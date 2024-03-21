Американского бойца UFC Харриса дисквалифицировали на 4 года за допинг

Американский боец UFC Уолт Харрис дисквалифицирован на четыре года за два случая нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте UFC.

Пробы Харриса дали положительный результат на дростанолон и тестостерон экзогенного происхождения. Они были взяты 24 июня 2023 года и 12 июля 2023 года. Харрис был уведомлен о первом неблагоприятном результате 11 июля 2023 года.

6 августа 2023 года 40-летний боец вновь сдал анализы. Анализ мочи американца оказался положительным на наличие анастрозола, отсутствовавшего в предыдущих пробах Харриса, а также дростанолона. В крови спортсмена был обнаружен экзогенный тестостерон в количествах, указывающих на новый прием препарата.

На основании всех данных Антидопинговое агентство по спортивным единоборствам (CSAD) приняло решение отстранить Харриса на четыре года. Дисквалификация отсчитывается с 11 июля 2023 года, когда боец был уведомлен о первом положительном допинг-тесте.

Харрис уже во второй раз получает дисквалификацию за допинг. В январе 2019 года он сдал положительный тест на LGD-4033 и был отстранен на четыре месяца, и оштрафован на 4 000 долларов.

Харрис провел 24 поединка в ММА, одержал 13 побед (все — нокаутом) при 10 поражениях, один бой признан несостоявшимся.