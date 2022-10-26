Шальной выстрел перевернул жизнь бойца UFC. Он бился с ранением в клетке и отсидел в тюрьме с подачи друга

Теперь Тим Минс знает, что не стоит злоупотреблять обезболивающими.

В ночь на 30 октября в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Келвин Каттар встретится с Арнольдом Алленом. А в со-главном поединке Макс Гриффин сразится с Тимом Минсом. 38-летний Минс выступает в промоушене Даны Уайта больше десяти лет — первый поединок он провел еще в феврале 2012-го против Бернардо Магальяеша.

Рекорд Минса в UFC — 14-10-1NC, он не стоит первым на вылет и при этом не претендует даже на топ-15. Навыков для чего-то большего Тиму недостает, но история, которая произошла с бойцом на старте карьеры, показывает, что он силен в первую очередь характером.

В 2004 году Минс и его друзья праздно проводили ночь пятницы: компания оказалась в местном магазине поздно ночью — их не пустили в клуб, потому что не всем исполнилось 18. Друзья 20-летнего бойца влезли в очередь, что не понравилось другим посетителям — местным бойцам ММА. Они узнали Минса, и конфликта, казалось, удалось избежать — стороны пожали руки. Но один из бойцов все-таки позвонил двоюродному брату — когда Минс с приятелями вышли на улицу, в них выстрелили 15 раз.

Тим Минс.

Тим получил лишь одну пулю — девятидюймовое огнестрельное ранение в бедренную артерию на левой ноге. Он истекал кровью, но выжил благодаря другу, который перетянул его ногу ремнем. Боль после операции была слишком сильной — Минсу прописали викодин и морфин, чтобы облегчить страдания. Как и у большинства людей, регулярно употребляющих морфин в течение определенного периода времени, у бойца развилась зависимость.

Вряд ли хотя бы один врач разрешит активный образ жизни после огнестрельного ранения, но Минсу нужны были деньги, поэтому уже через две недели после инцидента он вернулся в клетку. Боец заткнул рану марлей, а после поединка уехал в больницу на операцию, потому что швы расходились. Так он проиграл Спенсеру Фишеру и Люку Каудильо, которые позже тоже попали в UFC. Но одну победу все же добыл, когда оформил удушение сзади в бою с неизвестным дебютантом.

Минс плотно сидел на обезболивающих, а зависимость только усилилась, когда истекли сроки годности рецептов. Тогда боец стал употреблять вещества, которые не продаются в аптеках.

«Через два-три года я оглянулся на жизнь и понял, что мне нечего показать. В грязной одежде, в доме, из которого вот-вот выселят. Я не узнавал себя в зеркале. Примерно в то же время мне предъявили обвинения за то, что я ударил человека, который вломился в мой дом. Я попал на испытательный срок, они давали мне тесты на наркотики, и я пытался от них уклониться — не появляться и не отвечать на телефонные звонки», — вспоминал Минс в интервью MMA Sucka.

В результате бойца посадили за решетку а судья, который вынес вердикт, знал Тима лично. «Судья Джонс был другом нашей семьи. Я продолжал ему врать, а он не дурак. Он смотрел сквозь меня. Он взял пять моих проступков, сложил их вместе и отправил меня в тюрьму, чтобы открыть мне глаза. Это либо исправило бы меня, либо сделало бы профессиональным преступником», — рассказывал американец Sherdog и Bleacher Report.

Минс признает, что мысль о тюрьме пугала его, но, когда он действительно попал туда, все оказалось не так плохо. В голове Тима возникали жуткие образы из фильмов, но он не ввязывался в банды, держал голову низко и просто занимался своими делами: играл в баскетбол и бегал по двору, чтобы скоротать время. Много заниматься единоборствами в тюрьме не получалось, хотя как минимум боксерский мешок в наличии имелся. «Мешок был, но надо стараться держать голову низко — если они сочтут тебя крутым парнем, то затеют драку, а за углом всегда найдется кто-то более крутой. Я попал в тюрьму, ввязался в одну драку, и после этого меня оставили в покое», — рассказывал Минс.

Тим Минс.

«Я понимаю, почему люди продолжают возвращаться, — отмечал боец. — У вас есть бесплатные комната и питание, ваш тренажерный зал, и нет никаких обязанностей. Зачем зацикливаться на жизни, когда можно получить бесплатную еду, и именно поэтому многие люди, которых я знаю, возвращаются в тюрьму — потому что это легкий образ жизни».

Американец уверен, что просто спустил четыре года жизни. «Я не был по-настоящему свободным человеком, я зависел от наркотиков и жил в «пузыре». У всех жизнь развивалась — люди, которых я знал со школы, женились и заводили детей, получали повышение на работе, а я сидел в сторонке», — огорчался Тим.

Сразу после выхода на свободу Минсу было непросто адаптироваться к прежней жизни. Когда мать приехала за ним, они отправились перекусить в кафе. Бойцу было сложно привыкнуть к обыденным звукам, о которых он успел забыть в тюрьме, — грохот посуды, шум голосов в общественных местах: «Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы приспособиться к металлическим вилкам и прочему».

Уже через две недели после освобождения Минс провел шестой бой в профессиональной карьере. Он нокаутировал соперника в первом раунде на турнире промоушена King of the Cage, а через три года стал чемпионом этой организации и подписал контракт с UFC. Неизвестно, как сложилась бы жизнь Тима без того единственного выстрела в ногу, но с его последствиями он отлично справился.