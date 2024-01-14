Анкалаев ответил Тейшейре: «Я готов сразиться с твоим другом»

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) заявил, что готов провести следующий поединок против действующего чемпиона дивизиона Алекса Перейры (9-2).

«Отличный нокаут. Скоро увидимся», — написал тренер и секундант Перейры Гловер Тейшейра (33-9) в соцсети X, на что Анкалаев ответил: «Спасибо, чемпион, тебе не придется долго ждать. Я готов сразиться с твоим другом».

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.