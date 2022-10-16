Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:50

Русского бойца жестоко вырубили в UFC. Американцу хватило всего 88 секунд

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Миша Циркунов.
Фото Скриншот трансляции
Алонзо Менифилд организовал Мише Циркунову тяжелейший нокаут.

В ночь с 15 на 16 октября в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Алекса Грассо единогласным решением судей победила Вивьен Арауджо. А мэйн-кард открывал бой полутяжеловесов — Миша Циркунов (родился в Латвии, вырос и живет в Канаде, по национальности русский) встретился с Алонзо Менифилдом.

Миша Циркунов. Фото Соцсети
Миша Циркунов.
Фото Соцсети

До поединка с Циркуновым американец провел в UFC восемь боев. Самым серьезным соперникам в лице Девина Кларка, Овинса Сент-Прю и Уильяма Найта он проиграл, поэтому статус фаворита перед схваткой с Мишей выглядел слегка спорным. Даже несмотря на жуткую статистику русско-латвийского канадца: серия из трех поражений и две победы в восьми последних поединках.

Михаил Циркунов и&nbsp;Бриттани Черчилль. «После этой новости понимаешь, что жизнь коротка». Как жена русского бойца UFC победила рак

Менифилд пошел вперед с первых секунд боя, но Миша неплохо попал американцу кроссом в левый глаз. Алонзо тоже неприятно попал Циркунову по лицу — в результате одного из ударов у бойца из Канады открылась сечка над левой бровью. После легкой перестрелки Миша попытался перевести соперника, но тот без проблем отзащищался и жестко ответил. Менифилд выбросил левый хук, который пришелся в область виска. Американец добавил правый апперкот, после чего потрясенный Циркунов рухнул на канвас, а Алонзо безжалостно добил его хаммерфистами — рефери стоило поторопиться.

Для Циркунова это не первый тяжелый нокаут за последние годы — можно вспомнить хотя бы бои с Джонни Уокером или Волканом Оздемиром. Не исключено, что этот поединок станет последним для Миши в UFC. Лига обычно увольняет бойцов после серии из четырех поражений, три из которых — досрочно. А вот для Менифилда открываются интересные перспективы. Все-таки Циркунов — достаточно громкое имя, и такая яркая победа над ним даст возможность поближе подобраться к топ-15.

UFC
ММА
5
1
Читайте также
«Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР
«Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА!» Монолог Акинфеева перед дерби со «Спартаком»
Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года
Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным
Читателей Le Figaro возмутили новости об уходе Danone из России
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Александр Емельяненко снова женился! Эксклюзивные фото со свадьбы бойца