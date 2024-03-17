Багаутинов заявил, что Шаре Буллету нужно подтягивать борьбу

Российский боец ММА и основатель лиги Wolnik Али Багаутинов поделился мнением о дебюте Шарабутдина Магомедова в UFC.

«Однозначно, надо подтягивать борьбу. Не сколько борьбу, сколько технику защиты от нее. Ударку он будет доводить до совершенства. Но к борьбе нельзя халатно относиться, ее надо изучать, учиться защищаться от борьбы. В дивизионе есть парни, которые могут забороть и затаскать. Борьба — основа смешанных единоборств», — цитирует Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

В декабре 2022 года Магомедов подписал контракт с UFC, но дебютировал в промоушене только через год. 21 октября 2023-го на UFC 294 он одержал победу над Бруно Силвой единогласным решением судей. Всего в активе 29-летнего россиянина 13 побед и ни одного поражения в ММА.