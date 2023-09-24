Долидзе воодушевлен предстоящим боем с Каннонье 3 декабря на турнире UFC Fight Night 233

Грузинский боец UFC Роман Долидзе прокомментировал предстоящий бой с американцем Джаредом Каннонье.

«Соперник очень хороший, именитый. У него очень хорошие, тяжелые руки. Джаред в основном делает акцент на работу руками, ударную технику, отлично боксирует. Он настолько хорош в стойке, что остальным особо не пользуется. Ни ногами, ни борьбой. Это и плюсы, и минусы одновременно. Он давно выступает на самом серьезном уровне, дрался и за пояс, и с чемпионами, и со всеми топовыми ребятами нашей весовой категории», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

Средневесы проведут бой в ночь на 3 декабря на UFC Fight Night 233.