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Единоборства / ММА
ММА

11 июня, 22:45

Победитель Алекса Перейры странно дебютировал в ММА. Вахитов сдался, а затем хотел продолжать бой

Отдел единоборств «СЭ»
Боец ММА Артем Вахитов.
Артем Вахитов.
Фото Соцсети
Артем Вахитов проиграл Ашрафу Башанди на Open FC 31.
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Российский экс-чемпион Glory начал путь в UFC с поражения любителю из Египта.

Вечером 11 июня в Шерегеше состоялся турнир Open FC 31, в главном событии которого известный кикбоксер Артем Вахитов провел дебютный поединок по правилам ММА. Соперником Вахитова стал другой дебютант, египтянин Ашраф Башанди.

Вахитов — бывший чемпион кикбоксинг-промоушена Glory в полутяжелом весе (до 95 кг). Впервые Артем завоевал титул в 2016 году, после чего защитил его пять раз, а затем проиграл Алексу Перейре раздельным решением судей. В реванше Вахитов забрал пояс, победив уже решением большинства, но больше защит не проводил, так как в 2022 году в Glory отказались сотрудничать с бойцами из России. После еще одного поединка по кику Вахитов решил построить карьеру в ММА, а начал он с довольно проходного соперника.

Артем Вахитов проиграл Ашрафу Башанди на Open FC 31.
Фото кадр видео

Египтянин Башанди такого бэкграунда в другом виде единоборств не имеет. В любительских ММА он провел пять поединков и выиграл четыре из них, а в одном бою был нокаутирован. Ашраф выглядел отличным соперником для дебюта Вахитова, тем более встреча проходила в родной для Артема Кемеровской области, но что-то пошло не по плану.

Артем Вахитов. «Они единственные, кто так поступил с российским бойцом...» Как сибиряка-чемпиона убрали из Glory

Башанди далеко не ударник, а именно работы в партере стоило опасаться Вахитову перед дебютом. После борьбы в клинче бойцы рухнули на канвас и Артем оказался в фулл-маунте. Казалось бы, можно добивать египтянина, но россиянин сообщил рефери, что получил травму. Вероятно, у Вахитова вылетел локоть — вскоре он был готов продолжать, но рефери Максим Протасов уже зафиксировал технический нокаут. Бой остановили на 55-й секунде первого раунда. Египтянин радовался, а вот публика явно была разочарована.

Вероятно, Артем просто не до конца разобрался в тонкостях регламента в поединке по ММА. Когда он дал сигнал рефери о том, что у него проблемы с рукой, тот сразу остановил бой, так как счел это вербальной сдачей. «Конечно, не такого дебюта мы все ждали, — сказал Вахитов сразу после объявления результата. — Но, как говорится, здесь никто не застрахован. Я в принципе готов продолжать сейчас. Да, там есть какие-то нюансы в поединке, получил травму. Все будет дальше, все впереди. Сам я безумно расстроился, как и вся команда, но ничего, руки не опускаем, только вперед».

Алекс Перейра
Артем Вахитов
ММА
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