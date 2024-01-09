Американский боксер Джонсон получил российское гражданство

Сегодня, 11:50
Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента России Владимира Путина, опубликованный на официальном портале правовой информации.
Джонсон подал документы на получение гражданства РФ в сентябре 2023 года.
27 декабря промоутер Владимир Хрюнов сообщал «СЭ», что комиссия приняла решение о выдаче паспорта РФ боксеру Кевину Джонсону, а документы находятся на подписи в Кремле.
44-летний Джонсон одержал 36 побед за профессиональную карьеру, потерпел 21 поражение и завершил 2 поединка вничью. Его соперниками были такие известные боксеры, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.