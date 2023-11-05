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Сегодня, 07:39

Алмейда 21 минуту контролировал Льюиса на земле. Это новый рекорд UFC в тяжелом весе

Алмейда рекордную 21 минуту контролировал Льюиса на земле
Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Джейлтон Алмейда (20-2) установил новый рекорд в тяжелом весе по времени контроля оппонента на земле. Бразилец контролировал 10-го номера рейтинга Деррика Льюиса (27-12) 21 минуту 10 секунд.

Бой, который стал главным событием вечера, состоялся 4 ноября на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу, Бразилия.

Предыдущий рекорд принадлежал пятому номеру рейтинга в тяжелом весе Кертису Блейдсу (17-4), который контролировал шестого номера рейтинга Александра Волкова (37-10) 19 минут и 50 секунд в 2020-м на UFC on ESPN 11.

Деррик Льюис
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