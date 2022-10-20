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Сегодня, 21:45

«О'Мэлли выглядит как девушка с дороги». Петр Ян отжег на пресс-конференции, а затем толкнул оппонента

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Петр Ян.
Фото AFP
Шон О&#039;Мэлли.
Фото AFP
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Пресс-конференция перед UFC 280.

Состоялась пресс-конференция перед громким турниром UFC 280, на которой знатно отжег сибиряк Петр Ян. Американец Шон О'Мэлли показался ему «девушкой с дороги» и «пуделем», которого он оттолкнул от себя во время первой битвы взглядов. Вот что из этого вышло:

Вопрос Стерлингу: Ты рядом с Петром Яном, с которым вы дважды встречались в клетке. На прошлой неделе вы встретились и пожали друг другу руки. Присутствует ли сейчас напряжение между вами?

Стерлинг: Сейчас я думаю о мистере Нидлшоу (Диллашоу — Прим. «СЭ»). Не думаю об этом парне. Он выиграет, я выиграю, а дальше посмотрим.

Вопрос О'Мэлли: Вчера Петр назвал тебя проектом UFC и то, что ты хочешь быть как Макгрегор. Задевают ли тебя эти слова? Или ты думаешь, что на верном пути становления суперзвезды?

О'Мэлли: Даже если я пытаюсь быть Макгрегором, то в этом нет ничего плохого. Послушайте, я размажу Петра. Как вам такое? Разве есть лучше ответ?

Вопрос О'Мэлли: Чем твоя ударка отличается от ударных навыков Петра?

О'Мэлли: Считаю, что я лучше него в любом аспекте. Выйду, чтобы включить ему в свет как можно раньше. Это то, чего все ждут. Но я готов к 15 минутам. Петр занимает первую строчку и, по сути, его можно расценивать как чемпиона.

Шон О'Мэлли. Фото AFP
Шон О'Мэлли.
Фото AFP

Вопрос Петру: Как бы сравнил свою ударку с ударной техникой Шона?

Ян: Ребята, в субботу я побью его?

Вопрос Петру: Шон говорит, что твой рост ниже, чем указано в статистике...

Ян: Братан, при чем тут рост!? Посмотрите на его вид: он как девушка с дороги!

Вопрос Петру: Тяжело ли сидеть рядом со Стерлингом, видя пояс чемпиона?

Ян: Я могу забрать у него сейчас этот пояс (улыбается). Сейчас у меня цель — пудель. После я подерусь со Стерлингом или Диллашоу.

Петр Ян (слева) и&nbsp;Хасбик. «Может, подеремся с Хасбиком». Что говорил Петр Ян перед поединком с Шоном О'Мэлли

Вопрос Петру: Все ли ты понял, о чем говорил Шон?

Ян: Не все. В целом без разницы, что он говорит.

Вопрос Петру: Разбудил в себе ненависть к нему? Потому что все это время ничего не говорил, а сейчас фраза «девушка с дороги» и все эти вещи.

Ян: Всегда говорю так, как считаю нужным. Все в моменте. Вы задаете вопросы, а я даю ответы. Посмотри на него, как по-другому назвать!?

Турнир UFC 280 пройдет 22 октября в Абу-Даби. В случае победы над Шоном О'Мэлли Петр Ян станет следующим претендентом на пояс и встретится с победителем пары Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу.

Петр Ян
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