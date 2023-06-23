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Сегодня, 21:40

Дацик проиграл Галыму ТТ в Казахстане. Но от реванша по ММА отказался сразу после боя

Дацик проиграл Жасланову решением судей на турнире в Казахстане
Отдел единоборств «СЭ»
Вячеслав Дацик после поражения Галымжану Жасланову.
Фото Скриншот из трансляции
Вячеслав Дацик и Галымжан Жасланов.
Фото Соцсети
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Рыжий Тарзан настаивает на правилах бокса.

Вечером 23 июня в Алматы, Казахстан, состоялся совместный турнир Naiza 52 и Ural FC 3, в со-главном событии которого Вячеслав Дацик встретился с Галымжаном Жаслановым.

Для Рыжего Тарзана это уже второй поединок, который он провел в Ural FC: в марте Дацик победил Джеронимо дос Сантоса на турнире в Самаре. После этого Вячеслав проиграл Кевину Джонсону по правилам бокса и взял небольшой перерыв. Рекорд Жасланова в профессиональных ММА — всего две победы и ни одного поражения. Он начал карьеру в апреле 2022-го, оба поединка провел в промоушене Naiza. Кроме того, в клетке «Нашего дела» боец по прозвищу Галым ТТ уступил Василию Камоцкому по прозвищу Пельмень.

Бой Дацика и Галыма проходил по правилам бокса в ММА-перчатках и формуле три раунда по три минуте. Вячеслав уже давно не выступал по классическим смешанным единоборствам: последний такой поединок он провел в августе 2022-го против Джеффа Монсона. На взвешивании Рыжий Тарзан оказался на 20 килограмм тяжелее соперника: 127 кг против 107 кг.

Вячеслав Дацик и Галымжан Жасланов.
Фото Соцсети

Вячеслав осторожно начал поединок: он не разбрасывался ударами, предпочитая бить силовыми и прицельными панчами, которые доносить не удавалось. Галым постоянно отступал, но иногда пытался отстреливаться. На последней минуте Дацик донес два прицельных попадания, которые потрясли Галымжана. Вероятно, за их счет он и забрал трехминутку.

Вячеслав Дацик&nbsp;&mdash; Галымжан Жасланов. Дацик проиграл Жасланову на турнире в Алма-Ате: онлайн-трансляция боя

Во втором отрезке Жасланов стал действовать активнее. Спустя 30 секунд бойцы упали на канвас, но, видимо, забыли, что по правилам бороться они не могут. А спустя минуту соперники принялись жестко рубиться. В какой-то момент казалось, что Галым финиширует Дацика, который пассивно защищался, но Вячеславу удалось не только выжить, но и вскоре отправить Жасланова в нокдаун. Как и первый раунд, второй получился крайне сложным для оценки.

Третий отрезок получился осторожнее второго, но преимущество Дацика было очевидно. Рыжий Тарзан наступал, а Галыму оставалось отступать и искать редкие возможности для контратак. Одним из ударов Жасланов рассек соперника под правой бровью, но в целом Дацик выглядел предпочтительнее.

Судьи долго тянули с решением — бойцы несколько минут стояли и просто держали рефери за руку. Победу в итоге отдали Галымжану Жасланову, при этом один из судей увидел ничью — 30:28, 28:28, 28:29. После боя Дацик недовольно развел руками, а Жаслан предложил ему провести реванш в Москве, но уже по ММА. Рыжему Тарзану идея второго боя понравилась, но по правилам смешанных единоборств он драться отказался. «Я же согласился с тобой по боксу драться! Сколько я тебя тяну по ММА? Получается, кто по ММА дерется, они бабы что ли? Завязывай такие вещи говорить! Если ты достойный воин русского народа, давай выйдем три по пять, пять по пять, разницы нет», — возмутился Галым. В клетке бойцам о правилах договориться не удалось, но сомнений нет, что эта история еще получит продолжение.

Вячеслав Дацик
ММА
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