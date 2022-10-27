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Сегодня, 13:49

Махачев признался, с кем ему интереснее драться: с Волкановски или Дариушем

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) заявил, что бой с чемпионом UFC в полулегком весе Александром Волкановски (25-1) ему интереснее поединка с Бенилом Дариушем (22-4).
«Волкановски интереснее, потому что это объединение двух поясов, — сказал Махачев. — Это всегда громкие бои, когда два чемпиона встречаются. Для фанатов, я думаю, это один из интереснейших боев.
Но и заслуг Дариуша я никак не понижаю, потому что у него тоже довольно внушительная победная серия. Он победил хороших соперников. Я никогда не выбирал себе соперников. Кого UFC даст — с тем и буду драться».

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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Волкановски хочет подраться с Дариушем после боя с Махачевым