Жуткий тренер по БЖЖ создал культ имени себя. Он домогался до ученицы и отмазывал учеников от изнасилования

Ллойд Ирвин наводил страх на парней и заставлял девушек стричь ему ногти.

Ллойд Ирвин — американский тренер по бразильскому джиу-джитсу. У Ирвина черный пояс четвертого дана, а его команда — первая из не бразильских, которой удалось стать командным чемпионом мира по БЖЖ. Достижение действительно историческое, но в Америке Ллойд Ирвин ассоциируется не столько с крутыми спортивными результатами, сколько с жуткими вещами, которые он позволял себе внутри команды и которые перебивают все хорошее, что сделал тренер.

Несмотря на все победы, в зале Ирвина царила отвратительная атмосфера. В 2013 году команду Medal Chasers («Охотники за медалями» — с англ.) покинули минимум десять человек. Medal Chasers — малая часть от основной Team Lloyd Team, куда отбирались самые преуспевающие ученики Ирвина, которые участвовали в турнирах, представляя всю команду. Таких спортсменов Ирвин бесплатно селил в отдельном доме, чтобы они могли сосредоточиться на тренировках. В чем же была проблема? В личности тренера. Например, один из тех, кто слинял от Ирвина, описывал происходившее в команде как культ власти.

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Когда в 2013 году члены Medal Chasers стали уходить от Ирвина, в редакции Bloody Elbow начали расследование, в чем причина этих действий. Один из его лучших учеников, чемпион мира по БЖЖ Джордон Шульц, утверждал, что Ирвин подвергал сексуальному абьюзу одну из учениц.

«Недавно ко мне пришла коллега по команде, она была сбита с толку, — рассказывал Шульц. — Она искала во мне человека, которому она могла бы доверять. Она начала с вопроса: «Нужно ли что-нибудь делать, чтобы стать чемпионкой мира?» Я ответил: «Да, есть жертвы, на которые придется пойти, чтобы стать чемпионкой, и тебе придется сделать некоторые вещи, на которые другие люди не пойдут». Пока я это объяснял, она начала плакать».

В команде Ирвина действовали странные правила. Речь о поведении спортсменов, которое тренер называл принципом андроида: «Андроид делает то, что ему приказывают, без вопросов и колебаний. Что бы ни сказал программист, андроид исполняет». По мнению Ирвина, это соответствует духу боевых искусств, и если тренер дает команду, а спортсмен на мгновение колеблется или задает вопросы, это может стоить ему победы.

По словам Шульца, новенькая рассказала ему, что тренер говорил ей: «Я думал, ты говорила, что хочешь стать чемпионкой мира, и ты сказала, что сделаешь все, что я тебе скажу, без колебаний». После этого он заставлял ее много раз повторять, что она любит его. Если девушка начинала сомневаться или задавать вопросы, он называл ее лгуньей и говорил, что она не хочет становиться чемпионкой мира и несерьезно относится к своим целям.

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«Эти занятия продолжались пару месяцев, а затем он спросил ее: сделает ли она следующий шаг и вступит ли с ним в полноценный половой акт? — продолжил Шульц. — Именно тогда она сломалась и пришла ко мне, она была настолько сбита с толку этими тестами и дедовщиной, что пришла ко мне за советом. И я рад, что она сделала это, чтобы я мог защитить ее. Я думаю, но не могу подтвердить, что в команде есть и другие пострадавшие. Я видел, как тренер спит в одном гостиничном номере в одной кровати с другими товарищами по команде на турнирах. Он вызывал нескольких сокомандников в свою комнату, чтобы они вместе делали ему массаж, что я всегда считал немного неуместным, учитывая, что он их тренер по боевым искусствам».

Еще один ученик Ирвина подтвердил, что он и несколько других членов команды ушли по той же причине, о которой рассказал Шульц. При этом сразу несколько источников сообщили Bloody Elbow, что спортсмены в команде Ллойда Ирвина подвергались сексуальной эксплуатации.

Массовый уход из команды случился сразу после предполагаемого группового изнасилования ученицы Ллойда Ирвина двумя сокомандниками в канун нового, 2013 года. В тот же момент всплыло дело 24-летней давности: 7 октября 1989 года Ирвин и еще семь мужчин собрались в квартире, куда один из них привел студентку находящегося неподалеку Хэмптонского университета. Как сообщает The Daily Press, позже в полиции девушка утверждала, что ее били кулаками и давали пощечины, насиловали по очереди, а утром разрешили принять душ и отвезли в общежитие. Врач, который осмотрел девушку, увидел признаки принудительного полового акта.

Троих мужчин задержали почти сразу, а по мере продолжения расследования их число выросло до восьми. Весной 1990 года 20-летний Ирвин и другой обвиняемый Терренс Гатлинг первыми предстали перед судом по делу об изнасиловании. Оба не признали себя виновными. По словам защиты Ирвина, он считал, что девушка участвует в половом контакте не принудительно, и хотел присоединиться, но не смог достичь эрекции.

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Уголовного наказания Ирвин избежал, но когда спустя много лет его пьяные ученики, Мэтью Малдонадо и Николас Шульц (не имеет отношения к Джордону Шульцу. - Прим. «СЭ»), изнасиловали сокомандницу на парковке и оставили в гараже, он нанял им адвокатов и наказал, чтобы о его жесте помощи никто не узнал. Тренер, называть которого было принято Мастером Ллойдом, не просто имел большой авторитет, но и психологически угнетал учеников.

По рассказам экс-бойца UFC Фрэнка Камачо, первые несколько месяцев пребывания в школе ему было страшно разговаривать с Ирвином или даже писать ему. Самому Ирвину в первую очередь было интересно манипулировать девушками: другой бывший член команды, Мигель Эскобар, видел, как ученицы Ирвина брили ему лицо, стригли ногти и соглашались на просьбы о массаже.

Другой экс-боец UFC Райан Холл рассказывал, что Ирвин по-настоящему помыкал учениками. Тренер мог разбудить любого из них посреди ночи и потребовать выполнения идиотского поручения — от похода за чизбургерами до уборки собачьего дерьма на пороге дома.

Ирвин работал со многими известными бойцами, которые позитивно о нем отзывались. Фил Дэвис называл тренера «честным ниндзя», а Доминику Крузу Ллойд надевал черный пояс по БЖЖ сразу после защиты титула. После скандала в 2013-м Круз, Дэвис и другие бойцы разорвали связь с Team Lloyd Irvin. Ирвин также расформировал партнерскую программу, которая позволяла школам использовать имя тренера для увеличения набора учащихся.

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Спустя годы школа Ирвина по-прежнему работает, а под его руководством тренируется боец UFC Содик Юсуфф — Ирвина можно увидеть в углу на поединках нигерийца. О влиянии тренера-манипулятора на проспекта полулегкого веса говорить тяжело, но один факт очевиден: институт репутации по-прежнему дает сбои даже в Америке.