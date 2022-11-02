О новом чемпионе UFC из России известно пока куда меньше, чем о его предшественниках. Все называют Ислама Махачева преемником Хабиба, но об Орле информации в открытом доступе намного больше. Что же известно о бойце, который не оставил шансов Чарльзу Оливейре и вернул пояс в Дагестан?
Махачев родился в Махачкале 27 октября 1991 года, вопреки информации «Википедии», где указано, что Ислам появился на свет в сентябре. Первой спортивной секцией парня стало тхэквондо, куда он записался в семь лет.
Но там Ислам надолго не задержался: после тхэквондо он четыре года ходил на ушу-саньда в компании Хабиба, Шамиля Завурова и Абубакара Нурмагомедова. В ушу стартовала любительская карьера Махачева — там он выиграл первые соревнования. Ислам бросил занятия после переезда семьи в Новый Хушет, потому что дорога занимала слишком много времени. В течение пары лет он играл в футбол в селе и даже участвовал в чемпионатах среди команд республики.
В итоге Махачев все же вернулся к единоборствам, записавшись в секцию вольной борьбы. Оставив ее спустя год, боец увидел, что Хабиб уже выступает по профессионалам, и пошел в зал Абдулманапа Нурмагомедова. Именно это место стало финальной и в то же время отправной точкой: больше он секции не менял, а под руководством отца Хабиба запустил карьеру бойца.
Ислам учился в вузе и усиленно тренировался, а его отец, Рамазан, держал парники с помидорами и работал водителем, оплачивая все поездки сына на любительские турниры. В какой-то момент Махачев понял, что пора проявить самостоятельность, и устроился работать охранником. Бойцу попался очень благосклонный начальник, который позволял ему отлучаться на два часа для тренировки во время рабочей смены. Когда начались соревнования и сборы, босс позволял Исламу не ходить на работу, но все равно платил зарплату.
В 2010 году Махачев провел бой в профессиональном панкратионе против Магомеда Бекболатова, засчитанный как дебют в ММА. Ислам продолжал карьеру в любителях, поэтому всерьез переключился на смешанные единоборства только в 2011-м, когда провел пять поединков за год. При этом он продолжал строить карьеру в боевом самбо, что привело к победам на чемпионатах России и мира в 2016-м.
Только два раза в первых семи профессиональных поединках по ММА дело дошло до финальной сирены — в дебюте и в поединке с Владимиром Егояном, когда Махачев единственный раз в карьере выиграл раздельным решением. Затем Ислам провел четыре поединка в главной на тот момент российской организации М-1. Впечатлив двумя победами сабмишенами, Махачев подписал контракт с UFC сразу на шесть поединков. Как боец признавался позже, он сильно пожалел, что заключил сделку на такой долгий срок, так как это сильно отразилось на гонорарах.
После яркого дебюта в промоушене, когда Ислам быстро задушил Лео Кунтца, а в его углу на поединке в США присутствовал Абдулманап, последовало первое и очень обидное поражение. Бразилец Адриано Мартинс нокаутировал россиянина в первом раунде и отложил разговоры о быстром продвижении в топ. Это поражение остается единственным в карьере бойца, но является только одним из двух самых неприятных моментов в карьере.
Второй случился в апреле 2016-го, когда Махачева временно отстранили от поединков в UFC после того, как допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. Но Ислам знал, что не принимал запрещенное вещество умышленно, и вскоре это подтвердилось. Результаты расследования USADA показали, что боец применял препарат в декабре 2014 для восстановления организма при лечении аритмии.
В июле 2016-го Махачев был оправдан, уже в сентябре побил Криса Уэйда, а в ноябре стал чемпионом мира по боевому самбо в Софии. Возможно, эти победы дали Махачеву уверенности в себе, ведь в дальнейшем он все увереннее разбирался с соперниками в UFC. Ислам не оставил шансов крепкому ветерану Нику Лентцу, прикончил в первом раунде Глейсона Тибау и почти так же быстро поймал на армбар Кэйджена Джонсона. Примерно тогда все представители элиты легкого веса поняли, что от этого парня лучше держаться не менее далеко, чем от Хабиба.
Дальше — победы решениями над еще не таким зрелым Царукяном и жестким Дави Рамосом, удушение Дрю Добера, несмотря на то, каким скользким был американец из-за геля для волос, и финиш в поединке с неуступчивым Тиаго Мойзесом. После всех этих успехов винстрик Махачева из восьми боев уже выглядел внушительно, но топы никак не принимали с ним бой. Против Ислама сыграло и невезение: с согласившимся Дос Аньосом поединок по разным причинам срывался трижды, а Бенеил Дариуш травмировал колено.
Чтобы получить пояс, боец добил победную серию до десяти, устроив декласс сначала Дэну Хукеру, а затем подменившему Дариуша Бобби Грину. Бой с Грином стал лишним поводом упрекнуть Махачева в отсутствии оппозиции, ведь американец и близко не уровень топ-15.
Но других реальных претендентов на титул в легком весе не было. Биться с Оливейрой заслуживали либо Махачев, либо Дариуш, но у Ислама была более длинная победная серия. Остальные представители топ-5 шанс на пояс уже упустили, а кто-то — не один раз. 22 октября 2022 года в Абу-Даби Ислам Махачев задушил Оливейру ручным треугольником во втором раунде. Этой победой он приумножил фанатов, почти полностью избавился от хейтеров и получил много желающих побиться с ним, чего раньше никогда не случалось.