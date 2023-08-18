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Сегодня, 15:00

«Федор борщил, я от его удара по печени падала». Уникальные истории от спарринг-партнерши Емельяненко

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Федор Емельяненко и Юлия Березикова на сборах.
Фото из личного архива Березиковой
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Большой эксклюзив.

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд записал огромное интервью с Юлией Березиковой (10-4), одной из первых девушек-бойцов ММА из России, которой довелось поработать в команде Федора Емельяненко.

Юлия оказалась очень искренней собеседницей, щедрой на характерные истории и ценные наблюдения, которые раскрывают Федора с совершенно новой стороны. Для большей наглядности мы решили объединить эти рассказы не в интервью, а подборку самых ярких воспоминаний.

***

Федор любил шутить и не любил, когда шутят над ним. За это забивал в спаррингах жестко, наказывал

«Когда мы бегали, у нас Федю было не принято обгонять, хотя он бегал так медленно, но все стеснялись его обгонять. Федя в зале сразу сказал: «Так, встала рядом со мной». Мы отжимаемся, качаем пресс, он такой: «Сколько сделала?» А я сделала столько, сколько нужно, еще старалась вперед всех. Ну надо 50-60 раз на кулаках, пресс так же, я и делала. Говорю: «50 сделала». А Федя: «А нужно 100!» (смеется). И я делала в два раза больше, потому что он говорил строго.

У Феди отличное чувство юмора, он приколист, ему шутить можно было, всех подкалывать. А над ним, если кто-то пошутит... Когда Федя бежал, он боковым зрением и спиной чувствовал, кто что там говорит, шутит. И потом просто на тренировках вставал в пары и наказывал сильно. Человек уже сдается, а [Федор забивает]. Я с ним пыталась как-то спорить, когда он мне что-то говорил, например сайд-степы по-своему делать, а я спорила, и ему это очень не нравилось. Я делала ему замечание, почему он так жестко, например, парню ребра сломал. Он такой: «Еще одно слово, поедешь домой!» (Смеется).

Юлия Березикова.
Фото из личного архива

Но при этом, когда Федор ездил за фруктами в Кисловодск, привозил персики, арбузы, говорил мне: «Юльчик, пошли, персики, арбузы. Я себе купил и тебе». Федя на самом деле добрый. На рынок мы идем за этими же фруктами, он там бабушкам обязательно деньги даст, поможет, занимал раньше деньги"

Как Федор заставил Березикову ходить в сауну с мужчинами, а когда отказалась — строго накричал на нее в столовой

«Было такое, что первый день сауны, я прихожу в столовую, в сауну не пошла, естественно, зачем я пойду туда с мужчинами? Они будут стесняться, я-то ладно, а им в трусах придется сидеть. И я прихожу в столовую, не пошла в сауну, а там в столовой еще были борцы греко-римские, и Федор [при всех] начинает меня отчитывать, очень так грубо: «Ну-ка быстро объясняй, почему тебя не было в сауне! Сауна — это такая же тренировка!» А мне даже смешно, что на меня так кричат, причем Федя, он же как бы и не тренер мой. Мы сидели с ним за одним столом, он, его тренер, его массажист — и говорил мне: «Ну-как быстро ешь чеснок!» А для девушки чеснок (смеется)...

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И в столовой он так кричал, что борцы даже начали коситься, почему человек так сильно кричит. Еще Феде может это не понравиться, что я сейчас это рассказываю, можно за это получить (смеется). И на следующей неделе мне пришлось идти в сауну. Я такая закуталась полотенцами, дверь чуть ли не с ноги [открыла], брови нахмурила, сажусь, и парни такие: «Ну вот, Юлька, из-за тебя нам приходится в труселях сидеть» (смеется). Федя мог мне написать: «Ну что, на сборы собралась?» — «Да». - «Я тебе отобью бубен». (Смеется.) Или: «Я тебя уничтожу». (Смеется). Вот такие у нас шутки были. Федя мне еще в зале говорил: «Ты здесь самый слабачок». (Смеется.)

Федор, Александр Емельяненко, Алексей Олейник и Юлия Березикова.
Фото из архива Red Devil

Как-то Березикова выбросила Федору серию по блоку и от страха побежала. Он догнал и забил ее так, что тренер сделал замечание

«Федя со мной очень довольно-таки жестко работал, и от его удара по печени я падала. Когда с ним работаешь, он так блоком перекроется, если человек открылся или обнаглел, он очень жестко накажет. И я как-то... он перекрывается... а он меня иногда так злил, доставал, что я просто начинаю сыпать серийную работу, но потом понимаю, что Феде это надоело, и мне просто надо разворачиваться и бежать.

Я так и сделала — разворачиваюсь и бегу, думаю: «Ну, Федя оценит шутку». А он просто меня догоняет и тыщ-тыщ-тыщ, я отлетаю (смеется). И не успеваю встать, а он второй раз меня [забивает]. Ему тренер делает замечание, а Федя говорит: «А че она на меня так налетает?»

Федор Емельяненко.
Фото из личного архива Федора Емельяненко

Однажды Федор замолотил в спарринге Сергея Казновского за то, что тот случайно на кроссе упал ему в ноги

«Я помню, у нас был еще Сергей Казновский, два метра с лишним ростом, два десять. Серега — мой друг, очень хороший, добрый парень. Мы с Серегой как-то зимой на сборах толкались-толкались, я его толкнула во время кросса, он упал и просто на груди по гололеду в ноги Феде въехал (смеется). Федя на него просто посмотрел, а потом на тренировках встает с ним в пару и просто Казновскому [сильно достается]... Федя борщил, ребята просто отлетали».

Федор Емельяненко
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