Железнякова — о поединке с Рендон: «Хочется быстро выиграть, но не буду заряжаться на один удар»

Российский боец UFC Дарья Железнякова поделилась ожиданиями от своего дебютного поединка в промоушене.

23 марта 28-летняя спортсменка подерется с представительницей Мексики Монтсеррат Рендон в турнире UFC on ESPN 53 в Лас-Вегасе.

«Монтсеррат Рендон — частично боксер, а частично классический борец. У нее крепкий верх. Она любит давить, прессинговать и прижимать к сетке. Я бы назвала ее универсалом. Из ее плюсов — она физически крепкая, а минус — медленные удары. Хочется быстро выиграть, но не буду заряжаться на один удар. Нужно грамотно вести поединок. Шаг за шагом — я хочу дойти до пояса», — цитирует Железнякову «Спорт День за Днем».

В своей карьере Железнякова одержала 8 побед и потерпела 1 поражение. На счету 35-летней Рендон 6 побед и ни одного поражения.