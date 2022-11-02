Махачев — самый недооцененный чемпион UFC. Преемник Хабиба проделал длинный путь к поясу

Карьера Ислама полна неожиданностей.

О новом чемпионе UFC из России известно пока куда меньше, чем о его предшественниках. Все называют Ислама Махачева преемником Хабиба, но об Орле информации в открытом доступе намного больше. Что же известно о бойце, который не оставил шансов Чарльзу Оливейре и вернул пояс в Дагестан?

Махачев родился в Махачкале 27 октября 1991 года, вопреки информации «Википедии», где указано, что Ислам появился на свет в сентябре. Первой спортивной секцией парня стало тхэквондо, куда он записался в семь лет.

Ислам Махачев в детстве. Фото Соцсети

Но там Ислам надолго не задержался: после тхэквондо он четыре года ходил на ушу-саньда в компании Хабиба, Шамиля Завурова и Абубакара Нурмагомедова. В ушу стартовала любительская карьера Махачева — там он выиграл первые соревнования. Ислам бросил занятия после переезда семьи в Новый Хушет, потому что дорога занимала слишком много времени. В течение пары лет он играл в футбол в селе и даже участвовал в чемпионатах среди команд республики.

В итоге Махачев все же вернулся к единоборствам, записавшись в секцию вольной борьбы. Оставив ее спустя год, боец увидел, что Хабиб уже выступает по профессионалам, и пошел в зал Абдулманапа Нурмагомедова. Именно это место стало финальной и в то же время отправной точкой: больше он секции не менял, а под руководством отца Хабиба запустил карьеру бойца.

Абдулманап Нурмагомедов, Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

Ислам учился в вузе и усиленно тренировался, а его отец, Рамазан, держал парники с помидорами и работал водителем, оплачивая все поездки сына на любительские турниры. В какой-то момент Махачев понял, что пора проявить самостоятельность, и устроился работать охранником. Бойцу попался очень благосклонный начальник, который позволял ему отлучаться на два часа для тренировки во время рабочей смены. Когда начались соревнования и сборы, босс позволял Исламу не ходить на работу, но все равно платил зарплату.

В 2010 году Махачев провел бой в профессиональном панкратионе против Магомеда Бекболатова, засчитанный как дебют в ММА. Ислам продолжал карьеру в любителях, поэтому всерьез переключился на смешанные единоборства только в 2011-м, когда провел пять поединков за год. При этом он продолжал строить карьеру в боевом самбо, что привело к победам на чемпионатах России и мира в 2016-м.

Только два раза в первых семи профессиональных поединках по ММА дело дошло до финальной сирены — в дебюте и в поединке с Владимиром Егояном, когда Махачев единственный раз в карьере выиграл раздельным решением. Затем Ислам провел четыре поединка в главной на тот момент российской организации М-1. Впечатлив двумя победами сабмишенами, Махачев подписал контракт с UFC сразу на шесть поединков. Как боец признавался позже, он сильно пожалел, что заключил сделку на такой долгий срок, так как это сильно отразилось на гонорарах.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

После яркого дебюта в промоушене, когда Ислам быстро задушил Лео Кунтца, а в его углу на поединке в США присутствовал Абдулманап, последовало первое и очень обидное поражение. Бразилец Адриано Мартинс нокаутировал россиянина в первом раунде и отложил разговоры о быстром продвижении в топ. Это поражение остается единственным в карьере бойца, но является только одним из двух самых неприятных моментов в карьере.

Второй случился в апреле 2016-го, когда Махачева временно отстранили от поединков в UFC после того, как допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. Но Ислам знал, что не принимал запрещенное вещество умышленно, и вскоре это подтвердилось. Результаты расследования USADA показали, что боец применял препарат в декабре 2014 для восстановления организма при лечении аритмии.

В июле 2016-го Махачев был оправдан, уже в сентябре побил Криса Уэйда, а в ноябре стал чемпионом мира по боевому самбо в Софии. Возможно, эти победы дали Махачеву уверенности в себе, ведь в дальнейшем он все увереннее разбирался с соперниками в UFC. Ислам не оставил шансов крепкому ветерану Нику Лентцу, прикончил в первом раунде Глейсона Тибау и почти так же быстро поймал на армбар Кэйджена Джонсона. Примерно тогда все представители элиты легкого веса поняли, что от этого парня лучше держаться не менее далеко, чем от Хабиба.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

Дальше — победы решениями над еще не таким зрелым Царукяном и жестким Дави Рамосом, удушение Дрю Добера, несмотря на то, каким скользким был американец из-за геля для волос, и финиш в поединке с неуступчивым Тиаго Мойзесом. После всех этих успехов винстрик Махачева из восьми боев уже выглядел внушительно, но топы никак не принимали с ним бой. Против Ислама сыграло и невезение: с согласившимся Дос Аньосом поединок по разным причинам срывался трижды, а Бенеил Дариуш травмировал колено.

Чтобы получить пояс, боец добил победную серию до десяти, устроив декласс сначала Дэну Хукеру, а затем подменившему Дариуша Бобби Грину. Бой с Грином стал лишним поводом упрекнуть Махачева в отсутствии оппозиции, ведь американец и близко не уровень топ-15.

Ислам Махачев (в центре). Фото Соцсети

Но других реальных претендентов на титул в легком весе не было. Биться с Оливейрой заслуживали либо Махачев, либо Дариуш, но у Ислама была более длинная победная серия. Остальные представители топ-5 шанс на пояс уже упустили, а кто-то — не один раз. 22 октября 2022 года в Абу-Даби Ислам Махачев задушил Оливейру ручным треугольником во втором раунде. Этой победой он приумножил фанатов, почти полностью избавился от хейтеров и получил много желающих побиться с ним, чего раньше никогда не случалось.