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Сегодня, 12:15

Боец Солдаткин рассказал, что Крылов оплатил все расходы команды из 12 человек на сборах в США

Руслан Минаев
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Российский боец Александр Солдаткин рассказал о тренировках с Никитой Крыловым.

«Он топовый боец UFC и топовый человек. Это второй лагерь, который я с ним проходил, а первый был коротким в связи с обстоятельствами. Вторую подготовку я провел полноценно, пробыл там две недели. Теперь мы с Никитой друзья. Я рад, что у меня есть такой опытный товарищ, который может все подсказать», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

Солдаткин добавил, что все расходы команды на сборах из 12 человек, Крылов взял на себя.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Никита Крылов
ММА
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