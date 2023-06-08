«Я представляю две страны». Дагестанец из Франции не против ассоциировать себя с Россией

А еще Насруддин Имавов дал простое объяснение, почему Ган проиграл Джонсу.

В ночь на 11 июня в Ванкувере, Канада, состоится турнир UFC 289, в главном событии которого Аманда Нуньес проведет защиту пояса против Ирен Алданы. А в прелимах выступит Насруддин Имавов: дагестанец из Франции встретится с американцем Крисом Кертисом. В разговоре с «СЭ» Имавов рассказал, чем его особенно мотивирует встреча с Кертисом, почему Сирил Ган проиграл Джону Джонсу и правда ли, что во Франции бойцы пашут меньше, чем в России.

— Твой следующий соперник — Крис Кертис, и ваш бой мог состояться еще три года назад на турнире Ares. Насколько ты погрузился в подготовку к нему в прошлый раз и в чем видишь его опасность?

— Да, три года назад мы должны были встретиться в Ares, и в тот момент я подписался в Dana White's Contender Series, аннулировался бой. Я его в то время изучал, и его стиль не поменялся: больше прессингует, опасная задняя левая рука.

— Последний бой с Шоном Стриклендом у тебя получился не лучшим образом. Какие выводы сделал?

— Получил хороший опыт, пять раундов никогда не дрался, сейчас знаю, что это такое. Подготавливался по-другому — например, у меня соперник левша, маленький. Я делал спарринги не только с бойцами, подобранными под стиль моего соперника. Потому что все может случиться, как у меня и произошло: четыре дня до боя — вообще другого соперника дали.

— Стриклэнд будет в углу у Кертиса. Этот факт тебя не настораживает?

— Мотивирует, конечно. Когда принял бой, этот факт был интересен. Что они друзья, тренируются вместе и надо расплатиться. Хороший будет бой.

— Ты говорил, что у Фернанда Лопеса не нужно спрашивать совет, он сам его даст. Что он сказал после боя со Стриклэндом?

— Он сам в бою очень долго подбирал слова, непонятный был стиль. Сказал, что ошибка была в том, что надо было прессинговать с самого начала, а не передвигаться, не драться на дистанции.

— Ты спаррингуешь с Сирилом Ганом. Помогал ему перед боем с Джоном Джонсом?

— Да, мы вместе тренировались, у нас была группа по грэпплингу со стойки. Были я, Фернанд и другие спарринг-партнеры хорошего уровня. Был, конечно, разочарован боем. Но это случается, это ММА, такое бывает. Можно сказать, подготовка плохо прошла или не уровень... Много что можно сказать. Такое случается: один маленький удар может привести к нокауту... Отвлекся, можно сказать. Он говорил, что вроде все шло хорошо, такой опасности он не чувствовал, все контролировал, даже когда Джонс взял на гильотину. Дышал нормально, и внезапно тот закрыл замок. У Джона Джонса много силы.

Спарринг Насруддина Имавова и Сирила Гана. Фото Соцсети