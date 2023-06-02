«Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью

Про братьев, бой по боксу, слова Карелина.

В эти дни в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по ММА. Разумеется, на него прилетел Федор Емельяненко, год назад вновь избранный президентом Союза ММА России. В столице Югры легендарный боец дал первое большое интервью после своего прощального боя — в начале февраля Федор уступил Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Емельяненко ответил на вопросы про бои родных братьев — Александра и Ивана, возможность боя по боксу, уход Григория Пономарева, слова Александра Карелина про ММА, потенциальное примирение с Александром Шлеменко. Начали же с будущего сборной России. Российская команда в 2022-м была исключена из международных соревнований по политическим причинам, а в ближайшие дни состоится конференция Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF), где будет поднят вопрос по поводу того, допускать ли сборную России к турнирам под эгидой IMMAF или нет.

«Наша сборная — камень преткновения для IMMAF. Нам не говорят «нет», но и «да» не делают»

— Чемпионат России является отбором на Кубок Содружества. Если продлят отстранение, что делать со сборными? Может быть, есть какие-то варианты перейти в другую организацию, которая готова видеть Россию в составе?

— Давайте дождемся послезавтра. Все будет ясно.

— Какие ожидания?

— Ожидания, что победит здравый смысл (улыбается), а не какая-та заряженность международного сообщества. Разговаривали с президентом международной ассоциации. Все всё понимают, но почему-то решение не меняется.

— Давление?

— Не то чтобы давление. Но желание зайти в Sport Accord, на Олимпийские игры и так далее. Вроде как наша сборная, Россия — камень преткновения. Нам не говорят «нет», но и «да» не делают.

— Личный контакт есть с Керритом Брауном (президент IMMAF. — Прим. «СЭ»)? Что он говорит?

— Керрит не говорит «нет», но проблему не решает. Поэтому ждем конференции.

— Есть понимание, какая сборная из других стран тормозит? Какая будет потенциально бойкотировать соревнования, если Россию допустят?

— Там сама Федерация разделилась. Есть, кто яро за нас, есть, кто против, а есть еще те, кто ни туда ни сюда.

— Вас, по-моему, хотели назначить послом развития ММА в мире? Или что-то вроде такой функции.

— Хотели, были разговоры, но все меняется в момент. Желания тоже меняются.

— Насколько конкуренция на чемпионатах мира и Европы страдает без России? Например, на чемпионате мира по борьбе практически все золотые медали взяли американцы.

— У нас так же. В основном мы забирали общекомандные места. На первом месте Россия, а потом Казахстан и другие страны. Как и во всем спорте, все понимают, что без России — не та конкуренция, нет основного игрока на международной арене. Но всех все устраивает, потому что сейчас места распределяются по-другому. Всех все устраивает.

— Насколько популярна стала смена спортивного гражданства среди российских бойцов?

— Есть такое. Первые номера остаются нашими, они в России, а ребята, которые не попадают в тройку, вот они пытаются выступать за другие страны. В принципе, даже не попадая в нашу тройку, они выступают успешно за Бахрейн, Катар и другие страны.

Федор Емельяненко. Фото Зураб Джавахадзе, Известия

«Мне хотелось бы провести реальный бой по боксу. За границей»

— В феврале вы объявили о завершении карьеры. Не думали о том, чтобы в будущем провести выставочный бой по боксу против какой-нибудь легенды — например, Майка Тайсона?

— Посмотрим, время покажет. Хотелось бы, можно было бы, как мне кажется. С ММА уже все. Я пообещал родным, близким, Скотту Кокеру (президент Bellator. — Прим. «СЭ»), что с ММА уже все. Ну и травмы, если честно, дают о себе знать. Все-таки в последней подготовке... Да практически не было у меня никакой подготовки. А за тот период, когда я пытался что-то делать, у меня два раза грыжа воспалилась. Я брал паузу большую, приходилось. Всей подготовки было две недели — велобайк крутил (смеется). Вот и все. Простите (смеется). А так хотелось бы. Бокс — интересно. Возможно.

— Предложения есть?

— Пока не работали над этим.

— В свое время дошло чуть ли не до организации боя с Роем Джонсом. Некоторые люди взялись за это. В итоге все затормозилось.

— Не знаю. До меня не доходила информация, что кто-то взялся. Слышал, что Рой Джонс изъявил желание. Можно было бы, мне интересно.

— Вам принципиально выступить по боксу за океаном или можно и в России? Потому что боксерские гонорары в России не такие, как в США. В России можно получить, например, 40 миллионов рублей, а там — 30 миллионов долларов.

— Как вы хорошо подвели (смеется).

— Вопрос в том, стоит ли российским промоутерам думать о том, как вас привлечь?

— Если говорить о финансовой части, то у наших промоутеров есть деньги (улыбается). Если им захочется, то... Другое дело, в какой организации выступать. Мне уже поступали предложения — я отказался выступать в организациях, которые мне предложили [бой].

А так — мне все-таки было бы интереснее биться за границей. Я всю жизнь в основном бился за границей и, так скажем, зарабатывал там — привозил сюда. Интереснее все-таки. Нет предвзятости, нет еще чего-то, и не скажут, что меня засудили или мне подсудили и так далее.

— Например, если предложат в соперники популярного блогера Джейка Пола, то примите бой?

— Пока не было никаких предложений. Давайте, как будут, тогда и будем обсуждать (улыбается).

— Есть такое мнение, что спортсменов, в том числе и вас, может смущать вид выставочных поединков.

— Мне бы, конечно, хотелось провести реальный бой, а не выставочный. Как я понимаю, выставочный — это тот, который проходит по правдоподобнуму сценарию?

— Победителей нет...

— Ну, нет. Все-таки, наверное, хотелось бы провести реальный бой.

Федор Емельяненко. Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

«С Пономаревым приехали на бой за пояс, а он в последний момент оказался с другим тренерским штабом»

— Недавно Григорий Пономарев ушел от вас.

— От кого — «от вас»?

— Имею в виду из вашей команды.

— В моей личной команде он не был никогда.

— Но в любом случае вы же вместе работали, контактировали.

— Работали вместе. Он работал в нашем зале.

— Да. А почему так произошло и большая ли это потеря?

— Для меня это не потеря. А почему так произошло — наверное, лучше спросить у Григория Пономарева. Я не в курсе, почему он так поступил. С ним работали тренеры, ребята, ну и я нет-нет какое-то внимание уделял, ему оплачивали сборы и так далее. В итоге с ним приехали на бой за пояс, и он оказался в другой раздевалке, люди другие с ним выходили. До последнего дня он работал с Сергеем Чесниковым, есть такой тренер у нас по боксу. И в последний момент Григорий оказался, так скажем, с другим тренерским штабом. Мне это непонятно.

— Никаких недопониманий не осталось между вами?

— У меня с ним? Нет. Григорий жил своей жизнью, двигался. Да, тренеры мои с ним работали, ребята, и я чуть-чуть помогал. В зале всем, кто со мной работает, стараюсь помогать. Если вижу какие-то проблемы в технике, могу дать советы. Правлю по технике.

— У Вадима Немкова, который скоро подерется с Йоэлем Ромеро, наверняка были предложения из UFC. Когда вы приняли решение, что он остается в Bellator? Без вас, очевидно, такое решение не принимается. И какие были аргументы?

— Аргументы? Мы встречались с руководством Bellator. Понятно, что были и от UFC предложения, и от PFL. Вадим взвесил все «за» и «против». Вадим принял решение [остаться в Bellator]. Понятно, что мы рядом. Не то, что повлиять, но чтобы Вадим включил здравый смысл... Слава Богу, Вадим всегда правильно и грамотно рассуждает. Это решение Вадима. Он принял решение продолжить контракт с Bellator.

— Допускаете, что он все-таки рано или поздно окажется в UFC?

— Давайте поживем и посмотрим. Все-таки надо отработать [новый] контракт с Bellator, а дальше будет видно.

Федор Емельяненко и Вадим Немков. Фото Соцсети

— В свое время у вас с Александром Шлеменко было недопонимание в медиа. Буквально несколько месяцев назад Александр заявил, что готов перед вами извиниться, если в чем-то был не прав — для общего развития ММА. Готовы ли сотрудничать в этой плоскости? Все-таки он тоже легендарная личность для ММА.

— Думаю, извиняться нужно не для развития ММА. А если Александр чувствует себя в чем-то виноватым, то не вопрос. Мы встретимся и поговорим. Если нет, то, я думаю, не стоит — нет смысла.

«На происходящее с братьями много лет наблюдаю с тяжелыми чувствами. Очень тяжелыми»

— Недавно ваш брат, Иван Емельяненко, дебютировал в ММА. Поддержали ли вы это решение? И смотрели ли бой?

— Это решение было принято без меня, скажем так. Мне Эдгард Запашный скинул ссылку на бои Ивана и Александра. Да, я посмотрел записи.

— И как вам?

— Победил блогера.

— А с какими чувствами смотрели бой Александра?

— На все, что происходит с моими братьями, я смотрю, наблюдаю уже в течение долгих лет с тяжелыми чувствами. С очень тяжелыми. Понимаю, что я им помочь ничем не могу, поэтому я молюсь, чтобы кто-то другой помог, если не я. Может быть, когда-то произойдет осознание. Надеюсь, что Иван, скажем так, оставил свою прошлую жизнь — и с этого боя начнет новую. Хотя то, что сейчас произошло... Я, конечно, не с блогерами ему предлагал, а с реальными бойцами биться. Я предлагал ему помощь и поддержку, когда ему было еще 15-16 лет. Если он в 35 созрел — ну, пусть будет так. Главное, чтобы он отказался от того образа жизни, который он вел до этого.

— У людей, которые посмотрят или почитают это интервью, будет вопрос: «А почему Федор говорит, что он не может ничем помочь?»

— Кому?

— Братьям. Готовы ли вы пойти навстречу Александру?

— Александру... Александр сделал свой выбор. Каким образом мне ему помочь?

— Вам не жалко его? Многие в комментариях пишут, что сейчас выходить Александру драться — это преступление.

— Ну помогите вы! Чем я могу помочь?!

— Морально.

— Морально? Ну помогите вы морально. Чем? Как я могу помочь? Ну что мне, сказать: «Саша, не пей?» Или что? Вы же видите, сколько его людей окружают, уговаривают, но тем не менее он выходит, как выходит. Мало народу его поддерживает, что ли?! Александр сделал свой выбор. Пока он не осознает и не свернет с этого выбора, я не вижу смысла с ним о чем-то разговаривать, потому что каждый остается... Я стараюсь жить по совести. Стараюсь. Стараюсь корректировать свои действия — как бы Господь посмотрел, правильно или неправильно. Я беру советы у духовных лиц и так далее. А здесь... Ну, возьмите духовное лицо и поговорите с ним. Проанализируйте с ним поведение Александра, его слова. Да любой немножко здравомыслящий человек просто посмотрит на слова, поступки и так далее Александра и будет понимать, что происходит с человеком.

Федор и Александр Емельяненко. Фото Global Look Press

— Так или иначе говорят, мол, зачем выпускаете его на бои. Может ли Союз ММА России как-то влиять на это? Чтобы не выпускать бойцов в таком состоянии.

— Когда я до этого возглавлял Союз, то встречался с руководителями профессиональных организаций. Тогда еще не было поп-ММА и всего этого. Мы встречались с руководителями профессиональных организаций и просили их, чтобы они не делали боев между бойцами, у которых большая разница в рекорде. Понимаете? А сейчас, я так понимаю, они получили лицензию. Федерация бокса раздала лицензию непонятным организациям, и они сейчас делают то, что делают.

— В данном случае, я так понимаю, были правила WTKF. Это некая организация то ли по рукопашному бою, то ли еще что-то. Но по сути — это правила, приближенные к ММА.

— Мне кажется, это все нужно запрещать в жесткой форме. Кто этим будет заниматься? Прокуратура совместно с Министерством спорта, Федерации совместно с Министерством, прокуратурой — не знаю. Но это надо запрещать. Что тот же Александр вышел на бой в таком состоянии... конечно, Хрюнов (промоутер того турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». — Прим. «СЭ») может говорить все, что угодно — что его [Александра] врачи допустили... Ну так покажите этих врачей. Это уголовное дело — допустить человека [к бою] в таком состоянии. У нас почему-то, как на работу выходить, рамки стоят... Не рамки, а эти... алкотестеры, да. А артисты позволяют себе быть и пьяными, и под действием наркотиков. Спортсмены тоже уже. Дурдом вообще! Это его работа... Так не должно быть.

— Вы будете как-то воздействовать на это, встречаться с Министерством спорта, прокуратурой? Союз ММА России — это организация, которая отвечает за развитие ММА, и все-таки от вас этот посыл должен идти, если вы говорите, что нужно запретить.

— Союз ММА, скажем так, не вездесущий, не во всех направлениях может. Мы работали в направлении прежде всего детского спорта — чтобы не проводили детские бои по ММА. До того, как было разрешено детское направление, и даже после: мы закрывали, обращались, озвучивали, что так нельзя делать. Здесь надо совместными усилиями все-таки работать. Мне кажется, прежде всего это должно исходить от Министерства спорта. Мы уже бьем тревогу давно. Это все-таки совместная проблема.

— Контакт с ним есть?

— С министром спорта есть.

— Он поддерживает, что с этим нужно бороться?

— Министр спорта поддерживает. Не хочется пока озвучивать вещи, которые есть на самом деле, но, я думаю, они всплывут в ближайшее время. Есть вещи, которые я не могу назвать, не хочется в принципе.

«Слова Карелина? Определять, что вид спорта, а что нет — это прерогатива не депутата»

— В свое время легендарный борец Александр Карелин сказал, что ММА — это не вид спорта. Также он сказал, что смешанные единоборства учат молодежь смешивать водку с пивом.

— Это уже старое. Он потом сказал, что не это имел в виду и так далее, что его слова были вырваны из контекста. Александр Александрович — уважаемый спортсмен, но, я думаю, определять, вид спорта или не вид спорта, — это прерогатива не депутата или кого-то еще, а Министерства спорта. Есть специалисты, которые рассматривали правила спорта и так далее. Все это рассматривалось, обговаривалось, собирались неоднократные совещания, и тем самым утвердили вид спорта. Все. Дальше этот вид спорта доверили развивать Союзу ММА России.

— Встречались ли вы с ним, общались ли? Обсуждали ли с ним этот вопрос? В каких вы отношениях?

— Когда мы виделись и общались... Мы уже давно не общались, давно не виделись. А когда мы виделись и общались — он был у нас на чемпионате России в Омске, слово он говорил, все было хорошо, нормально. Не было никаких недопониманий. А позже пошло — «не вид спорта, не вид спорта».

— Это, скорее всего, вопрос с технической стороны. Нет, наверное, такого, что ММА — это плохо. Он считает, что это вид дисциплины, а не вид спорта.

— Скорее, борьба — это вид дисциплины ММА. Так ведь? Посмотрите, наша техника включает в себя вольную и классическую борьбу. Так ведь? Но в вольной и классической борьбе нет тех приемов, которые есть в нашем виде. Так? То есть это одно из подразделений, одна из дисциплин.