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Сегодня, 22:45

Тайсон Фьюри — Александр Усик: смотреть трансляцию в прямом эфире в России

Бой Тайсон Фьюри — Александр Усик не будут показывать в России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Усик — Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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В Саудовской Аравии в субботу, 18 мая, пройдет вечер бокса, главным событием станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время начала боя Фьюри — Усик — с 0.10 до 1.00 19 мая по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. На территории РФ официальной трансляции поединка не будет. В прямом эфире следить за боем можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте».

Бой Усика и Фьюри переносился два раза. В декабре 2023-го британец отказался выходить в ринг, сославшись на то, что ему нужно больше времени на восстановление после боя с Фрэнсисом Нганну. В феврале 2024-го Фьюри получил рассечение во время спарринга и для проведения боя вновь пришлось искать новую дату. После утверждение новой даты — 18 мая — организаторы пообещали оштрафовать на 10 миллионов долларов того, кто не выйдет в ринг.

Ознакомиться с прогнозами на исход поединка между Фьюри и Усиком можно по ссылке на материал «СЭ».

Тайсон Фьюри&nbsp;&mdash; Александр Усик. Тайсон Фьюри — Александр Усик: бой за звание абсолютного чемпиона мира. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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