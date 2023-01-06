Орловский вырубил беженца на Новый год в Лондоне. «Защищал девушку. В Европе даже менты боятся мигрантов»

Разогнал троих, пока полиция бездействовала.

Хотя в 2023-м еще не прошло ни одного турнира UFC, болельщикам уже есть что обсудить. Не успел начаться год, как Дана Уайт подрался с собственной женой в ночном клубе, а ветеран UFC Андрей Орловский — с тремя беженцами в Лондоне.

В этом и прелесть ММА — тут всегда есть движуха. Год идет всего шесть дней, но в инфополе UFC никакой спячки — одна новость другой громче и скандальнее. Орловский, кстати, никогда в буянах и уличных бойцах не ходил, и лет ему уже много — а умудрился-таки попасть в массовую потасовку, еще и в самом центре Лондона.

Наше издание сразу же созвонилось с Андреем, чтобы обсудить в деталях драку с мигрантами, а также его ссору с Джоном Джонсом, футбол с Йоэлем Ромеро и предстоящий бой Федора Емельяненко против Райана Бэйдера.

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— Почему поехали Новый год встречать в Лондон?

— Думал, что там будет снег, детям хотелось снега. А приехали — там два дня из 10 только солнечные были, остальное — либо пасмурно, либо дождь. Так, походили-побродили-поездили. Нормально.

— В Лондон за снегом? Почему не в Канаду, например?

— Не знаю, жена хотела в Лондон, поехали в Лондон. Думали, снег будет. Поехали и приехали. (Смеется.)

— Какие планы на 2023-й, спортивные, в личном саморазвитии?

— Прежде всего, надо собраться, волю в кулак — это что касаемо спорта. Начинаю тренироваться, даже в Лондоне с малым нет-нет и отжимания делали, резину тягали. А помимо спорта, надо развиваться, спорт же не вечен, надо мозги включать, думать, что дальше. Но этим жена занимается.

— Сильно досадно было, что победная серия под конец года оборвалась? Шли на четырех победах подряд, впервые за 7 лет...

— Я, честно, еще даже бой не смотрел, потому что нет желания. Но почему-то мне кажется, что он быка мне дал, с панталыку сбил, с баланса и поэтому задушил. А так... нормально все. Хотел бы с ним еще раз встретиться. Неприятно, обидно, досадно, но ладно-ладно-ладно. Будем двигаться вперед.

Андрей Орловский. Фото Соцсети

— Режим в этом году опять тот же будет — подъем в 4.50 утра и так далее?

— Все так же, да. Мой кубинец, который заставляет меня подниматься, засыпает меня звонками и текст-месседжами, чтобы я уже начал [тренироваться]. Я говорю: «Пока не готов». Но сейчас начну, ха.

«Джонс начал мне тягомотину свою писать. Говорю ему: «***, чувак, иди лесом»

— Хотел спросить про вашего старого товарища Джона Джонса. Три года он уже не дерется, вы вообще на связи, когда последний раз общались?

— Вообще не общаюсь. Он че-то как-то мне из-за банальной истории, из-за поста какого-то... Я написал комментарий-вопрос, и он мне че-то начал, свою эту самую... как бы поприличнее выразиться бы, чтобы никого не обидеть... Тягомотину свою писать. Я говорю: «Чувак, я тебя столько знаю... да иди ты лесом». И на этом отношения закончились. Но я могу вам сказать одно. Он вроде как был несчастлив с теми людьми, с кем начинал работать, он же с моими менеджерами расстался. А сейчас попросился обратно (у Орловского и Джонса один менеджмент, компания FRM. — Прим. «СЭ).

— А что это за комментарий вы написали такой?

— Там просто был у него был в Альбукерке какой-то пацан, который или погиб, или умер от этого самого... Я написал: «От передоза, что ли?». Overdose типа. И он мне — пошло-поехало: Shame on you, туда-сюда. Я говорю: «***, чувак... Давай».

Орловский и Джонс в Jackson Wink. Фото Соцсети

— А где сейчас другой ваш приятель, Хорхе Масвидаль, в зале его видно?

— Давно видел его. Точнее, давно не видел. (Смеется) Я вот недавно видел, с малым играли в футбол, и видел Йоэля Ромеро. Говорю: «Где Джордж?». Он чет никак [не знает]. Не знаю, в ATT, может, он появляется, я там давно не был. Когда я там был пару раз, его не было. В следующий раз я буду в субботу, но он в субботу обычно не тренируется, если к бою не готовится.

— А где с Ромеро в футбол играли?

— Есть такая «Футбольная планета USA». Там у них четыре поля, играют ребята по времени.

— В порядке Ромеро?

— Ну нет. (Смеется) Кубинцы они, вы же знаете, борются хорошо, боксируют, а футбол... Ну, скажем так, чуть лучше моего старшего сына играет. (Смеется.) В защите стоит, его там все боятся — эти, которые выпендриваются с мячом, латиносы. Аргентинцы, испанцы, те же кубинцы. Он как гора стоит. В принципе, я то же самое. (Смеется.)

— Вас его физуха удивляет в 46 лет?

— Без комментариев. (Смеется.) Ну, молодец, в форме. (Смеется.)

— На своем у него такая форма, на твороге, курице?

— Ну, это понятно, у каждого же своя диета, вы же понимаете. Но он красавчик, помимо того, что диета не диета, он работяга. Этого не отнять.

Орловский и Масвидаль. Фото Соцсети Фото Соцсети

«Выхожу из ресторана, там трое албанцев и девушка. Один ее волосы на кулак себе намотал, хочет коленом зарядить. Пришлось вмешиваться»

— Давайте теперь к гвоздю программы. Только начался новый год, как вышли везде новости: «Андрей Орловский подрался с беженцами в Лондоне». Что там случилось?

— Получил по уху, по левому. Вышли из ресторана, сидели там с семи часов, должны были с 19.00 до 21.00, потому что с детьми дальше было нельзя, нам сказали, что с детьми нельзя в ночное время на Новый год. Но я договорился, в итоге мы вышли оттуда в 3 часа утра. А сына я учу, чтобы девочек не бить, слабых защищать. У него там пара инцидентов в школе было. Мне там звонили, я говорю: «Хорошо, если он не прав, будет наказан». А посмотрели видео, там из школьного автобуса камеры снимают — и оказалось, что он прав. Две девочки напали на мальчика, который disability (инвалид. — Прим. «СЭ»). И он защитил его. И потом еще были ситуации. Я ему постоянно говорю: «Андрюш, драться не надо».

А тут выходим, три или четыре албанца было. Сын вот подсказывает, что три. Один уже ударил [женщину], сын маме сказал, жена — мне. А когда я уже обратил внимание, он [беженец] чуть ли не косу, волосы ее на кулак намотал. И такое впечатление, что хотел ей коленом засадить или что-то такое. Я просто подошел: «С Новым годом, в чем дело?». Он говорит: «Мы разберемся», туда-сюда. Подвыпивший, конечно, был, подшофе. А этот, который слева от меня стоял, мне в ухо сразу ударил. И я, долго не думая, его отталкиваю, и правой уронил чувака, который держал эту девушку. Правым апперкотом. И потасовка началась, они начали убегать, дети сразу в сторону, жена чет пытается меня защитить. (Смеется.)

Орловский с сыновьями. Фото Соцсети

Самое интересное, знаете, что? Там полицейские стояли рядом, я им говорю: «Прикалываетесь что ли?». Я одним глазом за женой, одним глазом за детьми, там индус какой-то подошел, я думаю: кто это такой? Он детей сразу в сторону отвел, смотрит за ними, защищает. Я потом сразу подошел к нему, он говорит: «Все нормально с детьми, не переживай». Говорю ему: «Спасибо». И потом уже только полицейские вмешались, я пошутил с ними, говорю: «Эй, «Полиция Чикаго» (был такой сериал. — Прим. «СЭ»), давайте, делайте уже что-нибудь». И потом у таксиста спрашиваю, в чем вообще дело [почему полицейские не вмешиваются]. Он говорит, что беженцам горит зеленый свет, полицейские вообще стараются не вмешиваться, есть районы, куда они даже не заходят. Хотя там район в центре Лондона, все рестораны, магазины. А эта девочка [которую били] просто хотела, как мне сказали, срентовать велосипед и поехать куда-то, потому что все улицы перекрыты были. Она по ходу с ними из одной компании была, он просто ее не отпускал, не давал уехать.

Тут хочешь-не хочешь, надо было вмешиваться, сына же учу. Плюс жена рядом. Как бы... некрасиво будет в грязь ударить лицом и отойти. А на следующее утро встаю — рука немножко опухла и синяк [у уха]. Я говорю, Боженька, спасибо, что не ножом или бутылкой ударили, потому что это распространенное явление, правильно?

— А этот парень после апперкота встал?

— Ну встал, да, кровь немножко пошла.

(вмешивается сын Орловского: «Какой немножко, ему как налили ее там»)

— Ну хорошо, да. (Отвечает сыну.) Главное, что дети в восторге, папа выиграл. Еще не хватало, чтобы какой-то забулдыга с улицы меня. (Смеется.)

— Супруга одобрила ваш поступок?

— Ну, конечно, я бы по-любому, это period, что я так или иначе бы в эту потасовку бы вписался. Просто, может быть, попытался бы другими методами объяснить или разнять. Ну тут уже когда в ухо заехали, надо было че-то делать, правильно? Еще не хватало, чтобы меня повалили, а тут дети...

Орловский с супругой. Фото Соцсети

— Вообще беженцев много в Лондоне, бросаются в глаза?

— Да. Да. Да. И это не только в Британии, это по всей Европе.

— Вам это нравится?

— Ну, понимаете, если это касается детей, стариков, женщин, то это нормально. Но когда приезжают и творят непонятно что, и менты даже боятся их, то... Стоит задуматься.

— 4 февраля у вас день рождения, и в этот же день дерется Федор Емельяненко против Райана Бейдера. Как вам такое совпадение?

— Вообще никак. Пускай победит сильнейший. (Смеется.)

— Бой будете смотреть, болеть за кого-то?

— Ну болеть вряд ли. Смотреть — не знаю. Ну 4 февраля точно смотреть не буду, тут так или иначе надо будет с семьей проводить время и друзьями.

— Нокаутирует его Федор?

— Думаю, вряд ли.

— Бейдер досрочно или решением?

— Думаю, решением. Все, я должен бежать. С Новым годом.