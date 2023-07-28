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Кунченко закончил карьеру и поблагодарил Шлеменко, экс-соперника Хабиба жестко избили. Самое интересное на турнире RCC 16

Кунченко поблагодарил Шлеменко и объявил об уходе из спорта
Отдел единоборств «СЭ»
Шамиль Мусаев (с поднятой рукой) победил Алексея Кунченко на турнире RCC 16.
Фото RCC, Соцсети
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Алексей покинул профессиональный спорт при домашних трибунах.

Вечером 28 июля в Тюмени в СК «Центральный» состоялся турнир RCC 16, в главном событии которого встретились Алексей Кунченко и Шамиль Мусаев. В соглавном поединке вечера Борис Медведев сразился с Глейсоном Тибау, а в третьем по значимости бою Тимур Нагибин подрался с Артуром Зайнуковым.

Тимур Нагибин — Артур Зайнуков

Член команды «Архангел Михаил» Тимур Нагибин встретился с представителем школы Абдулманапа Нурмагомедова, Артуром Зайнуковым. Для Нагибина этот бой стал 11-м в RCC. В десяти поединках он победил семь раз при трех поражениях. Артур последние два боя провел в лиге UAE Warriors и оба раза победил.

В первом раунде бойцы работали очень осторожно: Нагибин прессинговал, а Зайнуков работал вторым номером, но перебивал Тимура. Перед сиреной Артур еще и провел тейкдаун, после чего контролировал соперника на канвасе.

Во втором раунде сценарий мог повториться, но Зайнуков перевел Нагибина на канвас по истечении первой минуты. Внизу у Артура ничего не вышло, а вот Тимур имел шансы скрутить оппоненту пятку, но Зайнуков выпутался, после чего продолжал контролировать Нагибина. Бой закончился неожиданно: после одного из бросков в исполнении Зайнукова Нагибин неудачно приземлился на локоть и получил травму — победа Артура техническим нокаутом.

Борис Медведев — Глейсон Тибау

Борис, подготовка которого прошла в Академии РМК (Русская медная компания. — Прим. «СЭ»), не проигрывал уже восемь поединков, а последнее поражение Медведева случилось в 2020 году в лиге Open FC нокаутом от Максима Грабовича. Тибау шел на серии из трех поражений подряд, причем последнее он также потерпел на турнире RCC в Тюмени, когда в феврале уступил Алексею Кунченко решением судей.

Первые пять минут бойцы провели в стойке. Медведев пытался сократить дистанцию и это приносило плоды. Стремление россиянина к рубке привело к пропущенному боковому, который явно потряс Глейсона. Бразилец при этом даже не упал в нокдаун, но Медведев только набирал обороты.

Тибау пытался заманить Бориса в партер, но безуспешно. Вместо этого Медведев отправил Тибау в нокдаун слева. Когда бразилец вновь попытался предложить грэпплинг-размен, Борис показал, что он ждет соперника в стойке. Как только Тибау встал, Медведев сразу оформил еще один нокдаун, после которого провел несколько добиваний, и только тогда рефери остановил поединок.

Алексей Кунченко — Шамиль Мусаев

29-летний Мусаев с рекордом 15-0-1 младше Кунченко на 10 лет. Дагестанский боец последние несколько лет выступал в польской лиге KSW, а в прошлом поединке он побился вничью с Михалом Питржаком. Кунченко благодаря февральской победе над Тибау прервал череду из четырех поражений.

Бой начался с лоу-киков от Кунченко. Мусаев выжидал, а затем выбросил мидл-кик по корпусу с разворота и попал прямо в печень. Кунченко согнулся, а Мусаев бросился с добиваниями по блоку. Чтобы рефери прервал поединок быстрее, Шамиль добавил коленом и попал между рук.

После поединка Алексей взял микрофон и поблагодарил всех, кто принял участие в его спортивной карьере, в том числе Александра Шлеменко, с которым у него на днях разгорелся конфликт. После слов благодарности Кунченко сообщил, что завершает карьеру и планирует делиться опытом с молодым поколением.

Александр Шлеменко
ММА
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