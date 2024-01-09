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Сегодня, 11:50

Американский боксер Джонсон получил российское гражданство

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Кевин Джонсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента России Владимира Путина, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Джонсон подал документы на получение гражданства РФ в сентябре 2023 года.

27 декабря промоутер Владимир Хрюнов сообщал «СЭ», что комиссия приняла решение о выдаче паспорта РФ боксеру Кевину Джонсону, а документы находятся на подписи в Кремле.

44-летний Джонсон одержал 36 побед за профессиональную карьеру, потерпел 21 поражение и завершил 2 поединка вничью. Его соперниками были такие известные боксеры, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.

Источник: ТАСС
Бокс
Владимир Путин
Кевин Джонсон
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