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Сегодня, 06:48

Анкалаев получил денежный бонус за победу нокаутом над Уокером

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) забрал бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов, одолев досрочно седьмого номера рейтинга бразильца Джонни Уокера (21-8).

Также бонус за «Выступление вечера» забрали Джим Миллер (37-17), который победил Габриэля Бенитеса (23-11) сабмишном в третьем раунде, Брунно Феррейра (11-1), который победил Фила Хоуза (12-6) нокаутом в первом раунде, и Маркус Макги (8-1), нокаутировавший Гастона Боланьоса (7-3) в первом раунде.

Турнир UFC Fight Night 234 состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
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