Немков против Ромеро, бой за пояс Bellator: основная информация

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В ночь на 17 июня в Чикаго на Wintrust Arena состоится турнир Bellator 297, который возглавит поединок россиянина Вадима Немкова и кубинца Йоэля Ромеро.
Бой между Немковым и Ромеро начнется не раньше 06.00 по московскому времени. Поединок будут показывать на американском канале Showtime. Бой невозможно официально посмотреть на территории России.
Букмекеры считают Вадима Немкова сердечным фаворитом в поединке с Йоэлем Ромеро. На победу российского бойца предлагается коэффициент 1,20, а на успех кубинца — 4,55. Аналитики считают, что поединок затянется. Если время боя зайдет за 22,5 минуты, сыграет ставка с кэфом 1,65. Коэффициент на обратный исход равен 2,10.
«Немков победит, конечно», — сообщил пользователь Одинокий волк.
«Не могу против Ромеро болеть, но победит Вадим» — заявил Next Player.
«Хлопает Ромеро и переходит в UFC», — предположил Алексей Викторович.
«Верю в Кракена всей душой!», — высказался Taymath.
«46 лет деду... Хочется верить, что сможет победить», — написал Бага.
Бойцы разыграют титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Немков проведет уже пятую защиту этого статуса — один из боев против Кори Андерсона остался без решения из-за столкновения головами.
Кубинец стал претендентом благодаря лишь двумя победам подряд. Причем начал он в Bellator с поражения раздельным решением Филу Дэвису, но затем досрочно одолел Алекса Полиззи и Мелвина Манхуфа.
Бой с Немковым изначально должен был состояться еще в феврале. После победы Вадима в реванше с Кори Андерсоном Йоэль вышел в ринг, бойцам провели стердаун и анонсировали их поединок уже на начало февраля — через два с половиной месяца. Россиянин попросил больше времени на восстановление и подготовку, поэтому бой перенесли.
Вадим Немков родился 20 июня 1992 года в городе Белгороде. Первый поединок в профессиональных ММА провел в мае 2013 года, выступает в составе команды Федора Емельяненко Fedor Team.
Рост Вадима Немкова — 183 сантиметра, вес перед последним поединком — 92,4 килограмма, размах рук — 193 сантиметра.
Ромеро родился 30 апреля 1977 года в Пинар Дель Рио, Куба. В ММА 46-летний Ромеро дебютировал в 2009 году. Ранее Йоэль выступал в вольной борьбе, в том числе на Олимпийских играх в 2000 и 2004 году в составе сборной Кубы. В 2000-м он стал серебряным призером.
Рост Ромеро — 183 сантиметра, вес перед последним поединком — 94,4 килограмма, размах рук — 187 сантиметров.
Официальной информации о гонорарах Немкова за поединок с Ромеро нет. Сообщалось, что первый бой с Кори Андерсоном принес ему гонорар в размере 80 тысяч долларов за выход плюс столько же он мог бы заработать за победу.
Информация о гонораре Ромеро за бой с Немковым не обнародована. Согласно сообщениям Атлетической комиссии штата Калифорния, за выход на бой с Филом Дэвидом Ромеро заработал 150 тысяч долларов.
Профессиональный рекорд Вадима в ММА — 16 побед и два поражения, а еще один бой признан несостоявшимся. В 13 боях Вадим победил досрочно.
Ромеро — серебряный пример Олимпийских игр-2000 в Сиднее и участник ОИ-2004. Он побеждал на чемпионатах мира в 1999 году и еще четыре раза забирался на пьедестал. На Панамериканском чемпионате по борьбе Ромеро пять раз брал золото.
Профессиональный рекорд Ромеро в ММА — 15 побед и шесть поражений. 13 поединков кубинец завершил досрочными победами.
В любительских ММА Немков становится чемпионом и призером чемпионатов России и мира, чемпионом Европы и мира по боевому самбо, мастером спорта России международного класса. Он действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе и победитель «Гран-при Bellator» в полутяжелом весе.
18 ноября 2022 года состоялся поединок между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Немков победил единогласным решением судей.
Последний поединок Ромеро выиграл у Мелвина Манхуфа 23 сентября 2022 года. Бой завершился нокаутом в третьем раунде.
Следующий бой Валима еще не анонсирован. В случае победы над Ромеро соперником может стать кто-то из топ-10 полутяжелого дивизиона.
Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Ромеро. Если Йоэль победит, он станет чемпионом. В таком случае бойцы могут провести реванш, либо соперником станет кто-то другой из топ-10 полутяжелого дивизиона.
Вадим Немков занимает третье место в мировом рейтинге бойцов полутяжелого веса по версии FightMatrix.
Йоэль Ромеро занимает десятое место в мировом рейтинге бойцов полутяжелого веса по версии FightMatrix.
Коли Лоу — Эдвин Чавес;
Джордан Ньюмен — Мэтью Перри;
Тимур Хизриев — Ричи Смаллен;
Карл Мур — Алекс Полиззи;
Арчи Колган — Эммануэль Санчес;
Норберт Новены — Камиль Онищук;
Майк Хамель — Шамиль Никаев;
Джалил Уиллис — Рамазан Курамагомедов;
Питер Бюйст — Гаджи Рабаданов;
Дэниел Джеймс — Гекхан Сарикам;
Кори Андерсон — Фил Дэвис;
Серхио Петтис — Патрисио Питбуль;
Вадим Немков — Йоэль Ромеро.
Перед турниром Немков удивлялся физической формой Ромеро и предположил, как будет действовать соперник.
«Я в шоке от [его] такой формы, поэтому я настраивался на поединок конкретно не как с пенсионером, а настраивался на серьезный бой и готовился так же, как готовился к другим боям, — сказал Немков «СЭ». — Так что недооценки с моей стороны нет.
Возможна ли такая форма без химии? Не знаю, может, генетические какие-то предрасположенности [у него]. Я думаю, что-либо это очень хорошая химия, либо... Но в 46 лет даже с химией в такой форме находиться... Думаю, тут генетика свою роль играет. У нас же нет такого допинг-тестирования, как в UFC, нас не контролируют постоянно — нас контролируют либо перед боями, либо когда приезжаем на какие-то мероприятия.
Вижу [бой против Ромеро] преимущественно в стойке. А там уже как пойдет. Скорее всего, Ромеро будет вытягивать меня на себя, взрываться контратаками".