Махачев защитил пояс UFC в бою с Волкановски! Маленький австралиец оказался самым жестким соперником в карьере

Ислам еще никогда не получал столько урона в поединке.

В ночь на 12 февраля в Перте, Австралия, состоялся турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев встретился с Алексом Волкановски. Для бойца из России этот поединок стал первой защитой пояса в легком дивизионе, австралиец после четырех успешных защит титула в полулегком весе поднялся на категорию выше, чтобы стать двойным чемпионом.

Бой Махачева и Волкановски также оспаривал первую строчку в рейтинге бойцов вне весовых категорий. Впервые в истории UFC состоялся поединок, в котором первый номер рейтинга pound for pound встретился со вторым. И в этом смысле претендентом был Махачев, который считался гигантским фаворитом перед боем. Фанаты и эксперты отмечали его преимущество в габаритах и физической мощи.

Ислам и Алекс подошли к этому бою на рекордных победных сериях. Махачев перед боем в Перте выиграл 11 раз подряд, причем пять последних боев россиянин забрал досрочно. Волкановски шел на серии из 12 успешных поединков. В последних шести боях он лишь однажды финишировал соперника, но лица его оппонентов стабильно получали критический урон.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски. Фото USA Today Sports

В начале первого раунда соперники долго пристреливались. На первой минуте каждый донес только по одному удару ногой. Оба были невероятно осторожны, но Алекс летел вперед и потряс Ислама к концу второй минуты ударом с правой. Махачев не упал, но Волкановски сильно вдохновился удачным попаданием. Австралиец действовал первым номером, лез рубиться и сам чуть не плюхнулся в нокдаун. В итоге Махачев прижал соперника к сетке, оформил тейкдаун и зашел за спину. Алекс пытался отбиваться, и это ему удавалось. Ислам не смог замкнуть замок на шее Волкановски, а австралиец успевал ухмыляться, находясь в опасной позиции.

Алекс выглядел крайне опасно в стойке. Он был готов биться, уверенно шел вперед, но все равно оказывался у сетки, где Ислам его переводил. Но с удержанием возникали проблемы: австралиец вставал и снова лез в рубку. Алекс будто надеялся на один удачный удар, который все закончит. Только вот у Махачева тоже стало неплохо получаться в стойке. Россиянин несколько раз потряс соперника, и тот уже не выглядел так же уверенно. Махачев занял центр октагона и в какой-то момент перебивал Алекса, но все равно стремился перевести бой вниз. Раунд закончился в клинче, и забрал его точно Ислам.

В третьем отрезке Махачев не спешил проходить в ноги. Алекс опасно действовал в стойке, а один из лоу-киков серьезно подкосил Ислама. К середине раунда россиянин предпринял попытку прижать претендента к сетке, но физическая мощь Волкановски поражала — каждый раз он находил силы, чтобы подняться. За 30 секунд до конца Алекс попер вперед, и показалось, что уронил Махачева в нокдаун. Но скорее Ислам просто поскользнулся на канвасе. В углу Хавбер Мендес говорил россиянину, что раунд вышел близким, и это действительно так — его можно отдать как одному, так и другому.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски во время боя.

В начале четвертого отрезка бойцы перестреливались джебами, а затем Ислам резко прошел в ноги и утащил Алекса к сетке, зайдя за спину. Махачев получил реальный шанс на финиш, но австралиец отлично защищался от удушающего. Соперники устроили странную рубку в партере — вместо того чтобы пытаться выйти на прием, Ислам бил Алекса, а тот отвечал на каждый удар. Махачев пролежал за спиной Волкановски весь раунд и, несмотря на весомые удары оппонента, наверняка его забрал.

Финальная пятиминутка началась с классных действий Махачева в стойке, но при первом удобном случае он перевел Алекса на канвас. Австралиец, правда, снова поднялся. Махачев из раза в раз валил соперника, но тот не поддавался, а за полторы минуты сам оформил тейкдаун, из которого Ислам, конечно, тоже быстро встал. Сразу после этого россиянин упал в нокдаун после мощного оверхенда от Волкановски. Алекс залез в гард и жестко бил Ислама до самой сирены. Пятый раунд точно за австралийцем.

Под правым глазом Махачева сияла гематома, у Алекса такого серьезного урона не наблюдалось. И до последнего было непонятно, что решат судьи. Даже когда Брюс Баффер объявлял результаты судейских подсчетов — 48:47, 48:47, 49:46, — возникали сомнения. Но единогласным решением победу забрал Ислам Махачев — он защитил пояс.

«Он такой маленький, но сложный оппонент, — сказал Махачев после боя Майклу Биспингу. — Спасибо, Алекс, спасибо тебе. Очень хороший бой, много чего случилось до боя, но мне был нужен тяжелый бой. Мне нужно прибавлять. Спасибо, Перт. Что удивило в нем? Подготовка. Я думал, мне будет легче на земле, но этот парень стал лучше. Мне нужен был жесткий оппонент, жесткий бой. Я доказал, почему я первый номер. Нравится вам или нет, но я — лучший боец в мире сейчас! Что дальше? Мне нужен настоящий претендент. Не фейковый, настоящий. И пожалуйста, люди, не забывайте про Турцию и Сирию, мы с вами!»

Волкановски отреагировал на поражение максимально достойно: «Дайте раунд аплодисментов Исламу. Мне никто не давал шанса, но я давал его себе и ожидал, что выиграю. Он был хорош. Я здорово подготовился, в каких-то позициях я мог выжать больше, отнесся к ним легкомысленно. Но это был отличный бой. Ему стоило уважить мою борьбу и грэпплинг, и мне, может быть, стоило уважить его ударку, потому что он довел несколько ударов. Что дальше? Я хочу оставаться активным, я вернусь еще в легкий вес, но пока дайте мне управиться в полулегком, подраться с Яиром».