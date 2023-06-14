Немков против Ромеро, бой за пояс Bellator: основная информация

Бой Вадима Немкова против Йоэля Ромеро.

Когда и где пройдет бой Вадима Немкова с Йоэлем Ромеро?

В ночь на 17 июня в Чикаго на Wintrust Arena состоится турнир Bellator 297, который возглавит поединок россиянина Вадима Немкова и кубинца Йоэля Ромеро.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Вадим Немков — Йоэль Ромеро?

Бой между Немковым и Ромеро начнется не раньше 06.00 по московскому времени. Поединок будут показывать на американском канале Showtime. Бой невозможно официально посмотреть на территории России.

Мнение аналитиков о бое Вадим Немков — Йоэль Ромеро

Букмекеры считают Вадима Немкова сердечным фаворитом в поединке с Йоэлем Ромеро. На победу российского бойца предлагается коэффициент 1,20, а на успех кубинца — 4,55. Аналитики считают, что поединок затянется. Если время боя зайдет за 22,5 минуты, сыграет ставка с кэфом 1,65. Коэффициент на обратный исход равен 2,10.

Мнение фанатов о бое Немкова с Ромеро

«Немков победит, конечно», — сообщил пользователь Одинокий волк.

«Не могу против Ромеро болеть, но победит Вадим» — заявил Next Player.

«Хлопает Ромеро и переходит в UFC», — предположил Алексей Викторович.

«Верю в Кракена всей душой!», — высказался Taymath.

«46 лет деду... Хочется верить, что сможет победить», — написал Бага.

История противостояния Вадима Немкова с Йоэлем Ромеро

Бойцы разыграют титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Немков проведет уже пятую защиту этого статуса — один из боев против Кори Андерсона остался без решения из-за столкновения головами.

Кубинец стал претендентом благодаря лишь двумя победам подряд. Причем начал он в Bellator с поражения раздельным решением Филу Дэвису, но затем досрочно одолел Алекса Полиззи и Мелвина Манхуфа.

Бой с Немковым изначально должен был состояться еще в феврале. После победы Вадима в реванше с Кори Андерсоном Йоэль вышел в ринг, бойцам провели стердаун и анонсировали их поединок уже на начало февраля — через два с половиной месяца. Россиянин попросил больше времени на восстановление и подготовку, поэтому бой перенесли.

Краткая биография Вадима Немкова

Вадим Немков родился 20 июня 1992 года в городе Белгороде. Первый поединок в профессиональных ММА провел в мае 2013 года, выступает в составе команды Федора Емельяненко Fedor Team.

Физические данные Вадима Немкова

Рост Вадима Немкова — 183 сантиметра, вес перед последним поединком — 92,4 килограмма, размах рук — 193 сантиметра.

Краткая биография Йоэля Ромеро

Ромеро родился 30 апреля 1977 года в Пинар Дель Рио, Куба. В ММА 46-летний Ромеро дебютировал в 2009 году. Ранее Йоэль выступал в вольной борьбе, в том числе на Олимпийских играх в 2000 и 2004 году в составе сборной Кубы. В 2000-м он стал серебряным призером.

Йоэль Ромеро. Фото Global Look Press

Физические данные Йоэля Ромеро

Рост Ромеро — 183 сантиметра, вес перед последним поединком — 94,4 килограмма, размах рук — 187 сантиметров.

Гонорары боя Вадим Немков — Йоэль Ромеро

Сколько заработает Вадим Немков

Официальной информации о гонорарах Немкова за поединок с Ромеро нет. Сообщалось, что первый бой с Кори Андерсоном принес ему гонорар в размере 80 тысяч долларов за выход плюс столько же он мог бы заработать за победу.

Сколько заработает Йоэль Ромеро

Информация о гонораре Ромеро за бой с Немковым не обнародована. Согласно сообщениям Атлетической комиссии штата Калифорния, за выход на бой с Филом Дэвидом Ромеро заработал 150 тысяч долларов.

История выступлений Вадима Немкова

Профессиональный рекорд Вадима в ММА — 16 побед и два поражения, а еще один бой признан несостоявшимся. В 13 боях Вадим победил досрочно.

Спортивная карьера Йоэля Ромеро

Ромеро — серебряный пример Олимпийских игр-2000 в Сиднее и участник ОИ-2004. Он побеждал на чемпионатах мира в 1999 году и еще четыре раза забирался на пьедестал. На Панамериканском чемпионате по борьбе Ромеро пять раз брал золото.

История выступлений Йоэля Ромеро

Профессиональный рекорд Ромеро в ММА — 15 побед и шесть поражений. 13 поединков кубинец завершил досрочными победами.

Спортивная карьера Вадима Немкова

В любительских ММА Немков становится чемпионом и призером чемпионатов России и мира, чемпионом Европы и мира по боевому самбо, мастером спорта России международного класса. Он действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе и победитель «Гран-при Bellator» в полутяжелом весе.

Результат предыдущего боя Вадима Немкова

18 ноября 2022 года состоялся поединок между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Немков победил единогласным решением судей.

Результат предыдущего боя Йоэля Ромеро

Последний поединок Ромеро выиграл у Мелвина Манхуфа 23 сентября 2022 года. Бой завершился нокаутом в третьем раунде.

Когда будет следующий бой Вадима Немкова?

Следующий бой Валима еще не анонсирован. В случае победы над Ромеро соперником может стать кто-то из топ-10 полутяжелого дивизиона.

Вадим Немков. Фото Global Look Press

Когда будет следующий бой Йоэля Ромеро?

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Ромеро. Если Йоэль победит, он станет чемпионом. В таком случае бойцы могут провести реванш, либо соперником станет кто-то другой из топ-10 полутяжелого дивизиона.

Какой рейтинг Вадима Немкова сейчас?

Вадим Немков занимает третье место в мировом рейтинге бойцов полутяжелого веса по версии FightMatrix.

Какой рейтинг Йоэля Ромеро сейчас?

Йоэль Ромеро занимает десятое место в мировом рейтинге бойцов полутяжелого веса по версии FightMatrix.

Предварительный кард

Коли Лоу — Эдвин Чавес;

Джордан Ньюмен — Мэтью Перри;

Тимур Хизриев — Ричи Смаллен;

Карл Мур — Алекс Полиззи;

Арчи Колган — Эммануэль Санчес;

Норберт Новены — Камиль Онищук;

Майк Хамель — Шамиль Никаев;

Джалил Уиллис — Рамазан Курамагомедов;

Питер Бюйст — Гаджи Рабаданов;

Основной кард

Дэниел Джеймс — Гекхан Сарикам;

Кори Андерсон — Фил Дэвис;

Серхио Петтис — Патрисио Питбуль;

Вадим Немков — Йоэль Ромеро.

Общение с прессой

Перед турниром Немков удивлялся физической формой Ромеро и предположил, как будет действовать соперник.

«Я в шоке от [его] такой формы, поэтому я настраивался на поединок конкретно не как с пенсионером, а настраивался на серьезный бой и готовился так же, как готовился к другим боям, — сказал Немков «СЭ». — Так что недооценки с моей стороны нет.

Возможна ли такая форма без химии? Не знаю, может, генетические какие-то предрасположенности [у него]. Я думаю, что-либо это очень хорошая химия, либо... Но в 46 лет даже с химией в такой форме находиться... Думаю, тут генетика свою роль играет. У нас же нет такого допинг-тестирования, как в UFC, нас не контролируют постоянно — нас контролируют либо перед боями, либо когда приезжаем на какие-то мероприятия.

Вижу [бой против Ромеро] преимущественно в стойке. А там уже как пойдет. Скорее всего, Ромеро будет вытягивать меня на себя, взрываться контратаками".