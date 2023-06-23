Малыхин избил Буллара и стал двойным чемпионом ONE. Теперь россиянин хочет взять третий пояс

Анатолий становится настоящей суперзвездой в Азии.

Вечером 23 июня в Бангкоке состоялся турнир ONE Friday Fights 22, в главном событии которого прошел долгожданный объединительный чемпионский поединок в тяжелом дивизионе. Обладатель неоспоримого титула Аржан Буллар встретился с временным чемпионом Анатолием Малыхиным.

Бой Буллара и Малыхина срывался уже несколько раз, и всегда его отменяли по вине индийского бойца. Казалось, мы можем не увидеть этот поединок, но дальше Буллар откладывать уже не мог. Буллар стал чемпионом ONE в мае 2021 года, когда победил Брэндона Веру. Малыхин завоевал временный титул в поединке против Кирилла Грищенко в феврале 2022-го.

Аржан Буллар и Анатолий Малыхин. Фото Соцсети

В первом раунде Малыхин активно шел вперед, выбрасывал прицельные удары, стараясь нокаутировать Буллара. Соперник пытался держать дистанцию и никак не отвечал. Анатолий в доминирующей манере обстреливал оппонента, прижимая его к канатам. Весь первый отрезок он находился в центре ринга, а сомнений в том, кто забрал раунд, не было никаких.

В начале второй пятиминутки Малыхин снова активно пошел вперед. Буллар продолжал действовать пассивно, но защищаться от ударов россиянина ему удавалось. Когда Буллар все же атаковал, Анатолий пытался поймать его контрпанчами, и удары россиянина успешно проходили. Только вот финишировать индуса снова не удалось, хотя Малыхин и забрал еще один раунд.

В третьем раунде Малыхин не сбавлял. Он совсем не просел по кардио и продолжал избивать Буллара у канатов. Когда Аржан выпал за пределы ринга, рефери пришлось приостановить поединок, а после его возобновления Анатолий набросился на Буллара и забил его из-за спины — бой остановили.

После поединка Малыхин не держал обиды на индийского бойца: он поднял руку Буллара и обнял соперника. Анатолий предложил почтить память девушки-бойца Виктории Ли, а затем обратился к Ренье Де Риддеру с предложением устроить бой сразу за три титула. Сейчас Анатолий владеет поясами в 120 и 102 килограмма — теперь он хочет стать чемпионом в 93 кило, а заодно дать реванш Де Риддеру. «Твой пояс — мой пояс», — резюмировал Малыхин, после чего спустился к главе промоушена Чатри Ситйодтонгу, который нарек россиянина лучшим тяжеловесом в мире.