«Сульянов — фантомас, а считает себя властелином бойцов». Шара Буллет: претензии к Hardcore и чистка организма перед UFC

Звездный боец вернулся в Россию из Таиланда.

22 февраля в Москве пройдет турнир MA Series 62, где, в частности, состоится бой между Артемом Тарасовым и Сергеем Бобрышевым. Почетным гостем шоу станет новобранец UFC Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет). Он присутствовал и на церемонии взвешивания, после которой ответил на вопросы журналистов.

- Как прошли сборы в Таиланде?

- Честно говоря, очень бомбово прошли они. И отдохнул, и потренировался хорошо. Витамины, фрукты — насладился. Думаю, сборы не закончились, а только начались. Это подготовка к UFC, можно сказать, подготовка всей моей жизни. Всю жизнь готовился к этому, и сейчас мне надо по мельчайшим частицам собрать себя из базы, из бокса, с чего я начал. Также хочу в ударке прибавить, и в борьбе у меня есть спарринг-партнеры, хорошие борцы из сборной Румынии и России. Они мне будут помогать. Также вот, когда я обратно прилечу, у меня будет большая команда, которая будет мне помогать. Хотел бы немного разъяснить: люди, которые мне помогают, делают это по-братски ради того, чтобы у меня все получилось, чтобы я представлял Россию, побеждал. Это не те, кто отрабатывает свои услуги. Если я кому-то плачу деньги, то это просто услуга, которую он выполняет. А те, кто мне помогает, делают это по-братски. В основном меня окружают такие люди.

- Есть ясность по дебюту в UFC?

- Скорее всего, в июне-июле дебютирую. Не собираюсь долго просиживать. Честно говоря, уже есть желание выйти в эту клетку. Вижу, что хорошие бои намечаются в среднем весе, и мне уже хочется показать себя, ворваться. Мое время придет. Просто нужно хорошо подготовиться. Профессионализма нужно добавить, так как это серьезная организация, а не просто на улицу выйти подраться. А это требует серьезного подхода. Меня окружает та команда, которая вела меня все время к этому. Надеюсь, справимся.

- Успел понять, какой соперник нужен для дебюта?

- Марвин Веттори. Хочу с ним подраться.

- Наверняка не дадут, тем более он с Романом Долидзе дерется.

- Надеюсь, он выиграет этот бой. Скорее всего, Роман Долидзе — нет, но вообще мне бы было выгодно, чтобы он выиграл, и я бы с ним [Веттори] подрался.

- Ты обсуждал возможный бой с Хамзатом Чимаевым. Тебе удалось пересечься с ним в Таиланде, пообщаться как-то?

- Да, мы пересекались [с Чимаевым] в Таиланде. У нас по-любому общих знакомых много. Мы здоровались друг с другом, но не общались.

- Он в курсе, что ты дебютант UFC?

- Конечно! А кто не в курсе? (Улыбается.) В Таиланд поехал: немного этот хайп, шум. Надеялся, что там не будут узнавать. Что узнают только в России. Думал, буду спокойно тренироваться и наслаждаться отдыхом. Но теперь даже иностранцы подходят, фоткаются. Что делать: я уже ступил на этот путь, и надо идти до конца.

- Хайп вокруг тебя напрягает?

- Есть плюсы и минусы. Есть люди, которые готовы тебе помочь, а есть те, которые хотят тебя сбрить. На самом деле так и есть, надо это понимать. Ты зарабатываешь на старость, ставя на кон многое. А есть люди, которые хотят весь этот хайп сбрить — и очень нагло... Я даже не хочу называть имена, но есть такие фантомасы, так скажем, из поп-ММА-индустрии, которые очень неуважительно себя ведут, и это уже выходит за край. Терпеть это невозможно, и я лично это не собираюсь терпеть, потому что лично меня ничего не держит. Я буду говорить. Где несправедливость, я скажу прямо. Я вижу несправедливость.

- Хоть намекни, про что ты...

- Знаете, там много, о чем можно рассказать, если я рот открою — много что выплывет.

- То, что с Хайбулой Мусаловым было связано? Мол, Сульянов (глава и основатель Hardcore FC. — Прим. «СЭ»), я питал уважение к твоей лиге...

- Не, когда неуважение ко мне проявляли... Я такой человек — невысокомерный: терплю и понимаю. Мне главное — выйти в клетку и поставить все на свои места. А то, что они там ведут всякую непонятную политику... Особенно мне не понравилась с Хайбулой ситуация, терпение мое иссякло. Когда к моим друзьям, моим близким такое неуважение оказывают, я об этом не буду молчать. Многие бойцы могут высказаться, но молчат. А я не собираюсь, я буду прямо говорить. Не должны нормальные пацаны из-за каких-то фуцинов страдать!

- Хайбула выложил в сети, что уходит из Hardcore. Все это серьезно?

- Это уже окончательно. Думал, еще какие-то переговоры будут. Вчера я позвонил Хайбуле, и он окончательно разочаровался в этой лиге и не собирается там продолжать карьеру. Тем самым мы сожгли мосты. И эти мосты будут гореть и освещать наш путь.

У нас вообще много разных предложений из других лиг, от которых мы из-за него отказались [Анатолия Сульянова]. Лично я предлагал Хайбуле бой за границей, в Англии, в кулачной организации за пояс. Из-за этого он бой пропустил. У него договоренность была на март.

Чтобы вы понимали, человек, боец, всю жизнь идет к чему-то, мечтает, и он, можно сказать, дошел до этого пути, и человек говорит, что он сел в самолет и идет ко мне на сборы. Он сел в самолет, а ему Анатолий говорит, что его соперник — Тьяго Алвес (бывший боец UFC. — Прим. «СЭ»), бой есть. Естественно, Тьяго Алвес — легенда. Человек в UFC дрался, в Bare Knuckle. Он [Мусалов] приезжает, мы радостные пашем, на второй день падает с байка, весь ободранный, но, несмотря на это, каждое утро он просыпался, тренировался два раза в день. Ему даже потеть нельзя было, но он через это прошел. И перед вылетом снова упал. Ладно, это все, но потом он прилетает... Я бы молчал, я нахожусь в Таиланде, можно сказать, мой корабль пиратский там, но вот этот воздух всякий иногда пролетает над парусами, вот таких людей, вот таких фуцинов всяких, фантомасов. И этот воздух у меня в парусах застрял. Выяснилось, что этому Тьягу Алвесу даже никакого предложения не было. Он, Тьяго Алвес, мне сказал... С нами были ребята, которые с Тьяго тренировались. Позвонили, выяснилось, что Тьяго Алвес даже не в курсе был, что ему вообще ничего никто не предлагал. Это воздух уже который раз... Это просто сейчас выявилось.

Люди молчат, а он [Сульянов] за счет новостей хайпится. Типа он Нганну там 10 миллиардов предлагает... Людям приходится терпеть! Кому он эту фантастику накидать пытается? Сослан [Асбаров]... А что он скажет? «Не согласился по деньгам». Но мы-то знаем, как на самом деле. Называет там чуть ли не легенд — что привезет их. А в итоге вообще левые выходят!

— Ты же буквально вчера был на съемках пресс-конференции Hardcore?

- Да, мне не понравилось их неуважительное отношение. Я уже не собираюсь молчать.

- С Анатолием удалось пообщаться насчет этой ситуации всей?

- Мы ехали пообщаться с ним [Сульяновым], но этот человек даже не соизволил пообщаться. Он так задрал нос, что считает, что у него нет времени с кем-то общаться? Мы кто? Мы — бойцы. А он себя считает властелином бойцов?! Или что?

Опять-таки, касаясь темы, что одни помогают, а другие сбривают. Одни хотят помочь — и ты им помогаешь. Когда мне человек помогает, я тоже ему взаимностью хочу ответить. Если я помогаю человеку, а он взаимностью не хочет помочь, то я понимаю, что просто используют. Если говорить о промоутерах, то я все это время просто молчал, и половина из этих просто сбривает, ничем не помогает. Вот, например, Федор Рыжов, хозяин MMA Series, я его даже знать не знал. Просто один раз в жизни салам давал, а он уже моему тренеру Гору [Азизяну] звонил несколько раз, беспокоился обо мне, мол, что нужно, чем помочь. Мой тренер говорит, что обследование всего организма нужно сделать в Москве перед UFC, и он сказал: «Без проблем. Пусть приезжает, я ему билеты оплачу». И он мне билеты оплатил, сейчас буду обследование проходить. Человек вот с таким подходом. А вот другой подход: вчера поехал на пресс-конференцию к Анатолию Сульянову на Hardcore — бардак! Сразу хотят хайп сбрить. Я только это вижу. Ничем помочь не хотят, только сбрить хотят.

- Ты уже понимаешь, куда Хайбулла собирается перейти? По боксу с Туйновым — хороший вариант получится.

- В России есть интересные бои, да и в любой момент могу позвонить Али [Абдель-Азизу] - и ему в Bare Knuckle бой сделают. Если кулачка, то я хочу, чтобы он все пояса забрал. Если бы он не тянул время, то уже забрал бы несколько поясов.

- Недавно Ризван Магомедов сказал, что таких стартовых условий, как у тебя [в UFC], никогда не видел. Был ли разговор с Ризваном, Али и с кем-то еще? Ставили ли тебе цели менеджеры — например, выучить английский, вызвать кого-нибудь на бой? По продвижению ориентиры тебе давали?

- Нет, не давали. UFC само заинтересовалось, и я тоже молчать не собираюсь. Туда перешел кашу варить, так сказать, и мы будем варить ее. Не собираюсь просто так сидеть на скамейке запасных. И не собираюсь номер там отбывать. Собираюсь быть бомбардиром.

- Вчера трагедия в Дагестане произошла — драка, смерть человека. Известно ли тебе что-то, что не известно большей части аудитории?

- Честно говоря, это очень печальная история. Узнал о новости в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, признанная экстремистской. — Прим. «СЭ»). Я находился в Таиланде и о многих новостях не слышал. Просто я сам не из Дербента, поэтому не знаю, как внутри ситуация обстоит.

- В полиции говорят, что все на почве спора вокруг татуировки Гаджи Автомата, а также танца...

- Не знаю, как это может быть связано...

- Мнения разделились, кто-то был «за», а кто-то «против» того, чтобы представитель Дагестана танцевал. Это касалось, как я понимаю, и Гаджи Автомата, и Хадиса Ибрагимова.

- Если спросите, я считаю, что выходить на бои... Короче, не очень хорошо бить людей. Но раз это спорт, ты выбрал этот путь, ремесло, и у тебя это получается — делай то, что у тебя лучше получается. Если что-то не получается, то выбирай что-то другое. Я делаю то, что у меня получается, и я не в танцы записывался, а в бои.

- Если предложат в мае выйти на коротком уведомлении, согласишься?

- Возможно, соглашусь. Посмотрим. Да и хочется подраться, конечно. Тренируюсь-тренируюсь, и меня в натуре окружают акулы спорта. Они готовятся к боям, а мне автоматически приходится помогать-помогать, потому что, если я не помогу, некрасиво будет, они же мне помогали. Я с ними и форму поднабираю, а когда форму набрал, то хочется и подраться. Особенно если у тебя есть заманчивое предложение от UFC, хочется поскорее выйти. Но в этом деле нельзя спешить, а то можно оступиться. К моему дебюту приковано большое внимание, поэтому постараюсь подойти ответственно и выступить как нужно.

- В комментариях можно встретить мнения в духе: «Дали время почиститься». Когда такое видишь, какие мысли у тебя?

- Я же не скрываю. Я мог что-то употреблять в течение какого-то времени, потому что я же никогда не был в USADA. Я даже не знаю, какие препараты туда входят. Много, может быть, запрещенных вещей, которых я просто даже не видел. Мне сказали выпей — и я выпил. Они мне сказали сообщить, что я принимал, потому что даже в простых таблетках бывают стероиды в каких-то количествах. Мне пришлось вспомнить болезни и что я пил когда-либо, что использовал во время подготовки. Скинул список того, что я в течение года принимал. Они мне сказали: «Если вот это все мы у тебя обнаружим, то прощается, но больше нельзя ничего употреблять».

- То есть пока что теста, чтобы приходили и кровь брали, — такого пока не было?

- Вот сейчас я официально вступил в USADA. Они мне позвонили, я с ними часа два только по телефону разговаривал. Объяснили все эти нюансы, что нужно быть с ними честными и признаться, если что-либо когда-то принимал, и, естественно, больше нельзя принимать.