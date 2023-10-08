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Сегодня, 07:46

Бобби Грин получил 50 тысяч долларов бонусом за быстрый нокаут на UFC Fight Night 229

Давид Хачатрян
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Четыре бойца UFC по итогам турнира UFC Fight Night 229 забрали бонус в размере 50 тысяч долларов.

Бонус за «Выступление вечера» получили Бобби Грин (31-14), нокаутировавший в первом раунде Гранта Доусона (20-2); Джо Пайфер (12-2), победивший Абдула Разак Альхассана (12-6) техническим сабмишном во втором раунде; Дрю Добер (27-12), который победил Рикки Гленна (22-8) техническим нокаутом в первом раунде, а также Нейт Менесс (15-3), одолевший Матеуса Мендонсу (10-2) техническим нокаутом в первом раунде.

Турнир UFC Fight Night 229 состоялся 7 октября в Лас-Вегасе, США.

Бобби Грин
UFC
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