твоих кентов! Ну да ладно, это даже не важно. Два главных момента: первое — это, еще раз, не виртуальный мир, а реальный. В реальном мире я с тобой поговорю. Это первое. А второе — это то, что ты говоришь, что мне за это ответить придется. У тебя теперь по этому поводу должна голова болеть, чтобы со мной случайно что-нибудь не случилось. Ты понял, да? У меня с одними людьми, с другими, с третьими напряжение есть. Это с тобой никак не связано. Но у этих людей все нормально с характером. Если со мной завтра что-то произойдет, ты будешь за это отвечать! Имей в виду. Такими словами просто так не кидаются. А все остальное — вода. То, что я к косметологу хожу, — отлично, мы это установили.

Лахма: — А ты не ходишь, что ли?!

Камил: — Хожу, конечно!

Лахма: — Не по факту, что ли?!

Камил: — Не-не. Это все вода. Как и я по факту сказал, что ты своих кентов бросил. Давай говорить как есть. Ты вчера через шесть лет в первый раз своему кенту позвонил, который там, в Стамбуле, сидел. Сидел не в тюрьме, а просто сидел без денег. Я это, кстати, вчера узнал. Мне наш общий приятель позвонил и рассказал. Ты на суете ему начал звонить.

Камил Гаджиев. «На 90% Аллахвердиев прав». Камил Гаджиев ответил избившему Расула Мирзаева блогеру Лахме

Лахма: — Ага, давай, продолжи монолог.

Камил: — Не-не, все. Да я же говорю, что дальше — вода. Мы оба знаем. Просто я там, видишь, я в точку попал.

Лахма: — В точку попал? Я тебе в точку попаду.

Камил: — Это все твои слова, я их не чувствую. По поводу второго кента, который сидел: тебя заставили ему немножко помочь. И мы знаем, кто тебя заставил помочь. Вот и тайное становится явным. Твоя истинная суть, на самом деле, — это просто болтовня! Вот и все. Так что ты, смотри, ты болтай, стримы записывай, на свою малолетнюю аудиторию работай и так далее. А когда ты просто со взрослым дядей встретишься, то будет другой разговор! Все. На этом, на самом деле, разговор закончен, правильно? Дальше можем сколько хочешь упражняться.

Лахма: — Да, сколько угодно можно. Но эти же пацаны живые, правильно?

Камил: — Да.

Лахма: — Этого мне хватает.

Камил: — Смотри, я тебе еще раз говорю — они живые благодаря себе, но не тебе, который их оставил. Ладно, еще раз, это можно долго мусолить. Мы друг друга услышали.

Лахма: — Да, просто подождем, время покажет.

Камил: — Не-не, время как раз таки не покажет! Все, давай!

Лахма: — Вот именно! Все, давай, ***!

Камил: — *** ты, ***, черт ***, ***! ***, ***! Чмошник! Ты сейчас пытаешься вывести меня на эмоции, сидя там, в Стамбуле, понимаешь?! Вот и все.

Лахма: — Я-то раньше с тобой увижусь, чем ты думаешь.

Камил: — Вот и посмотрим. И я туда прилечу. Посмотрим, может быть, и ты сюда прилетишь. Мы найдем, где встретиться. Ты, любой твой представитель, который хочет со мной разговаривать. Я вот здесь, понял? Я везде. Еще раз говорю, смотри...

Лахма: — Ты брови выщипываешь!

Камил: — Если бы этим мужское определялось... (Улыбается.) Мужское определяется тем, что ты бросил своих кентов, которые за тебя пошли и за тебя сделали эту делягу. Они из-за тебя сделали, и мы все это знаем! Они живые чудом, ты вчера их подговаривал, что они живые. Ты даже шесть лет не звонил этому пацану.

Лахма: — А ты как *** набрал...

Камил: — Во-первых, не я кому-то набрал, а мне набрали люди, которые правду увидели. Ладно, все, разговор закончен!

Камил Гаджиев
ММА
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