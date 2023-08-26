«Саша — рубаха-парень. Был готов последним поделиться». Истории от единственной девушки в команде братьев Емельяненко

Как Александр лишился зуба во Франции, а Федор кормил младшего брата мороженым в минус 40.

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд пообщался с одной из первых девушек-бойцов ММА России Юлией Березиковой, которая тренировалась в клубе Red Devil, за который долгое время выступал Федор Емельяненко. На DROZD Podcast Березикова рассказала много историй, связанных с Последним Императором, которые собраны в отдельном материале. В этом тексте — истории спортсменки об Александре Емельяненко.

Федор еще в середине нулевых не разговаривал с Александром и настраивал Березикову против младших братьев

«Его [Федора] приглашали разные люди к себе, и он за компанию брал меня, потому что с Сашей они уже тогда не разговаривали. У них разные периоды были. У нас же еще Ваня был Емельяненко, младший брат. Ваня тоже в Лесгафта учился, и меня просила жена Саши переписывать расписание, чтобы контролировать его, чтобы он не пропускал занятия.

Он [Федор] мне рассказывал причину, почему с Сашей не общается. Он меня даже немножко пытался настроить против своих братьев. Мы сначала по-дружески общались, а потом, наверное, из-за того, что я немножко вредничала и сопротивлялась... Я прямо могла что-то сказать, написать.

Почему возник конфликт? Наверное, нельзя это говорить, личное выносить. Федя говорил: «Я не люблю неблагодарных людей». Федя же очень помогал сначала Саше на первом этапе, как становление спортсмена. Федя же тащил и всех ребят со своей команды".

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Федор кормил Александра мороженым в минус 40, чтобы брат замерз

«Скорее всего, ему [Федору] все равно небезразлично. Это родная кровь. Я думаю, все равно он его любит. Вот история из детства, когда он в мороз его кормил мороженым, они ехали на санках. Федя думал, что он замерзнет: «Я поворачиваюсь, а он ест мороженое в минус 40». Он его возил на санках куда-то там в садик, он постарше же был. И специально ему купил мороженое, чтобы он замерз».

Александр готов отдать последнее и не склонен к интригам, бывшая жена считает его настоящим мужчиной

«Я знаю, как [бывшая] жена о нем отзывается, она всегда говорила: «Саша — настоящий мужчина, но алкоголь и другие некоторые вещества...» Он мог не пить, не пить, а потом — раз! Ну, просто устает — надо обнулиться.

Он — рубаха-парень. Я знаю от ребят, что он [готов] последнее отдать, поделиться. Он не склонен к интригам, он такой прямой. Единственное, когда выпьет, он совсем другой человек. Он нескромный такой становится (смеется). Я о Саше не могу ничего плохого сказать, уважаю. По тем моментам [которые видела], по его отношению к жене. Я от нее слышала про него только хорошее. Были, конечно, компрометирующие моменты, но про них, наверное, не стоит — это их личное, семейное. Все думают, что Саша редиска, но я-то вот не могу про него такое сказать. Вообще нормальный парень, просто со своими особенностями".

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Приключения на шоу «Большие гонки»: бык выбил Александру зуб, а в самолете Емельяненко подарил Березиковой духи

«Когда мы были на «Больших гонках», у Саши была интересная история в конкурсе с быком. Он решил за шею прихватить быка и о рога ему лопать шарики. А бык дернулся от звука шарика и выбил ему зуб. У нас команда была интересная, «Двойной удар»: Тменов, Рогозина, Чахкиев.

С Сашей нам пришлось лететь из Франции, и Ольга нас благословила, говорит: «Посмотри за Саней, рядом сядь, чтобы он там не заказал спиртного». И такая говорит: «Блин, денег нет что-то совсем, у меня последние 200 долларов». Значит, садимся в самолет, я заснула. Просыпаюсь от того, что Саша меня будит и дарит мне набор духов. Мне было так неудобно — я знаю, что у него нет денег. Я говорю: «Слушай, Саш, может, дочке лучше?» Он такой: «Да ты что, Юлек, думаешь, я не могу сделать тебе приятное, сделать тебе подарок?» И он тут же заказал себе алкоголь".