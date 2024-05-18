Александр Усик.

В ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 мая, состоится вечер бокса в Саудовской Аравии. Главным событием станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

Вечер бокса состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время начала боя Фьюри — Усик — с 0.10 до 1.00 19 мая по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. На территории РФ официальной трансляции поединка не будет. В прямом эфире следить за боем можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте».

37-летний Усик одержал 21 победу в 21 поединке в профессиональном боксе. На счету спортсмена из Украины 14 выигрышей нокаутом. У 35-летнего Фьюри в боксе — 34 победы и одна ничья. На счету Цыганского короля 24 выигрыша нокаутом.

Ознакомиться с прогнозами на исход поединка между Фьюри и Усиком можно по ссылке на материал «СЭ».