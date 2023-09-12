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Сегодня, 12:00

Вырубил в стиле Шлеменко, падения без сознания после хай-киков. Топ-10 самых жестких нокаутов недели

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Фото Скриншот из трансляции
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За семь дней произошло много интересного.

Прошедшая неделя получилась богатой не только на интересные бои, но и на красивые нокауты. Собрали десять самых зрелищных финишей с 4 по 10 сентября по всему миру — от Индонезии до Франции.

Каршыга Дауытбек — Диего Брандао

Хорошо знакомый публике из СНГ Диего Брандао провел в российских промоушенах 13 из 17 последних поединков. При этом только пять раз Брандао побеждал, но предложения ему продолжают поступать. В этот раз бразилец, который также известен благодаря поражению от Конора Макгрегора в UFC, выступил в Казахстане на турнире Alash Pride 89.

Соперником Брандао стал местный боец Каршыга Дауытбек, который выиграл четыре последних поединка. Дауытбек финишировал бразильца в первом раунде. Сначала он уронил Диего левым боковым, а затем добил — на все ушло 36 секунд.

Ананда Вахью Сьето — Судирмар Акбар

В Индонезии на бойцовском вечере One Pride MMA Fight Night 72 встретились два местных бойца. Поединок завершился в первом раунде, когда Вахью Сьето оказался в фулл-маунте и начал забивать соперника локтями. Получилось невероятно жестко и даже жестоко, особенно с учетом того, что рефери слишком долго тянул с остановкой поединка.

Антони Морель — Дидье Туре

На турнире Hexagone MMA в Нанте французский тяжеловес Антони Морель вырубил соперника из Сенегала на 35-й секунде второго раунда. После борьбы в клинче Морель выбросил колено, которое так сразило Туре, что тот плашмя упал на канвас.

Рис Уоткинс — Ник Наварро

Если просто посмотреть видео поединка Уоткинса и Наварро на турнире Ring of Combat 81, можно подумать, что это архивные кадры боев 90-х годов: пестрая клетка, ужасное освещение и шорты с логотипами спонсоров. Нокаут у Уоткинса получился в таком же стиле: брутальный локоть, после чего жестокие добивания. Рефери стоило вмешаться пораньше.

Суаблак Торпран — Синдзи Судзуки

Ивент главного азиатского промоушена ONE на стадионе «Люмпини» в Бангкоке не был богат на нокауты — всего два в 11 поединках. При этом оба получились шедевральными. Таец Суаблак во втором раунде уронил японца Судзуки после мощного апперкота, который пробил блок соперника.

Набиль Анане — Накроб Фэйртекс

Алжирский и тайский бойцы муай-тай выступали в главном карде того же турнира ONE Friday Fights. Их поединок также завершился во второй трехминутке. Бой закончился, когда Анане выбросил хлесткий локоть, после которого соперник без сознания упал на канвас и чуть не вылетел за пределы ринга.

Брендсон Рибейро — Бруно Лопес

На претендентской серии Даны Уайта произошла бразильская разборка: непобежденный Бруно Лопес и экс-боец AMC Fight Nights Брендсон Рибейро выясняли, кто попадет в UFC. Все закончилось ближе к концу первого раунда, когда Рибейро ловко уклонился от оверхенда Лопеса и контратаковал серией ударов, один из которых пришелся в челюсть Бруно. После нескольких жестоких добиваний рефери остановил бой, а Рибейро получил контракт с UFC.

В России, кстати, Брендсон бился дважды и оба раза проиграл. В AMC Fight Nights бразильца за 67 секунд избил Давид Бархударян, а в М-1 Рибейро проиграл Денису Выговскому решением большинства судей.

Алексей Бондаренко — Андрей Сапа

В украинском промоушене Hazard Fight Night боец Алексей Бондаренко с рекордом 7-7 выдал невероятно зрелищный нокаут. Алексей и его соперник Андрей Сапа сцепились в клинче у сетки — сразу после того, как Бондаренко вышел из клинча, он выбросил бэкфист, которым попал оппоненту в висок и отправил его в глухой нокаут. Александр Шлеменко такой нокаут наверняка оценил бы!

Нордин Махиддин — Абдарман Кулибали

Glory 88 в Париже завершился разочарованием: Бадр Хари, который должен был биться в главном событии вечера, отказался участвовать из-за землетрясений в Марокко, унесших жизни множества его соотечественников.

Но турнир по кикбоксингу не обошелся без красивых боев. Представитель Франции Нордин Махиддин вырубил другого бойца из этой страны, Абдармана Кулибали, в самом конце третьего раунда. Махиддин пропустил удар коленом по корпусу, но сразу ответил хай-киком, который прилетел точно в челюсть. Еще секунда и пара сантиметров, и Кулибали мог бы спастись, но в итоге он просто рухнул на настил.

Леви Каррьель — Эльезер Кубанза

На совместном турнире Brave CF и Hexagone MMA, который также прошел во Франции, встретились французы Леви Каррьель и Эльезер Кубанза. Бойцы открывали кард, и вряд ли от них ждали чего-то сверхъестественного, но Каррьель закончил все уже по истечении второй минуты первого раунда.

Леви отправил соперника в глухой нокаут хай-киком, попутно поменяв ноги и смутив соперника. Когда Кубанза упал на канвас, Каррьель еще и добил хаммерфистом, но рефери быстро его остановил.

Диего Брандао
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